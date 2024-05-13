Ontspan en haal adem in de stad Parken en tuinen

Wenen is een van de groenste steden van Europa – bijna de helft van het stadsgebied bestaat uit parken, tuinen en bossen. Van grote parken zoals het Schönbrunn Paleispark en de Burggarten tot rustige oases als het Türkenschanzpark of de Botanische Tuin bij Slot Belvedere: er zijn ontelbare plekken om te ontspannen, te wandelen of gewoon even adem te halen. De groene zones van Wenen zijn ook perfect om te picknicken – midden in de stad en toch dicht bij de natuur.