Talloze kerkklokken laten horen dat Kerstmis nadert. Op de kerstmarkten van Salzburg kom je helemaal in de stemming, met uitzicht op de besneeuwde koepels van de stad.

Dit is de tijd voor een romantische wandeling over de heuvels van de stad, met een adembenemend uitzicht over Salzburg. Eenmaal terug in de stad laat de vrolijke drukte van de Salzburger Christkindlmarkt niemand onberoerd. De geur van punch en geroosterde amandelen, warme kastanjes en vers gepofte appels hangt in de lucht, en de Lebkuchenherzen, kerststalfiguren, kersthangers, het speelgoed en de warme breiwaren in de kraampjes zijn haast onweerstaanbaar.