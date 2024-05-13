Langs de oever van het meer, met een glas wijn in de hand en versgevangen vis op tafel. Onze tips voor culinaire wandelingen

Maak een heerlijke wandeling rond het meer, over glooiende heuvels en door koele bossen, met onderweg culinaire pauzes op sfeervolle plekjes. Aan het eind neem je de laatste boot terug over het glinsterende water – een perfecte mix van natuur en lokale smaken.

Langs de route vind je gezellige herbergen met terrassen aan het water, waar verse vis en huisgemaakte zoetigheden op je wachten. Verstopte baaien nodigen uit tot een verfrissende duik, en op houten bankjes kom je helemaal tot rust met het geluid van kabbelend water op de achtergrond.