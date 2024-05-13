Kerstmarkten in Salzburg & SalzburgerLand
Introduction
Dit is de tijd voor een romantische wandeling over de heuvels van de stad, met een adembenemend uitzicht over Salzburg. Eenmaal terug in de stad laat de vrolijke drukte van de Salzburger Christkindlmarkt niemand onberoerd. De geur van punch en geroosterde amandelen, warme kastanjes en vers gepofte appels hangt in de lucht, en de Lebkuchenherzen, kerststalfiguren, kersthangers, het speelgoed en de warme breiwaren in de kraampjes zijn haast onweerstaanbaar.
Salzburger Christkindlmarkt in het centrum
De Salzburger Christkindlmarkt, die al in de 15e eeuw wordt vermeld, ligt aan de voet van de Vesting Hohensalzburg en rond de eeuwenoude Dom van Salzburg. Er wacht je een uitgebreid programma met onder meer koorzang voor de dom, "Turmblasen" (blaasmuziek) op de Residenzplatz en een tentoonstelling van kerststallen op de binnenplaats van de Residenz.
Waar: Op de Domplatz en de Residenzplatz, in het historische centrum van Salzburg.
Wanneer: 19-11-2026 – 01-01-2027
Hellbrunner Adventzauber
Een sfeervolle binnenplaats, een pad verlicht door fakkels en een reusachtige adventskalender horen bij de Hellbrunner Adventzauber. Romantische kraampjes, verleidelijke lekkernijen en cadeau-ideeën voor de feestdagen maken de sfeer compleet. Kinderen kunnen een ritje maken in een slee die door echte rendieren wordt getrokken, en een afwisselend programma tussen de oranjerie en het park zorgt voor feestelijke adventsmiddagen bij Slot Hellbrunn, voor jong en oud.
Waar: Op de binnenplaats van Slot Hellbrunn
Wanneer: 19-11 – 24-12-2026
Bereikbaarheid: in 20 minuten met buslijn 25 vanuit het centrum van Salzburg
Kerstmarkt op de Mirabellplatz
De kerstmarkt op de Mirabellplatz is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een trekpleister voor jong en oud. Culinaire lekkernijen, glühwein en liefdevol versierde kraampjes nodigen je uit om even te blijven en rond te snuffelen. De markt ligt centraal en is makkelijk bereikbaar: tegenover de bushalte en de parkeergarage, en op een paar minuten lopen van het station.
Waar: Mirabellplatz, Goethestraße
Wanneer: 19-11 – 31-12-2026
Adventsmarkt St. Leonhard
De adventsmarkt van St. Leonhard ligt vlak bij de bedevaartskerk. Proef traditionele Lebkuchen, geroosterde kastanjes en punch, neem een kijkje in de kinderbakkerij en laat je inspireren door het aanbod aan smaakvolle cadeaus. Daarnaast is er een programma met blaaskapellen en adventsevents.
Waar: Naast de bedevaartskerk St. Leonhard
Wanneer: 29-11 – 20-12-2026 (elke zondag en op 08-12)
Adventsmarkt op de binnenplaats van Vesting Hohensalzburg
Welkom op de Vesting Hohensalzburg, waar je lokaal kunsthandwerk, leuke cadeaus, kerstlekkernijen en een gezellig programma vindt. Met de Salzburg Card is de toegang tot de vesting inbegrepen. Daar geniet je van een prachtig uitzicht over de stad.
Waar: Vesting Hohensalzburg
Wanneer: 27-11 – 20-12-2026
Openingstijden: vrijdag t/m zondag 11:00 – 19:00
Meer kerstmarkten in Salzburg & SalzburgerLand
Stern-Advent met wintermarkt: 19-11-2026 – 06-01-2027
Wolfgangseer Advent: St. Wolfgang, St. Gilgen en Strobl, 20-11 – 20-12-2026
Adventsmarkt in Radstadt: 28 – 29-11 | 05 – 06-12 | 12 – 13-12 | 19 – 20-12 | 26 – 27-12-2026
Advent in de dorpen: de zes dorpen rond de Fuschlsee, 28-11-2026 – 01-01-2027, woensdag t/m zondag en op 07-12 en 08-12
Adventsmarkt bij Burcht Hohenwerfen: 28 – 29-11 | 05 – 06-12 | 08-12-2026
Altenmarkt-Zauchensee: Advent.Moments: 21-11 – 20-12-2026, zaterdag en zondag
Advent & wellness in Bad Hofgastein: 27-11 – 20-12-2026, in het weekend en op 07-12 en 08-12
Goldegger Advent in Goldegg (link alleen in het Duits): 20-12-2026
Salzburger Bergadvent in het Großarltal: 20-11 – 20-12-2026
Adventsmuziek in Salzburg
Advent in Salzburg is niet compleet zonder het Adventsingen. Al meer dan 75 jaar raken volksmuziek, kleine vocale ensembles en alpenmelodieën met een boodschap van vrede het publiek, en brengen ze iedereen die luistert in kerststemming.
Oberndorf, waar "Stille Nacht" ontstond
Niet alleen de bijzondere sfeer, maar ook het vakmanschap trekt bezoekers naar de kerstmarkt voor de wereldberoemde Stille Nachtkapel, waar het gelijknamige kerstlied is ontstaan. Bewonder het houtsnijwerk en de handgemaakte decoraties terwijl je met glühwein en geroosterde kastanjes naar kerstmuziek luistert.
Waar: Stille Nachtkapel, Oberndorf
Wanneer: dagelijks 08:30 – 18:00
Bereikbaarheid: Met de regionale trein S1 of S11 ben je vanuit Salzburg in 25 minuten in Oberndorf.