De mooiste culinaire wandelingen langs meren in Oostenrijk
Maak een heerlijke wandeling rond het meer, over glooiende heuvels en door koele bossen, met onderweg culinaire pauzes op sfeervolle plekjes. Aan het eind neem je de laatste boot terug over het glinsterende water – een perfecte mix van natuur en lokale smaken.
Langs de route vind je gezellige herbergen met terrassen aan het water, waar verse vis en huisgemaakte zoetigheden op je wachten. Verstopte baaien nodigen uit tot een verfrissende duik, en op houten bankjes kom je helemaal tot rust met het geluid van kabbelend water op de achtergrond.
Culinair wandelen aan de Traunsee
Met uitzicht op de majestueuze Traunstein en de diepblauwe Traunsee - met 191 meter het diepste meer van Oostenrijk - slingert de Miesweg langs de schilderachtige oostelijke oever naar een afgelegen rotsachtige baai.
Als de honger toeslaat, Seehotel Schwan een feest voor de zintuigen. Dit statige gebouw met zijn gerenommeerde restaurant ligt direct aan het hoofdplein van Gmunden en is een topkeuze voor fijnproevers. Seegasthof Hotel Hois'n biedt wandelaars ook heerlijke lokale gerechten. Een aanrader: de vissoep uit Gmunden! In het privégedeelte aan het meer van het hotel kunnen gasten hun dag afsluiten met een ontspannen duik. Voor zoetekauwen is er de traditionele Konditorei Grellinger heerlijk gebak.
Culinair wandelen bij de Langbad meren
De twee uur durende wandeling van de Vorderer naar de Hinterer Langbathsee voert door lichte, verkoelende gemengde bossen. Na het genieten van het uitzicht op de alpenmeren en als de honger toeslaat, is de Mostschenke in Heustadl of Landhotel Post klaar om je te verwelkomen.
Hoog boven de Ebensee ligt het Berggasthof Edelweiss op je te wachten. Of je de 1.600 meter hoge Feuerkogel opwandelt of de kabelbaan neemt, is aan jou - maar wat gegarandeerd is, zijn adembenemende uitzichten en een topkeuken, persoonlijk bereid door chef-kok Alexander.
Culinair wandelen aan het Attermeer
De wandeling loopt rond de prachtige Wachtberg, langs een charmant kerkje en idyllische boerderijen, en biedt een prachtig uitzicht op de turkooizen Attersee.
Stap voor stap, geniet van de essentie van de zomer. Als de honger roept, bezoek dan Gasthaus Wachtberg om te genieten van de lokale keuken - met 's avonds een onvergetelijk uitzicht op de zonsondergang. In de buurt vind je Restaurant Bachtaverne. Dit staat bekend om zijn Oostenrijkse gerechten van topkwaliteit en heerlijke wildspecialiteiten.
Culinair wandelen op het Fuschlermeer
De wandeling voert langs weiden, almen en door bossen naar de idyllische Fuschlsee, het hart van deze schilderachtige route. De Fuschlseerundwanderweg loopt bijna volledig langs de oever van het meer, alleen door een natuurreservaat bij Schloss Fuschl en de Fuschler Ache.
Visliefhebbers vinden hun toevluchtsoord bij de Schlossfischerei, waar lokaal gevangen vis uit het kristalheldere water een ware delicatesse is. Bij Restaurant Brunnwirt serveert Johannes Brandstätter regionale lekkernijen zoals witvis uit de Fuschlsee, lendenstuk in Salzburgse stijl van Galloway runderen en schapenkaasspecialiteiten uit een nabijgelegen dorp. Het door een familie gerunde Restaurant Seerose nodigt gasten ook uit om te genieten van regionale lekkernijen op het prachtige terras aan het meer.
Culinair wandelen op de Altaussee
De beste manier om de Altaussee te verkennen is te voet langs de Altausseer Seerundwegeen schilderachtige rondwandeling van 2,5 uur. En ook hier gaat het erom van de ervaring te genieten.
Geniet van vers gevangen vis uit het meer en andere regionale lekkernijen in het gezellige, door een familie gerunde Strandcafé. Charmant genesteld in het pittoreske Salzkammergut, zowel Jagdhaus Seewiese en Seewiese Altaussee stevige, traditionele gerechten. Voor een prachtig uitzicht op de berg Dachstein ga je naar Jausenstation Kahlseneck, waar je verse vis of zelfgemaakt gebak kunt eten terwijl je geniet van het adembenemende landschap.
Culinair wandelen op de Weissensee
Geniet van een ontspannen wandeling van Techendorf naar Ronacherfels - en keer terug per boot, glijdend over het water van een van de mooiste meren in de Alpen, de Weissensee.
In het Seecafé in Ronacherfels laad je op aan de oever van het meer terwijl je kijkt naar de vissen die in het kristalheldere water zwemmen. De zonsondergangen zijn hier gewoonweg legendarisch. Voor een echt culinair hoogtepunt ga je naar het uitzonderlijke Bootshaus - Das Löwenzahn, waar de natuur op het bord wordt geserveerd. Topkok Jakob Lilg verfijnt regionale specialiteiten met pure, authentieke smaken.
Boottochten op de Weissensee worden aangeboden van mei tot eind oktober. Bekijk de routes en stations hier.
Culinair wandelen op de Faaksee
Met elke stap voel je je meer in harmonie met jezelf en de serene sfeer van de prachtige Faaker See. Deze genietwandeling neemt je mee rond het ongerepte meer en dompelt je volledig onder in de natuur.
Al die frisse lucht maakt je hongerig. Een perfecte stop is De Tschebull: een van de oudste herbergen van Karinthië, waar Hannes Tschemernjak, nu in de 14e generatie, gerechten serveert die zijn gemaakt van regionale ingrediënten van topkwaliteit onder het motto "eenvoudig, maar briljant."
Voor een diner aan het meer met een onovertroffen uitzicht ga je naar Dorfwirt in SEELEITN, waar de Karinthische keuken een vleugje Alpe-Adria flair ontmoet.
Voor een echt bijzondere culinaire ervaring ga je naar het restaurant van het Inselhotel. Een boottaxi brengt gasten over het meer naar het eilandrestaurant, waar je voor anker kunt gaan, aan land kunt stappen en kunt genieten van een voortreffelijk diner onder de Karinthische zon.