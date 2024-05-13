De mooiste bezienswaardigheden in Karinthië

Bezoekers van het schilderachtige Karinthië zullen blij zijn met de ontspannen manier van leven en de vele culturele excursiebestemmingen.

Karinthië, de meest zuidelijke provincie van Oostenrijk, betovert met zijn indrukwekkende mix van natuur en cultuur. Omringd door majestueuze bergen en bezaaid met sprankelende meren, straalt de regio een uniek gevoel van gemak en vreugde uit. Hier ontmoeten alpine charme en mediterrane invloeden elkaar, wat niet alleen tot uiting komt in het milde klimaat, maar ook in de levensstijl van de Karinthiërs.

De hoofdstad van de deelstaat, Klagenfurt, met zijn historische centrum en charmante oude stad, is het perfecte uitgangspunt om de regio te verkennen. De levendige cafés en de mediterrane flair van de stad nodigen bezoekers uit om te blijven hangen. Het zijn echter de vele meren, zoals de Wörthersee en de Millstatt, die Karinthië echt bijzonder maken. Het kristalheldere water, omringd door groene heuvels, biedt ideale omstandigheden voor watersporten of gewoon om te ontspannen aan de oever.

Voor cultuurliefhebbers zijn de abdij van Millstatt of kasteel Hochosterwitz een must. Karinthië is ook een paradijs voor wandelaars en fietsers. Het Nationaal Park Hohe Tauern met zijn ongerepte natuur en het Nockgebergte met zijn glooiende toppen bieden adembenemende uitzichten. Karinthië biedt dit alles in een sfeer die wordt gekenmerkt door een kenmerkend gevoel van gemak en een onmiskenbare levenslust.

Zuidelijke flair in een historische omgeving

De hoofdstad Klagenfurt

Een bezoek aan de provinciehoofdstad Klagenfurt

Een wandeling door Klagenfurt oude binnenstad maakt duidelijk dat Italiaanse architecten een grote invloed hebben gehad op het ontwerp van het historische centrum. Bijzonder schilderachtig zijn de renaissancegebouwen met hun zorgvuldig gerestaureerde gevels. Je kunt wandelen over gezellige pleinen en schaduwrijke binnenplaatsen met bogen. Weg van de hoofdstraten vindt je in de zijstraatjes charmante cafeetjes.

In Klagenfurt, de hoofdstad van Karinthië, wordt Oostenrijkse charme prachtig gecombineerd met een mediterrane flair. Deze stad aan het water ligt direct aan het meer van Wörth en is een bestemming die zowel cultuur- als sportliefhebbers aanspreekt. Klassieke Oostenrijkse kenmerken zijn de jugendstilgevels in het stadscentrum, de diverse musea en het elegante stadstheater. Op warme zomeravonden verzamelen mensen zich langs de oevers van het meer van Wörth voor een glas wijn en een goede maaltijd - bijvoorbeeld in de pittoreske Maria Lorettobaai met uitzicht op de laatste zeelieden van de dag.

Andere bezienswaardigheden in de stad Klagenfurt

Lindwurm

Volgens de legende spookte er vroeger een lindworm rond in de heidegebieden tussen de Wörthersee en de rivier de Drau. Dappere dienaren wisten het beest te overwinnen.

Lindwurm

Kathedraal Klagenfurt

Het barokke kerkgebouw ligt in het hart van de oude binnenstad van Klagenfurt, in de directe omgeving van de Neuer Platz en de Lindwurm-fontein.

Kathedraal van Klagenfurt

Oude Plein Klagenfurt

Slenteren, ijs eten en genieten van het sociale leven in Klagenfurt. Dit is de plek om dat te doen in Klagenfurt.

Oude Plein

Museum voor moderne kunst Karinthië

Jonge en gevestigde nationale en internationale kunstenaars worden hier gepresenteerd op ongeveer 1000 vierkante meter moderne expositieruimte.

Museum voor moderne kunst Karinthië

Botanische tuin

De perfecte excursiebestemming voor alle plantenliefhebbers. Prachtig aangelegde paden en bruggetjes leiden langs planten uit de hele wereld.

Botanische tuin

Avonturenpark Minimundus

De grote wereld in het klein: Ontdek beroemde gebouwen van over de hele wereld in miniatuur.

Minimundus

Wörthersee

De Wörthersee-momenten: voel een zachte bries, lichtheid en vrijheid, de geur van houten planken op de steiger, zomer en zon en het kabbelen van de golven in je oren.

Wörthersee
Dompel jezelf onder in het verleden

Kastelen en paleizen in Karinthië

Kasteel Hochosterwitz: Beleef de geschiedenis

Hoe was het leven van een ridder in zo'n kasteel? Deze vraag komt onvermijdelijk bij je op als je over de imposante muren van Kasteel Hochosterwitz. Omringd door glooiende heuvels en weelderige bossen lijkt het wel iets dat rechtstreeks uit een sprookje komt - en naar verluidt heeft het Walt Disney's ontwerp voor het kasteel van Assepoester geïnspireerd.

Dit 16e-eeuwse fort ligt majestueus op een 160 meter hoge rots bij Sankt Georgen am Längsee en is een waar juweeltje van Karinthië. Het pad naar de top, omzoomd met 14 indrukwekkende poorten, is een avontuur op zich. Eenmaal op de top worden bezoekers beloond met een adembenemend uitzicht over het Karinthische landschap, dat zich uitstrekt tot aan de Alpen. Voor wie zich wil onderdompelen in de middeleeuwse wereld en de geschiedenis van dichtbij wil meemaken, is dit de perfecte plek.

Meer kastelen en paleizen in Karinthië

Karinthië is een provincie vol geschiedenis en weinig dingen brengen dit verleden zo indrukwekkend tot leven als de vele kastelen en paleizen in de regio. Majestueus troonend op heuvels en bergkammen worden ze omringd door de adembenemende achtergrond van de Alpen.

Kasteel Wolfsberg

In het hart van de Lavantvallei steekt de neogotische Tudorstijl af tegen de zee van daken van de districtshoofdstad Wolfsberg.

Kasteel Wolfsberg

Kasteelruïne Finkenstein

De ruïnes uit de 12e eeuw kijken uit over het Faakmeer. De overblijfselen van het ooit prachtige gebouw herbergen nu een evenementenarena voor 1.000 gasten.

Kasteelruïne Finkenstein

Kasteel Maria Loretto

Het schiereiland Maria Loretto met zijn lustpaleis ligt in de oostelijke baai van Klagenfurt. De zonsondergangen vanuit het eigen restaurant van het kasteel zijn een droom!

Kasteel Maria Loretto

Kasteelruïne van Landskron

Het renaissancekasteel scoort met een fantastisch gastronomisch restaurant en een roofvogelshow die gasten van alle leeftijden fascineert.

Kasteelruïne Landskron

Kasteel van Porcia

Dit palazzo is waarschijnlijk een van de mooiste renaissancegebouwen ten zuiden van de Alpen en is terecht de trots en vreugde van de plaatselijke bevolking.

Kasteel van Porcia
Dompel jezelf onder in het verleden en de moderne tijd

Kunst en cultuur in Karinthië

Van kleurrijke glazen koppen en pastelwerelden

Karinthië heeft een opmerkelijke Pop Art kunstenaar voortgebracht in Kiki Kogelnik. Haar werk omvat schilderijen, installaties, beeldhouwwerken en grafische kunst. Ze kreeg internationale erkenning voor haar unieke hoofden van glas, brons en keramiek. Tijdens haar verblijf in New York maakte ze deel uit van een kunstenaarsgroep waartoe ook Roy Lichtenstein en Andy Warhol behoorden. Als je door Klagenfurt wandelt, ontdek je de door haar ontworpen fontein "Gesang" in het Landhauspark - een geweldige plek voor een moment van inspiratie. Andere werken zijn te bewonderen in het Museum voor Moderne Kunst Karinthië, een van de belangrijkste collecties moderne beeldende kunst van Oostenrijk.

Hier kom je ook een andere beroemde kunstenaar uit Karinthië tegen, Maria Lassnig. Haar levenswerk omvat talloze zelfportretten en pastelkleurige figuren die gefragmenteerd lijken te zweven in delicate tinten op het doek.

Verdere culturele tips in Karinthië

De musea in Karinthië bieden spannende inzichten in de geschiedenis, kunst en cultuur van de regio. Of het nu gaat om historische tradities of moderne kunst - elk museum vertelt unieke verhalen en brengt het erfgoed van Karinthië tot leven.

Museum van de Nötschkirche

In het kleine dorpje Nötsch in het Gailtal in Karinthië is iets groots gebeurd. Hier werd een artistieke beweging van wereldklasse geboren.

Museum van de Nötschkirche

Museum Liaunig

Wanneer een gepassioneerde kunstverzamelaar zijn eigen privémuseum creëert, is er veel te zien.

Museum Liaunig

Museum voor moderne kunst Karinthië

De permanente collectie moderne en hedendaagse kunst van Karinthië bevindt zich in het kasteel van Klagenfurt, midden in het centrum van de stad.

Museum voor moderne kunst Karinthië
Speciale bestemmingen voor uitstapjes

Natuurbelevenissen in Karinthië

Obir Stalactietengrotten: Een fascinatie onder de aarde

De ondergrondse wereld voelt aan als een andere planeet: het is er koel en de luchtvochtigheid is er hoog. Deze indrukwekkende formaties ontstonden 200 miljoen jaar geleden en werden bij toeval ontdekt. Vandaag de dag zijn de Obir Stalactietengrotten beschouwd als een van de beroemdste en indrukwekkendste grottenstelsels van Oostenrijk. Ze staan niet alleen bekend om hun spectaculaire druipsteenformaties, maar ook om de fascinerende mix van natuurwonderen en menselijke geschiedenis. Ervaren gidsen leiden bezoekers door een netwerk van tunnels en kamers, waar kleurrijke stalactieten en opvallende sinterformaties te bewonderen zijn. Het hoogtepunt is de Grote Zaal, een imposante ruimte vol torenhoge stalagmieten en stalactieten.

Verdere natuurhoogtepunten in Karinthië

Tijd met z'n tweeën, met vrienden of familie is bijzonder waardevol op vakantie. In de natuur van Karinthië kun je gemakkelijk het volledige potentieel benutten. Hier wordt elk moment een waardevolle belevenis dankzij unieke excursiebestemmingen.

Tscheppakloof

Een avontuur voor het hele gezin: hier kun je wandelen langs watervallen, over hangbruggen en door de wilde kloof.

Tscheppakloof

Pyramidenkogel uitkijktoren

De hoogste houten toren ter wereld biedt een adembenemend uitzicht van 360 graden over Karinthië. Bijzonder spannend voor kinderen: De 120 meter lange glijbaan.

Pyramidenkogel

Nocky Flitzer zomerrodelbaan

Beleef een spannende afdaling met bochten en loopings door het schilderachtige landschap van de Turracher Höhe op de Nocky Flitzer alpine achtbaan.

Nocky Flitzer zomerrodelbaan

Reptielenzoo Happ

In Klagenfurt kunnen kinderen zich onderdompelen in de wereld van de reptielen tijdens een spannende en leerzame excursie.

Dierentuin Happ

Biosfeerpark Nockberge

Verken de ongerepte natuur op idyllische wandelpaden, ontdek zeldzame dier- en plantensoorten en beklim de glooiende, koepelvormige toppen van de Nockberge.

Biosfeerpark Nockberge

Panoramische wegen

De reis is de beloning: Geniet op de panoramawegen van het prachtige uitzicht op de omliggende bergen en dalen van Karinthië.

Panoramische wegen
Beleef stedelijke flair

Historische stadscentra in Karinthië

Gmünd: De kunstenaarsstad

In de smalle straatjes van deze middeleeuwse stad staat het ene atelier na het andere. Kunstenaars hebben hier een thuis gevonden en waarderen de creatieve sfeer. Maar hoe is het allemaal begonnen? Het idee om een kunstenaarsstad op te richten was het antwoord van Gmünd in 1991 op de geleidelijke ontvolking en leegstaande huizen. Genesteld in de zuidelijke bergen van de Alpenkloof, op het kruispunt van het Nationaal Park Hohe Tauern en het biosfeerreservaat Nockberge, vertrokken veel bewoners - en de kunst kwam er al snel bij.

Ze gaven de visie een kans, verzamelden creatieve geesten, restaureerden liefdevol oude huizen en transformeerden ze in galerieën, studio's en expositieruimten. Wat klein begon, werd al snel een voorbeeld van regionale stadsontwikkeling dat elk jaar meer bezoekers trekt. Een goede reden om de charme van Gmünd, de kunstenaarsstad, zelf te ervaren.

Andere historische steden in Karinthië

De kleine steden in Karinthië zijn licht en luchtig en nodigen uit om door pittoreske steegjes te slenteren, waar charmante cafés en kleine boetiekjes je verleiden om te blijven hangen.

Friesach: De oudste van het land

Friesach is de oudste stad van Karinthië en populair bij middeleeuwse fans. Op dit moment wordt er een kasteel gebouwd, met gereedschap en techniek zoals eeuwen geleden.

Friesach

Wolfsberg: Het kleine historische stadje

De historische oude stad, de onder monumentenzorg vallende huizen en de prachtige omgeving maken van dit stadje in het Lavanttal een plaats met een bijzondere sfeer.

Wolfsberg

Villach: Het kuuroord met flair

Een stad bezoeken en tegelijkertijd iets voor je welzijn doen - dat is mogelijk in Villach! Dankzij het thermale water kun je hier ontspannen met helende effecten.

Villach

Spittal an der Drau: de stad van de komediespelen

het (culturele) leven speelt zich af rond het kasteel Porcia. Dit is de ontmoetingsplaats tijdens de Karinthische Cultuurzomer, bijvoorbeeld tijdens de komediespelen.

Spittal an der Drau

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk