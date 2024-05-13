Kleine skigebieden in Oostenrijk
Waar de magie van de winter thuis is
Winter in Oostenrijk betekent opgaan in de schoonheid van het landschap en samen het alpine 'Lebensgefühl' beleven. Ga bijvoorbeeld skiën op de piste, maak een winterwandeling door een besneeuwd bos, of ga langlaufen langs bevroren rivieren.
Kom tot rust in deze veelal hooggelegen dorpen in de Alpen. Vroeger waren ze in de winter vaak wekenlang onbereikbaar, maar tegenwoordig zijn ze goed bereikbaar. Comfortabele accommodaties bij vriendelijke hosts bieden vaak heerlijk rustgevende wellnessfaciliteiten en een uitstekende keuken. Modern, maar gelukkig is hun onmiskenbare karakter bewaard gebleven.
De combinatie van besneeuwde bergtoppen en historische oude stadjes maakt het gemakkelijk om even afstand te nemen van het leven van alledag en optimaal te genieten van je wintervakantie.
Filzmoos
Het dorp op 1.000 meter boven zeeniveau met zijn originele boerderijen heeft de charme van een bergdorp. Voor een sportief dagje uit is er een klein, fijn skigebied met 20 kilometer pistes en acht liften. De twee skibergen - Rossbrand (1.600 meter) en Grossberg (1.380 meter) - en de pistes in de wijk Neuberg bieden gemakkelijk terrein voor kinderen en beginners, maar ook rode en zwarte pistes voor alle ambitieuze skiërs en professionals.
De sneeuwzekere regio is ook ideaal voor langlaufen en winterwandelen. Het indrukwekkende landschap rond Filzmoos in het SalzburgerLand kun je het beste verkennen tijdens een rit met een paardenslee.
De jaarlijkse luchtballonweken in januari zijn een internationale attractie. De ballonnen zweven boven Filzmoos de nacht in met muzikale begeleiding en vuurwerk aan het eind. Wat een belevenis!
Bijzonderheid: Filzmoos heeft 17 "krachtplaatsen".
Maria Alm
Maria Alm, idyllisch gelegen op 802 meter boven zeeniveau in het SalzburgerLand, wordt omgeven door indrukwekkende bergen. Gebouwen uit vroegere eeuwen en de toren van de bedevaartskerk kenmerken het bergdorp. Ingebed in het imposante panorama van de Hochkönig opent zich een fascinerend decor voor vakantiegangers die op zoek zijn naar ontspanning en sportieve activiteiten ver weg van de drukte. Het skigebied Hochkönig omvat 120 kilometer aan pistes en 34 liften, en biedt skiërs en snowboarders een grote verscheidenheid aan terrein. Van brede familiepistes tot uitdagende pistes voor gevorderden, er is voor elk wat wils. Het gebied maakt deel uit van Ski amadé, de grootste skivereniging van Oostenrijk, die toegang biedt tot in totaal 760 pistekilometers.
En buiten de piste? Langlaufers vinden in Maria Alm 30 kilometer aan geprepareerde loipes. Sneeuwschoenwandelingen en winterwandelpaden bieden de mogelijkheid om de rust van de natuur te ervaren. Een ritje met een paardenslee door het besneeuwde landschap is bijzonder indrukwekkend - een tip voor romantici.
Bijzonderheid: Maria Alm heeft een 6 kilometer lange nachtrodelbaan.
Prägraten am Großvenediger
Een authentieke sfeer met oude boerderijen wacht op je in Prägraten am Großvenediger. Als je komt om lekker te ontspannen, dan is dit de plek voor jou.
Het kleine skigebied van Prägraten bestaat uit 15 kilometer aan pistes en twee liften. Veel mensen hebben hier voor het eerst geskied. De overzichtelijke pistes maken ontspannen skiën in een familiesfeer mogelijk.
Het dorp ligt in de Hohe Tauern op 1.312 meter boven zeeniveau en heeft veel meer te bieden dan alleen skiën. Langlaufers kunnen het prachtige landschap verkennen op ongeveer 20 kilometer aan geprepareerde loipes. Sneeuwschoenwandelingen, rodelbanen en winterwandelpaden voeren door de ongerepte natuur - met de omringende bergen altijd in het zicht. Schaatsen en curling op natuurijs zorgen voor afwisselende winterdagen in Oost-Tirol. Een bijzondere activiteit is een begeleide skitocht op de Großvenediger. De op drie na hoogste berg van Oostenrijk biedt een onvergetelijke ervaring voor iedereen die op zoek is naar avontuur.
Bijzonderheid: Rustieke almhutten, 60 bergtoppen van drieduizend meter rondom en negen prachtige valleien om te ontdekken.
Heiligenblut
Vakantiegangers zullen hier het gevoel hebben dat de tijd heeft stilgestaan. Heiligenblut ligt op een hoogte van bijna 1300 meter boven zeeniveau in een schilderachtig berglandschap met een unieke natuur, midden in het Nationaal Park Hohe Tauern. Het dorp wordt bewaakt door de machtige top van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk.
Wie naar Heiligenblut komt om te skiën, vindt hier het Großglockner/Heiligenblut skigebied met 55 pistekilometers en 12 liften. De pistes variëren van glooiende hellingen voor beginners en gezinnen tot uitdagende pistes voor gevorderden. Wie graag off-piste gaat, vindt hier een 1.500 hectare grote freeride-arena met zes freeride-sectoren.
Winterse bergbeklimmersdromen komen uit in het gebied rond de Großglockner. Iedereen kan de natuur van dichtbij meemaken tijdens een skitocht. Als je het rustiger aan wilt doen, verken dan het besneeuwde landschap tijdens een winterwandeling, zoef 's avonds van een verlichte rodelbaan af of beleef de romantiek van een ritje met een paardenslee.
Bijzonderheid: De uitzicht op de Großglockner heeft het dorp een reputatie gegeven als een van de mooiste bergdorpen in de Alpen.
Gargellen
Het kleine dorp ligt “in de verste uithoek” van Montafon op 1.423 meter boven zeeniveau. Het is fascinerend hoe rustige winterrust en skitoerisme hier harmonieus samengaan. Skiërs vinden hier 39 kilometer aan pistes en acht liften. Hoewel het dorp midden in het hooggebergte ligt tussen het Rätikon massief en het Silvretta massief, wordt het landschap gekenmerkt door zachte kenmerken.
Dit is precies de kracht van Gargellen: Het hooggelegen kuuroord in Vorarlberg ligt ver weg van doorgaand verkeer en toeristische drukte. Op deze manier zijn de originaliteit en tradities bewaard gebleven. Dit is het beste te zien aan de pittoreske boerderijen, die tot wel 300 jaar oud zijn.
Bijzonderheid: Gargellen is het hoogstgelegen bergdorp in Montafon.
Rauris
Rauris, gelegen op 950 meter boven zeeniveau in het zuiden van het SalzburgerLand, biedt een winters decor dat ongeëvenaard is. Schilderachtig omgeven door besneeuwde bergtoppen en dichte bossen is het dal de ideale plek voor een ontspannen wintervakantie - en een insidertip.
Het skigebied Rauriser Hochalmbahnen bestaat uit 32 pistekilometers en tien liften. Kleine, overzichtelijke, brede en zonnige pistes - gezinnen kunnen hier genieten van ontspannen skidagen dankzij de oefenpistes voor kinderen en beginners. Ook ervaren boarders kunnen hier hun hart ophalen op de kilometers aan pistes. De naar het oosten gerichte hellingen behouden de poedersneeuwcondities tot in de lente, waardoor je verzekerd bent van een lang skiseizoen.
Wie de besneeuwde natuur en frisse berglucht wil ontdekken, vindt hier een winterwandelpad met een hoogteverschil van 580 meter. Langlaufers kunnen hun rondjes maken op 30 km geprepareerde loipes. Een sneeuwschoenwandeling met een gids brengt je in de “winterjungle” in de diepte van het Nationaal Park Hohe Tauern.
Bijzonderheid: Eeuwenlang werd het Raurisdal beschouwd als het centrum van de goudwinning in Oostenrijk.
Alpbach
Verscholen tussen de Kitzbüheler en Brandenberger Alpen betovert het Alpbachtal met zijn dromerige winterlandschap. Wintersportliefhebbers vinden in de Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau een skigebied met 113 kilometer aan pistes en 45 liften. In de kinderskischool leert iedereen zijn eerste stappen op ski's. Als dat nog niet snel genoeg voor je is, waarom maak je dan geen rondje op de snelle winterrodelbaan? Wat een plezier!
Het wilde water van de Brandenberger Ache heeft zich duizenden jaren lang een weg door het dal gebaand. Tegenwoordig vormt het samen met de romantische Tiefenbachklamm een schilderachtig decor. Winterwandelen, langlaufen en sneeuwschoenwandelen zijn geweldige manieren om lichaam en geest te ontspannen.
Bijzonderheid: Als de temperatuur en ijsdikte goed zijn, kun je schaatsen op de Reintalersee in Kramsach.
Weissensee
Het is het startpunt voor veel wintersportactiviteiten: Dankzij de ligging bevriest de Weissensee in het Gailtal in Karinthië elk jaar. Op slechts een paar minuten van het meer ligt een geheime tip verborgen: een klein skigebied met een skischool en een stoeltjeslift. Vanaf de brede piste heb je altijd zicht op de Weissensee. Naast het meer en het skigebied doorkruisen 40 kilometer dubbelsporen en skatingloipes het zonnige dal van de Weissensee. Doe nieuwe energie op voor de volgende afdaling in de gezellige skihutten.
Als je na een dag op de piste nog niet moe bent, pak dan je schaatsen. Als het ijs officieel open is, kun je hier talloze schaatsers vinden die hun pirouettes of curling oefenen.
Vele jaren geleden hebben de kleine dorpen aan de Weissensee gekozen voor duurzaamheid - het natuurpark Weissensee is meerdere malen erkend als modelregio hiervoor. Veel bestemmingen zijn gemakkelijk bereikbaar met de bus, dus je kunt je auto thuislaten. Als slowfoodregio wordt speciale nadruk gelegd op regionale producten en restaurants met heerlijke lokale specialiteiten.
Bijzonderheid: Met 6,5 km² is de bevroren ijsoppervlakte van de Weissensee de grootste geprepareerde natuurlijke ijsoppervlakte in Europa.
Hinterstoder
Hinterstoder ligt in een idyllisch dal op 600 meter boven zeeniveau en is een bekend skigebied dat zijn oorspronkelijke dorpskarakter heeft behouden. Wie hier wil skiën, vindt 40 kilometer aan pistes die tot 2.000 meter reiken. Het skigebied in Oberösterreich geldt dan ook als sneeuwzeker. De indrukwekkende bergreuzen van het Totes Gebirge vormen een adembenemende achtergrond - ze zijn altijd in zicht op de uitgestrekte panoramapistes. Dankzij de skischool met toezicht voor de kleintjes, oefenliften en lopende banden is het skigebied vooral populair bij gezinnen. Wie op zoek is naar een uitdaging, kan zich wagen op de World Cup-piste met een maximaal hellingspercentage van 60 procent of de Inferno-piste met een hellingspercentage tot 70 procent!
Rustzoekers vinden in Hinterstoder en omgeving ook alles wat ze nodig hebben voor een ontspannen wintervakantie. De besneeuwde natuur ontdekken tijdens een winterwandeling of sneeuwschoenwandeling is hier bijzonder ontspannend. Met 100 kilometer aan vrijgemaakte winterpaden is de regio Pyhrn-Priel aan de rand van het Nationaal Park Kalkalpen elke dag opnieuw te ontdekken.
Bijzonderheid: Hinterstoder is een van de ´Alpine Pearls´ en daarmee een van de 25 bijzonder duurzame plaatsen in de Alpen. De Alpenparels stellen de hoogste eisen aan milieuvriendelijke vakanties en maken steeds meer gebruik van wandeltaxi's, dalbussen en bergspoorwegen.
