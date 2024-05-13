Van klassieke herbergen tot uitstekende gastronomische restaurants: Hier vind je een rondleiding langs de beste culinaire adressen in Burgenland.

Lekker eten in Burgenland: Verheven eenvoud, die het land, de wortels en de passie van de veelgeprezen chef-koks weerspiegelt. En een hint naar de toekomst.

De natuurlijke landschappen van Burgenland vertragen je tempo en openen je hart. Riet ruist en de zon reflecteert op het oppervlak van het Neusiedl meer. Kijk, een ooievaar! Aan het water of midden in de natuur, je bent dicht bij het hart van Burgenland. Het proeven van lokale en seizoensgebonden gerechten op deze bijzondere plekken is een unieke ervaring.

Je vindt hier betrouwbaar het "authentieke" Burgenland in de vele herbergen, waarvan sommige al generaties lang uitstekende huisgemaakte maaltijden serveren. Deze gerechten zijn traditioneel en modern, bij de tijd zonder te overdrijven. Oprecht en eerlijk, zoals men in Burgenland zelf ook is.