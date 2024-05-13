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Cadeaus en souvenirs van Oostenrijkse traditionele makers

Hat maker decorating a green felt hat with feathers in a workshop, hat blocks and sewing supplies in background.
Wie van de kunst van het geven houdt, kiest voor handgemaakte cadeaus en souvenirs uit Oostenrijk – duurzaam, lokaal en vol verhalen.

Souvenirs, traditioneel handwerk, verfijnde specialiteiten – Made in Austria: het geven van hoogwaardige souvenirs en handgemaakte cadeaus is een ware kunst. Door heel Oostenrijk creëren talrijke werkplaatsen regionale producten met zorg, duurzaam vakmanschap en premium materialen. Voor wie kwaliteit en 'Made in Austria' waardeert, zijn er volop inspirerende ideeën. Zo neem je een stukje Oostenrijkse levensstijl mee naar huis – oprecht, vol karakter en authentiek.

De 10 meest gevraagde souvenirs uit Oostenrijk

1. Weense Sachertorte

Uitgevonden in Wenen in 1832 is deze ambachtelijke klassieker sindsdien een vaste waarde in de Oostenrijkse banketbakkerskunst: vochtige chocoladebiscuit met abrikozenjam, omhuld met pure chocolade.

Sachertorte

2. Originele Salzburger Mozartkugeln

Gemaakt in Salzburg in 1890: pistache-marsepein gevuld met nougat, omhuld met pure chocolade – ambachtelijk bereid volgens het originele recept, een zoet traditioneel souvenir.

Mozartkugeln

3. Manner Schnitten

Populair sinds 1898: knapperige wafels met een romige hazelnoot-cacaovulling – een Weense klassieker en zoet souvenir dat traditie en genot perfect combineert.

Manner Schnitten

4. Swarovski-kristallen

Of het nu als glanzend souvenir of cadeau is, Swarovski-figuurtjes voegen een vleugje brille toe aan het dagelijks leven. Winkels door heel Oostenrijk bieden dieren, fantasiewezens en miniaturen aan.

Swarovski-kristallen

5. Augarten Porzellan

Ambachtelijk gemaakt in Wenen sinds 1718: uitgelezen Augarten Porzellan met traditioneel vakmanschap, tijdloos ontwerp en de fijnste afwerking – een stijlvol cadeau en verzamelobject.

Augarten Porzellan

6. Wiener Schneekugeln

Handgemaakt in de originele Weense Schneekugel-werkplaats: één keer schudden en verwonderd kijken naar de vallende sneeuw – een heerlijk snuisterij en wereldberoemd souvenir.

Wiener Schneekugeln

7. Tiroler Edelbrände en likeuren

Gemaakt van lokale vruchten en alpine bronwater belichamen Tiroler Edelbrände en likeuren traditie, vakmanschap en verfijnde smaak – een voortreffelijk cadeau!

Tiroler Edelbrände en likeuren

8. Gmundner Keramik

Ambachtelijk gemaakt in Gmunden sinds 1492: Gmundner Keramik combineert traditioneel vakmanschap, iconisch ontwerp en hoogwaardig tafelgerei – gemaakt in Oostenrijk.

Gmundner Keramik

9. Tiroler Steinöl

Een zwavelhoudend natuurproduct, bekend om zijn ontstekingsremmende en voedende eigenschappen in huid- en haarverzorging.

Tiroler Steinöl

10. Wiener Seife

De handgemaakte Wiener Seife is gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Duurzaam, huidvriendelijk en verpakt zonder plastic – elk stuk is een geurige, voedende verwennerij.

Wiener Seife
Culinaire lekkernijen om cadeau te geven

Oostenrijkse specialiteiten om van te genieten

Zorgvuldig vakmanschap, premium ingrediënten en traditionele methoden maken veel Oostenrijkse specialiteiten tot uitzonderlijke cadeaus en souvenirs. Natuurlijke ingrediënten, puur bronwater en kennis die van generatie op generatie wordt doorgegeven zorgen voor onderscheidende smaken. Met kwaliteit boven kwantiteit, geen kunstmatige toevoegingen en uiterste aandacht voor detail ontstaan handgemaakte, authentieke regionale producten – perfect om cadeau te geven.

Vis, fruit en kaas

De meeste onderstaande links zijn alleen beschikbaar in het Duits.

Gerookte forel uit Karinthië: Fischzucht Marzi

Abrikozenproducten uit het Weinviertel: Marillenhof Hackl

'Sura Kees' uit het Montafon: kaas van boerderij Ganahl

Bijzondere dranken om cadeau te geven

Vloeibare souvenirs – met of zonder alcohol

Cadeaus uit Oostenrijk om in te schenken, van alcoholvrij tot sterk, bieden een verscheidenheid aan uitgelezen smaken – bereid van natuurlijke, fruitige sappen, premium wijnen, verfrissende Apfelmost, fijne Edelbrände en likeuren.

Deze specialiteiten worden doorgaans geproduceerd door traditionele bedrijven die kwaliteit, lokaliteit en vakmanschap vooropstellen, en brengen een stukje Oostenrijkse cultuur en natuur in elke fles.

Vruchtensappen, wijn, Apfelmost, likeuren en Edelbrände

De meeste onderstaande links zijn alleen beschikbaar in het Duits.

Vruchtensappen uit Steiermark: Obsthof Schneeflock

De regio proeven: wijn uit Oostenrijk

Apfelmost uit het Traunviertel: Mostkellerei Höllhuber

Fruitlikeuren uit Zuid-Steiermark: Maurers Manufaktur

Likeuren en punch uit Salzburg: Manufaktur Sporer

Edelbrände uit het Mostviertel: Fuxsteiner Dirndlmanufaktur

Tiroler Edelbrände en likeuren

'Typisch Oostenrijkse' cadeaus

Klassieke Oostenrijkse favorieten

Er zijn bepaalde culinaire klassiekers die onlosmakelijk verbonden zijn met Oostenrijk. Vrijwel elk kind kent en houdt van ze, terwijl ze voor volwassenen fijne herinneringen aan de kindertijd oproepen. Producten zoals Manner Schnitten en Almdudler zijn door de generaties heen cultfavorieten geworden – bereid volgens traditionele recepten en met een smaak die meteen herkenbaar is. Deze klassiekers zijn een gegarandeerde manier om een stukje Oostenrijk mee naar huis te nemen.

Klassiekers en must-haves

Sachertorte

Zauner Stollen

Manner wafeltjes

Originele Salzburger Mozartkugeln

Almdudler

Genotsmomenten om cadeau te geven

Zoete lekkernijen om mee naar huis te nemen

Oostenrijk staat bekend als het land van duizend gebakjes. Zoete lekkernijen hebben hier een lange traditie. Waarom niet iets meenemen uit het brede aanbod van honingLebkuchen, delicate theekoekjes of bijzondere creaties zoals Punschkrapferl-chocolade? Zelfs natuurlijke kauwgom van lokale hars en bijenwas getuigt van Oostenrijkse vindingrijkheid.

Lebkuchen, koekjes, snoepjes en chocolade

Sommige onderstaande links zijn alleen beschikbaar in het Duits.

Sachertorte

Verfijnde theekoekjes uit Wenen: Die Kekserei

Handgemaakte snoepjes in Salzburg en Wenen: Zuckerlwerkstatt

Lebkuchen uit Mariazell: Lebzelterei Pirker

Punschkrapferl-chocolade: Gerstner

Verfijnde ingrediënten om cadeau te geven

De fijnste producten om mee te koken

Koken met premium producten uit Oostenrijk – ook na je vakantie – is leuk en brengt fijne herinneringen terug.

Perfect om mee naar huis te nemen of cadeau te geven zijn versgeperste biologische oliën uit het Waldviertel van Gilli-Mühle, aromatische biologische rijst uit SalzburgerLand van Schmetterlingshof, pikante mosterdspecialiteiten uit Bad Goisern en het beroemde Tafelsalz uit Bad Ischl uit de Oostenrijkse zoutmijnen. Elk product vertelt een verhaal van zorgvuldig vakmanschap en regionale ingrediënten.

Oliën, rijst, mosterd en Tafelsalz

De onderstaande links zijn alleen beschikbaar in het Duits.

Koudgeperste biologische oliën uit Waldviertel: Gilli-Mühle

Biologische rijst uit SalzburgerLand: Schmetterlingshof

Tafelsalz uit Bad Ischl: Salinen Austria

Mosterdspecialiteiten uit Bad Goisern: Senferei Annamax

Kwaliteitsvakmanschap om cadeau te geven

Elegante producten uit ambachtelijke werkplaatsen

Oostenrijk staat bekend om zijn rijke vakmanschapstraditie en vaardige ambachtslieden die unieke stukken maken met grote zorg en aandacht voor detail. Van handgedrukte stoffen en hoeden tot Swarovski-sieraden en Gmundner Keramik – elk handgemaakt voorwerp is een cadeau van kwaliteit en erfgoed. Vooral op het gebied van textiel, sieraden en tafelgerei bloeit hier echt vakmanschap.

Textiel, schoenen, tafelgerei en woondecoratie

Sommige onderstaande links zijn alleen beschikbaar in het Duits.

Handgedrukte stoffen uit Altaussee

De originele Ausseer Waidsack: handgemaakte tassen

Hoedenmakerij in Graz: Kepka

Traditionele maatschoenen sinds 1875: Der Goiserer

Ambachtelijke keramiek sinds 1492: Gmundner Keramik

Geëmailleerd kookgerei: RIESS

Augarten Porzellan: traditie in het hart van Wenen

De originele Wiener Schneekugel: Schneekugel-Manufaktur

Romantische kristalcadeaus: Swarovski

Mooie hoornproducten: Petz Hornmanufaktur

Wellnesscadeaus voor lichaam en ziel

Hoogwaardige cosmetica, kruiden en natuurlijke geuren

Lokale kruiden staan centraal in veel Oostenrijkse huidverzorgingsproducten. Hun werking ontvouwt zich in geurende Wiener Seife, natuurlijke oliën en handgemaakte cosmetica – van kalmerende lavendel tot verfrissende munt. Traditionele kennis en duurzame productie maken deze feel-good producten tot doordachte cadeaus en souvenirs voor alle zintuigen.

Weense zeep, geuren en natuurlijke huidverzorging

De onderstaande links zijn alleen beschikbaar in het Duits.

Wiener Seife: natuurlijke zeep zonder chemische toevoegingen

Geuren uit de steppe: Pannonian Perfume Manufactory

Handgemaakte biologische cosmetica: Schau auf di

Geitenwei-producten uit het Montafon: Metzler Naturhautnah

Alpine balsem voor lichaam en ziel: Tiroler Steinöl®

Tijdloos, regionaal, waardevol

Wat maakt Oostenrijks vakmanschap duurzaam?

  1. Geworteld in traditie
    Vakmanschap wordt in Oostenrijk van generatie op generatie doorgegeven en bewaart eeuwenoude kennis.

  2. Regionale natuurlijke materialen
    Lokaal gewonnen grondstoffen versterken zowel de economie als de verbinding met de natuur.

  3. Kwaliteit boven kwantiteit
    Duurzame, zorgvuldig gemaakte producten staan voor duurzaamheid en waardering.

  4. Kennis en identiteit
    Vakmanschap houdt vaardigheden en tradities levend en draagt bij aan het cultureel erfgoed van Oostenrijk, ver buiten zijn grenzen.

Vakmanschap uit Oostenrijk

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