Wintervakantie buiten de pistes

Vakantie in het nationale park Sneeuwschoenwandelen in het Raurisdal

Rauris ligt 950 meter boven zeeniveau in het Nationaal Park Hohe Tauern, het grootste beschermde gebied in de Alpen. De natuur is hier zeer goed verzorgd, wat sneeuwschoenwandelen tot een heel bijzondere ervaring maakt. Weg van de piste in het Rauris oerbos, tussen de eeuwenoude sparren en dennen, glinstert de winterzon. Hier en daar scharrelt een dier voorbij op zoek naar voedsel. Met elke stap die we zetten in onze brede schoenen keert de rust in ons terug.

Het sneeuwschoenpad in de Raurisvallei is goed aangegeven; als je wilt, kun je het op eigen houtje verkennen. Voel je je veiliger met een gids? De rangers van het nationale park bieden twee keer per week begeleide sneeuwschoenwandelingen aan. Een hoogtepunt is de nachtelijke vollemaantocht.