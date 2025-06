Wat is er mooier dan kijken naar de opkomende zon die de skipiste overspoelt met gouden licht? Laten we 's ochtends vroeg gaan skiën!

Vroege vogels wakker worden! De mooiste pistes voor in de ochtend

Terwijl anderen nog slapen, carven de Early Birds onder de ski- en snowboardfans al naar de ochtendzon toe. Zij trekken als eerste hun sporen in de sneeuw en ervaren het unieke gevoel van rust en vrijheid. Om skiën in de vroege ochtend mogelijk te maken, openen sommige skigebieden in Oostenrijk hun liften al vóór de reguliere openingstijden. Een onvergetelijke ervaring die zeker de moeite waard is om vroeg je knusse hotelbed voor te verlaten.