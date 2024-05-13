De mooiste bezienswaardigheden in Karinthië

Bezoekers van het schilderachtige Karinthië zullen blij zijn met de ontspannen manier van leven en de vele culturele excursiebestemmingen.

Karinthië, de meest zuidelijke provincie van Oostenrijk, betovert met zijn indrukwekkende mix van natuur en cultuur. Omringd door majestueuze bergen en bezaaid met sprankelende meren, straalt de regio een uniek gevoel van gemak en vreugde uit. Hier ontmoeten alpine charme en mediterrane invloeden elkaar, wat niet alleen tot uiting komt in het milde klimaat, maar ook in de levensstijl van de Karinthiërs.

De hoofdstad van de deelstaat, Klagenfurt, met zijn historische centrum en charmante oude stad, is het perfecte uitgangspunt om de regio te verkennen. De levendige cafés en de mediterrane flair van de stad nodigen bezoekers uit om te blijven hangen. Het zijn echter de vele meren, zoals de Wörthersee en de Millstatt, die Karinthië echt bijzonder maken. Het kristalheldere water, omringd door groene heuvels, biedt ideale omstandigheden voor watersporten of gewoon om te ontspannen aan de oever.

Voor cultuurliefhebbers zijn de abdij van Millstatt of kasteel Hochosterwitz een must. Karinthië is ook een paradijs voor wandelaars en fietsers. Het Nationaal Park Hohe Tauern met zijn ongerepte natuur en het Nockgebergte met zijn glooiende toppen bieden adembenemende uitzichten. Karinthië biedt dit alles in een sfeer die wordt gekenmerkt door een kenmerkend gevoel van gemak en een onmiskenbare levenslust.