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Kerstmarkten in Salzburg & SalzburgerLand

Christkindl market at Residenzplatz Salzburg, illuminated stalls in snow, cathedral and old town in background.
Talloze kerkklokken laten horen dat Kerstmis nadert. Op de kerstmarkten van Salzburg kom je helemaal in de stemming, met uitzicht op de besneeuwde koepels van de stad.

Dit is de tijd voor een romantische wandeling over de heuvels van de stad, met een adembenemend uitzicht over Salzburg. Eenmaal terug in de stad laat de vrolijke drukte van de Salzburger Christkindlmarkt niemand onberoerd. De geur van punch en geroosterde amandelen, warme kastanjes en vers gepofte appels hangt in de lucht, en de Lebkuchenherzen, kerststalfiguren, kersthangers, het speelgoed en de warme breiwaren in de kraampjes zijn haast onweerstaanbaar.

Salzburger Christkindlmarkt in het centrum

De Salzburger Christkindlmarkt, die al in de 15e eeuw wordt vermeld, ligt aan de voet van de Vesting Hohensalzburg en rond de eeuwenoude Dom van Salzburg. Er wacht je een uitgebreid programma met onder meer koorzang voor de dom, "Turmblasen" (blaasmuziek) op de Residenzplatz en een tentoonstelling van kerststallen op de binnenplaats van de Residenz.

Meer informatie

  • Waar: Op de Domplatz en de Residenzplatz, in het historische centrum van Salzburg.

  • Wanneer: 19-11-2026 – 01-01-2027

Hellbrunner Adventzauber

Een sfeervolle binnenplaats, een pad verlicht door fakkels en een reusachtige adventskalender horen bij de Hellbrunner Adventzauber. Romantische kraampjes, verleidelijke lekkernijen en cadeau-ideeën voor de feestdagen maken de sfeer compleet. Kinderen kunnen een ritje maken in een slee die door echte rendieren wordt getrokken, en een afwisselend programma tussen de oranjerie en het park zorgt voor feestelijke adventsmiddagen bij Slot Hellbrunn, voor jong en oud.

Meer informatie

  • Waar: Op de binnenplaats van Slot Hellbrunn

  • Wanneer: 19-11 – 24-12-2026

  • Bereikbaarheid: in 20 minuten met buslijn 25 vanuit het centrum van Salzburg

Kerstmarkt op de Mirabellplatz

De kerstmarkt op de Mirabellplatz is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een trekpleister voor jong en oud. Culinaire lekkernijen, glühwein en liefdevol versierde kraampjes nodigen je uit om even te blijven en rond te snuffelen. De markt ligt centraal en is makkelijk bereikbaar: tegenover de bushalte en de parkeergarage, en op een paar minuten lopen van het station.

Meer informatie

  • Waar: Mirabellplatz, Goethestraße

  • Wanneer: 19-11 – 31-12-2026

Adventsmarkt St. Leonhard

De adventsmarkt van St. Leonhard ligt vlak bij de bedevaartskerk. Proef traditionele Lebkuchen, geroosterde kastanjes en punch, neem een kijkje in de kinderbakkerij en laat je inspireren door het aanbod aan smaakvolle cadeaus. Daarnaast is er een programma met blaaskapellen en adventsevents.

Meer informatie

  • Waar: Naast de bedevaartskerk St. Leonhard

  • Wanneer: 29-11 – 20-12-2026 (elke zondag en op 08-12)

Adventsmarkt op de binnenplaats van Vesting Hohensalzburg

Welkom op de Vesting Hohensalzburg, waar je lokaal kunsthandwerk, leuke cadeaus, kerstlekkernijen en een gezellig programma vindt. Met de Salzburg Card is de toegang tot de vesting inbegrepen. Daar geniet je van een prachtig uitzicht over de stad.

Meer informatie

  • Waar: Vesting Hohensalzburg

  • Wanneer: 27-11 – 20-12-2026

  • Openingstijden: vrijdag t/m zondag 11:00 – 19:00

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Adventsmuziek in Salzburg

Advent in Salzburg is niet compleet zonder het Adventsingen. Al meer dan 75 jaar raken volksmuziek, kleine vocale ensembles en alpenmelodieën met een boodschap van vrede het publiek, en brengen ze iedereen die luistert in kerststemming.

Alle adventsevents
Tip voor een uitstapje

Oberndorf, waar "Stille Nacht" ontstond

Niet alleen de bijzondere sfeer, maar ook het vakmanschap trekt bezoekers naar de kerstmarkt voor de wereldberoemde Stille Nachtkapel, waar het gelijknamige kerstlied is ontstaan. Bewonder het houtsnijwerk en de handgemaakte decoraties terwijl je met glühwein en geroosterde kastanjes naar kerstmuziek luistert.

Waar: Stille Nachtkapel, Oberndorf
Wanneer: dagelijks 08:30 – 18:00
Bereikbaarheid: Met de regionale trein S1 of S11 ben je vanuit Salzburg in 25 minuten in Oberndorf.

Stille nacht, heilige nacht

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