De mooiste bezienswaardigheden van Niederösterreich
Introduction
Niederösterreich herbergt meerdere UNESCO-Werelderfgoedgebieden en markante historische gebouwen. De barokke Abdij van Melk rijst boven de Donau uit als onderdeel van het Cultureel Landschap Wachau. Kastelen en paleizen zoals Schallaburg en Burcht Kreuzenstein getuigen van eeuwen regionale geschiedenis, terwijl tal van musea kunst, archeologie en natuurgeschiedenis toegankelijk maken. Abdijen zoals Göttweig belichamen ook nu nog het kloosterleven en de sacrale kunst.
Kloven, ravijnen en watervallen – waaronder de Ötschergräben en de Myrafälle – snijden door dramatische rotslandschappen en zijn populaire wandelbestemmingen. Het Nationaal Park Donau-Auen omvat een van de grootste aaneengesloten overstromingswouden in Midden-Europa. De wijnregio's van de Wachau, het Kamptal en Carnuntum, met hun terrasvormige wijngaarden en historische Kellergassen, bepalen het landschap en nodigen uit tot een langdurige proeverij.
Gezinnen vinden in Niederösterreich volop uitstapmogelijkheden. Dierenparken bieden ontmoetingen met inheemse en exotische soorten, avontuuralmen met schommelroutes en klimparken brengen buitenplezier de natuur in, en veengebieden met onderwaterwerelden geven kinderen een speelse manier om het landschap te ontdekken.
Paleizen, kastelen en abdijen
Tussen de Donau, wijngaarden, de granieten landschappen van het Waldviertel en zacht glooiende heuvels vertellen de bezienswaardigheden van Neder-Oostenrijk verhalen over kunst, macht, geloof en vakmanschap. Kastelen en paleizen openen hun deuren voor tentoonstellingen, concerten en historische tuinen. Kloosters en abdijen zoals Melk tonen barokke pracht in staatsvertrekken, bibliotheken en onder hoge koepels. Musea verkennen kunst, archeologie, natuur, wijn en muziek. In de UNESCO-Werelderfgoedgebieden van de Wachau en de Donau-Limes vervlechten landschap, architectuur en geschiedenis zich op bijzonder indrukwekkende wijze.
Romeinse stad, barok en de kunstmijl
Kasteel Schallaburg
Gebouwd in 1242 als de "Feste Schala" staat het kasteel nu als een schitterend Renaissancepaleis, met elk jaar wisselende thematentoonstellingen.
Museum van Niederösterreich
Het Museum van Niederösterreich biedt boeiende inzichten in de cultuur- en natuurgeschiedenis in het Huis van de Geschiedenis en het Huis van de Natuur.
Burcht Kreuzenstein
Een versterkte vesting die bezoekers terugvoert naar de middeleeuwen, toen de kasteelheren het omliggende landschap beheersten.
Kasteel Franzensburg
Kasteel Franzensburg, vernoemd naar Frans I, is een waterburcht in een sprookjesachtige omgeving. Natuur ontmoet cultuur en keizerlijke charme – vlak buiten Wenen.
Kasteel Rosenburg
Hoog boven het Kamptaldal ligt Kasteel Rosenburg op een machtige rots. In de lucht daarboven tonen roofvogels hun vliegkunsten.
Kasteel Grafenegg
Het kasteel ligt genesteld in een prachtig park met eeuwenoude bomen. De talrijke torentjes en sierlijke versieringen zijn kenmerkend voor de historistische bouwstijl.
Schloss Hof
In 2002 werd het destijds vervallen paleis nieuw leven ingeblazen, waarbij dit schitterende barokcomplex zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke glorie werd hersteld.
Abdij van Melk
Het klooster torent hoog boven de Donau uit met zijn barokke torens en vergulde koepels. De bibliotheek dompelt bezoekers onder in een wereld van kennis en pracht.
Abdij Göttweig
Abdij Göttweig ligt op een heuvel met uitzicht over het uitgestrekte Donaulandschap. Het biedt een adembenemend uitzicht – en niet alleen voor de monniken.
Kasteelruïne Aggstein
De kasteelruïne staat op een rotsuitloper zo'n 300 meter boven de rechteroever van de Donau en biedt indrukwekkend uitzicht over de Wachau.
Egon Schiele Museum
Te zien is de artistieke rebellie van een genie: kleuren en contouren onthullen de ziel van een meester wiens werken de grenzen van de menselijke ervaring overstijgen.
Kunstmeile Krems
Centraal gelegen in Krems herbergt deze "kunstmijl" meerdere musea, waaronder de Staatsgalerij van Niederösterreich, het Karikatur Museum en de Kunsthalle Krems.
Romeinse stad Carnuntum
Carnuntum, ooit een Romeinse metropool met 50.000 inwoners, was de noordelijke grens. Vandaag is het een poort naar de oudheid met getrouw gereconstrueerde huizen.
Ravijnen, kloven en nationale parken
In Niederösterreich openbaart de natuur zich in vele gedaanten. De kloven en ravijnen rond de Ötscher jagen water door rots en bos, terwijl wandelingen naar de Schneeberg, Rax en Semmering in de Wiener Alpen weidse uitzichten onthullen. Het Nationaal Park Thayatal herbergt dicht loofbos, meanderende rivierlusen en leefgebieden van de wilde kat. In de wijnregio's van de Wachau, het Weinviertel en Carnuntum bepalen wijngaarden, Kellergassen en cultuurlandschappen het decor.
Wachaudal, Ysperklamm en Raxalpe
Ötschergräben
Het Ötschergräben-pad loopt langs een beveiligd wandelpad door een kloofdal – langs rotsen, watervallen en de Ötscherbach.
Nationaal Park Donau-Auen
Een oeroud wetland aan de poorten van Wenen, de groenste stad ter wereld? Het is echt zo! De vrij stromende Donau biedt hier leefruimte aan tal van bedreigde soorten.
Nationaal Park Thayatal
In het afgelegen groene canyon van Neder-Oostenrijk, tussen dicht loofbos, steile rotswanden en de rivier die het dal zijn naam geeft.
Ysperklamm
Watervallen, met mos begroeide rotsen en rustieke paden maken deze kloof tot een indrukwekkende natuurbelevenis.
Wandel- en waterwereld bij de Myrafälle
Je wandelt langs houten looppaden en trappen langs watervallen en indrukwekkende rotsformaties – een spectaculair natuurwonder.
Stuwmeer Ottenstein
Ideaal voor zwemmen, ontspannen en varen, omgeven door dichte bossen en glooiende heuvels.
Raxkabelbaan
In slechts enkele minuten bereik je de top van de Raxalpe: eenmaal boven wachten wandelpaden en adembenemende uitzichten over de Alpen.
Schneebergspoorlijn
Of je nu de nostalgische tandradbaan of de moderne Salamander neemt, de Schneebergspoorlijn brengt bezoekers naar de hoogste berg van Neder-Oostenrijk.
Uitstapbestemmingen voor gezinnen
Niederösterreich heeft gezinnen veel te bieden. Dierenparken laten kinderen inheemse dieren van dichtbij bekijken, terwijl klimparken met verschillende moeilijkheidsgraden geschikt zijn voor alle leeftijden.
De natuurparken van de regio zijn ook zeker een bezoek waard – veenlandschappen zijn te verkennen op begeleid wandelroutes. Alpiene avontuuralmen en thematische belevingstijnen ronden het aanbod af, zodat kinderen de natuur van de regio op verschillende manieren kunnen ontdekken.
Berenbos, avontuuralm en klimpark
Haubiversum
Het Broodbelevingscentrum in Petzenkirchen biedt fascinerende inzichten in de kunst van het bakken – rondleidingen in de bakkerij, in het café en het peperkoekenhuisje.
Erlebnisalm Mönichkirchen
Kijk uit naar het schommelpad op de Erlebnisalm met 16 stations – waaronder de belschommel, de alpiene klimtoren en de alm-glijbaan.
Zomerrodelbaan Corona Coaster
In de Wexl Arena neemt de “Corona Coaster” je mee op een spannende afdaling: 850 meter met snelheden tot 40 km/u en steile bochten zorgen voor een avontuurlijke rit.
Berenbos Arbesbach
In het berenbos leven geredde beren in een natuurlijk leefgebied, waar ze een soortgepast leven leiden. Bezoekers kunnen hun gedrag in een beschermde omgeving observeren.
Kittenberger avontuurtijnen
In Schiltern ontdek je fantasierijk aangelegde siertijnen, een avontuurlijk gebied met een boerentuin en dieren, en chalets direct aan het meer.
OCHYS bospark
Het Bosavonturenpark Kreuzstetten biedt zeven klimroutes op hoogtes van 2 tot 10 meter – met elementen verspreid tussen de bomen.
Naturpark Hochmoor – UnterWasserReich Schrems
Een veenlandschap ontmoet nieuwe perspectieven: met een interactieve binnententoonstelling, een 20 meter hoge ‘hemelladder’, een watertuin en een otterverblijf.
FAQs
UNESCO-Werelderfgoed in Niederösterreich
Niederösterreich herbergt meerdere UNESCO-Werelderfgoedgebieden, elk met een compacte combinatie van natuur en geschiedenis.
Het Cultureel Landschap Wachau, het Donaudal tussen Melk en Krems, is al bewoond sinds de prehistorie en wordt gekenmerkt door wijnterrassen, middeleeuwse dorpen en kloostercomplexen.
Baden bei Wien maakt deel uit van de Grote Kuuroorden van Europa – een groep van elf belangrijke historische kuuroorden die de Europese kuuroordcultuur tussen 1700 en 1930 documenteren.
De Semmeringspoorlijn wordt erkend als de eerste bergspoorlijn ter wereld die op normaalspoor is aangelegd.
Langs de Donau-Limes vertellen de resten van kampen en forten het verhaal van het leven aan de rand van het Romeinse Rijk.
Bron: unesco.at