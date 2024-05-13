Nieuwe hotels en accommodaties
In de Oostenrijkse regio's vind je een sterke passie voor vernieuwen en gastvrijheid. Veel van deze hotels en accommodaties worden al generaties lang door families gerund, met een diepe verbondenheid met de regio en een focus op duurzame materialen. Gasten kunnen hier helemaal tot rust komen in prachtige locaties, vaak omringd door natuur, en genieten van ruime wellnessruimtes die perfect zijn om te ontspannen.
In Vorarlberg word je verrast door moderne houten architectuur, terwijl je in Tirol, SalzburgerLand, Steiermark en Karinthië knusse appartementen in alpenstijl, berghutten en chalets vindt – de ideale plekken voor een heerlijke ontspannen vakantie.
Ook de Oostenrijkse steden betoveren je met luxe, traditionele hotels en stijlvolle boutique hotels die uitblinken in hoogwaardig design. Begin je dag hier in alle comfort en geniet van de unieke levensstijl die Oostenrijk te bieden heeft.
Vorarlberg
Hotels en Resorts
Sonne Mellau in het Bregenzerwald
Sinds midden juli 2024 is hotel Sonne Mellau na uitgebreide renovaties zijn gasten weer welkom. Het hotel beschikt nu over vier ruime suites, een fitness- en yogaruimte en een nieuw zonneterras met zwembad en lounge. Daarnaast zijn de wellnessfaciliteiten uitgebreid met een exclusief privé spagedeelte.
Blaue Rose Feldkirch
Het charmante boetiekhotel Blaue Rose verwelkomt gasten sinds eind 2023. Dit 500 jaar oude gebouw in de oude stad heeft 18 uniek ontworpen kamers, variërend van een eenpersoonskamer van 10 m² tot een familiekamer van 21 m².
Hotel Marvia in Dornbirn
Hotel Marvia in Bödele is medio december 2023 in gebruik genomen in het voormalige Berghof Fetz. Het biedt tien kamers met balkon en het hotel beschikt ook over de feestzaal Felsenkeller.
Hotel Klein Löwe in Bregenz
Sinds april 2024 heeft Bregenz een nieuw stadshotel: Hotel klein Löwegelegen aan de Kornmarktplatz. Dit hotel met smalle architectuur heeft acht kamers, met als blikvanger het kenmerkende tonvormige dak van meer dan 30 houten bogen. Op de begane grond bevinden zich een ontbijtbar en een lounge.
Appartementen en vakantiehuizen
Appartementen Alpenstolz in Damüls
De 39 Appartementen Alpenstolzmet twee, drie of vier kamers verdeeld over vier gebouwen, zijn sinds augustus 2023 beschikbaar voor gasten. De grootste vakantieappartementen zijn geschikt voor maximaal acht personen.
Sonnberg Appartementen in Schröcken
Sinds de herfst van 2023 zijn de Sonnberg Appartementen beschikbaar voor gasten. De 17 vakantiewoningen met balkon en sauna variëren in grootte van 48 m² tot 76 m².
Bregenzerwald appartementen in Andelsbuch
De uitbreiding van de boerderij omvat twee ruime en modern ingerichte appartementen, die sinds augustus 2023 beschikbaar zijn. Appartement 1 is 100 m² groot, terwijl appartement 2 150 m² biedt en plaats biedt aan maximaal zes gasten.
Appartementenhuis Balma Lech
In december 2023 opende het Balma Apartment House zijn deuren, met een à la carte restaurant. Het bevat vijf appartementen met designmeubels, een open haard en een eigen sauna, variërend van 54 m² tot 149 m², geschikt voor maximaal vier gasten.
Chalets
Cabinski in Sonntag-Oberbuchholz
In de winter 2023/24 worden twaalf extra Cabinski hutten met terrassen en carports geopend in het Biosfeerpark Großes Walsertal. Elke Cabinski is gebouwd van hout, metaal en glas en biedt plaats aan maximaal vier personen.
Campings
Camping Dornbirn
Sinds midden mei 2024 zijn er 14 nieuwe appartementen voor 56 gasten beschikbaar op Camping Dornbirn. De wooneenheden zijn ingericht met houten meubels en beschikken over een slaapgedeelte, een kitchenette, een badkamer, een toilet en zitjes zowel binnen als buiten.
Tirol
Hotels en resorts
Resort Med in Oberau, Wildschönau
De voormalige Kellerwirt wordt heropend als Resort aan het einde van 2024 na uitgebreide renovaties, met 60 kamers en suites, samen met een spa van 3.300 m². Het resort richt zich op schoonheid en esthetiek, mentale veerkracht, detox en beweging en fitness.
Alpenstyle Resort Fieberbrunn in PillerseeTal
De Alpenstyle Resort Fieberbrunn opende eind 2023 zijn deuren en biedt 13 appartementen met maximaal drie slaapkamers, elk met een of twee balkons. Het grootste appartement is geschikt voor maximaal negen personen. Daarnaast beschikt het resort over een sauna, een stoombad, een ontspanningsruimte en een restaurant.
ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn
Het voormalige Sporthotel Fontana wordt omgebouwd tot het nieuwe ADEA Lifestyle Suites. Het grootste deel van het resort is nieuw gebouwd, met 124 suites, en het is in de zomer van 2024 in gebruik genomen. De suites, sommige met privé sauna, variëren van 30 m² tot 180 m² en kunnen tot vier slaapkamers hebben. Daarnaast is er een wellnessruimte en het restaurant UpsideDown van Stefan Marquard.
Bed & Breakfast SeeFelds
Het onlangs geopende SeeFelds Bed & Breakfast ligt vlak bij het treinstation van Seefeld SeeFelds Bed & Breakfast geopend in december 2023. Het biedt in totaal 44 moderne tweepersoonskamers, junior suites en superior suites in een stedelijke stijl, geschikt voor maximaal vier personen.
Appartementen en vakantiehuizen
Top Seefeld
Top Seefeld, een centraal gelegen appartementenhuis, opende medio december 2023 zijn deuren. Gasten kunnen kiezen uit 25 appartementen in drie verschillende categorieën. De accommodaties, met balkon en volledig uitgeruste keuken, variëren van 35 m² tot 82 m² en zijn geschikt voor twee tot zes personen. Het gebouw heeft ook een wellnessruimte met een buitenzwembad en sauna's.
Kurblhof in Leutasch
De Kurblhof opende zijn deuren in de zomer van 2024. Deze duurzaam gebouwde faciliteit biedt zeven appartementen. Op de bovenste verdieping bevinden zich sauna's en een ontspanningsruimte. Daarnaast is er een boerderijwinkel, een yoga- en fitnessruimte, een massageruimte en een ski- en fietsruimte om de gastervaring te verbeteren.
Villa Himmlgassl in Zellberg, Zillertal
Sinds augustus 2023 worden gasten verwelkomd in Villa Himmlgassl. De vijf barrièrevrije appartementen, met sauna en balkon, variëren van 70 m² tot 130 m² en zijn ontworpen in een moderne alpine stijl.
Zellrooms in Zell, Ziller
Vier nieuwe "Zellrooms" zijn sinds december 2023 beschikbaar in Zell am Ziller. Deze appartementen, geschikt voor twee tot vier personen, zijn ideaal voor koppels of kleine gezinnen.
BIGSEVEN Vakantieappartementen in Fieberbrunn, PillerseeTal
Sinds december 2023 zijn de twee nieuwe BIGSEVEN vakantieappartementen van de familie Seiwald te boeken. Maximaal vier gasten kunnen genieten van de moderne accommodaties met boxspringbedden, badkamers met regendouche en een eigen balkonsauna.
Wolf appartementen in Padaun, Wipptal
Vier nieuwe vakantieappartementen bij Wolf Appartementen hebben de accommodatiemogelijkheden in Wipptal uitgebreid. Drie appartementen zijn al klaar voor gasten en een vakantieappartement van 60 m² volgt in juni 2024. Berggasthof Steckholzer ligt er vlak naast.
Kitzbühel Suites in Oberndorf
De nieuwe Kitzbühel Suitesdat in februari 2024 wordt geopend, bestaat uit 20 vakantieappartementen van 48 m² tot 107 m² met één tot drie slaapkamers. Daarnaast is er een wellnessruimte met sauna's.
Harry's huis in Lienz
Sinds april 2024 is het nieuwe Harry's Huis gasten verwelkomd met 85 kamers. Alle kamers hebben een parketvloer, inloopkasten en een kitchenette. Je kunt kiezen uit "Family & Friends"-kamers van 40 m², appartementen van 36 m² en barrièrevrije kamers van 26 m².
Walchsee aan het meer
Walchsee aan het meer opende midden mei 2024, ligt direct aan het meer en beschikt over 22 suites. De appartementen van 54 m² zijn geschikt voor maximaal vier gasten.
Lodges
LUF Lodges in Ischgl
De LUF Lodges zijn beschikbaar sinds december 2023 en bieden vijf lodges van 130 m² met elk vier slaapkamers. Alle lodges hebben een balkon.
Boerderijen
Feiserhof in Navis
Sinds december 2023 kunnen gasten verblijven in de gerenoveerde boerderij van de familie Garber Feiserhof - op een hoogte van 1.400 m. De drie vakantiewoningen voor volwassenen zijn geschikt voor maximaal vier personen.
SalzburgerLand
Hotels en Resorts
Valamar plaatsen in Obertauern
De eerste Hotel in het Alpengebied is eind november 2023 geopend in het voormalige Marietta Hotel in Obertauern. Het hotel beschikt over 120 kamers voor twee tot vier personen en suites tot 81 m². Gasten kunnen genieten van verschillende ontmoetingsplekken, waaronder het restaurant, de loungebar, de bar op het dak en de entertainmentruimte.
Rosewood Schloss Fuschl
In de zomer van 2024 zal het Rosewood Schloss Fuschlgerenoveerd door de Rosewood Hotel Group, haar deuren geopend met 98 prachtig ontworpen kamers en suites, samen met zes chalets. Gasten kunnen genieten van verschillende eetgelegenheden, lounges en een wellnessruimte met binnen- en buitenzwembaden.
Stadshotel Saalfelden
Vlakbij het congres- en evenementencentrum "Congress Saalfelden" ligt het Stadshotel Saalfelden geopend in de zomer van 2024. Het beschikt over 72 kamers, 92 garageplaatsen en een ontbijtbar met terras.
Villa Alpin in Großarl
In december 2023 werd een voormalig pension heropend als Villa Alpin. Het hotel beschikt over 20 kamers en suites, variërend van 21 m² tot 45 m², allemaal met balkon en 4-sterrenvoorzieningen. Gasten kunnen ontspannen in de wellnessruimte, met onder andere een sauna.
Carpe Solem Kapoom in Kaprun
Het voormalige Hotel Toni is omgetoverd tot het pop-up hotel Carpe Solem Kapoom sinds november 2023. Het hotel beschikt over 50 kamers en suites, allemaal versierd met levendige kleuren. Het is de bedoeling dat het in 2027 heropend wordt als onderdeel van de Carpe Solem Circle Collection.
Hotel Kesselgrub in Altenmarkt-Zauchensee
Hotel Kesselgrub is sinds maart 2024 nog gezinsvriendelijker geworden na uitgebreide renovaties. De meeste kamers en suites zijn gemoderniseerd en het hotel beschikt nu over een binnen- en buitenzwembad, een waterspeelpark met glijbanen en de Kesselinos Kids Club. Volwassenen kunnen ook genieten van de Mountain Adults Spa, compleet met een sky room en een fitnessruimte.
Appartementen en vakantiehuizen
Harry's huis in Salzburg
Het nieuwe Harry's Huis in Salzburg op een centrale locatie met 119 kamers, waarvan de meeste met een volledig uitgeruste keuken. Het pand biedt ook vergaderzalen, een fitnesscentrum, een kinderspeelkamer en een ondergrondse parkeergarage met elektrische oplaadpunten.
Chalets
Bergchalets Gut Wenghof in Werfenweng
Sinds medio december 2023 is het Family Resort Gut Wenghof vier luxe bergchalets geïntroduceerd, variërend van 160 m² tot 260 m². Elk chalet beschikt over een spa met een sauna en een hot tub, en een ruim terras. Gasten kunnen genieten van een ontbijtservice en het diner kan op verzoek in het chalet worden bezorgd.
Priesteregg Premium Refugium in Leogang
Sinds de zomer van 2024 is het Priesteregg Premium Refugium zeven nieuwe hutten aan het meer. Elke hut heeft een eigen toegang tot het meer, een panoramische sauna en een eigen baai. Met maximaal vier slaapplaatsen bieden deze hutten een comfortabel toevluchtsoord in een serene omgeving.
Karinthië
Hotels en Resorts
Bergresort Feuerberg in Bodensdorf op de Gerlitzen Alpe
Sinds mei 2023 is het Bergresort Feuerberg verschillende nieuwe functies onthuld: een uitgebreide hotelbar, een grotere keuken, een boomhut voor kinderen, natuurpaden, evenals een motoriekgebied, een laag touwenparcours en een boogschietbaan voor sportliefhebbers.
Hotel Prägant in Bad Kleinkirchheim
De Hotel Prägant opende zijn nieuwe spa in de zomer van 2023. De wellnessoase van 1000 m² beschikt over een binnenzwembad, een Finse sauna, een biosauna en een zoutstoombad. Nieuw zijn onder andere een snackbar, extra ontspanningsruimtes en een verwarmd buitenzwembad dat het hele jaar door geopend kan worden.
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia in Hermagor, Nassfeld
Na renovatie is het Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia eind juli 2023 heropend als een 4-sterren superior hotel. Alle kamers zijn gerenoveerd en het hotel beschikt nu over nieuwe familiesuites van 66 m². Ook nieuw is het keukenconcept, compleet met een gemoderniseerd restaurant en de Acquapura Carnica Spa.
SeeStrandResort in St. Kanzia, Klopeiner See
Sinds het voorjaar van 2024 zal het nieuwe SeeStrandResort gasten. De 40 appartementen, met tot drie slaapkamers, een keuken en een terras met uitzicht op het meer, variëren in grootte van 60 m² tot 83 m². Met extra slaapbanken is elk appartement geschikt voor maximaal acht gasten.
Hotel Kärntnerhof in Heiligenblut
In december 2023 zal het onlangs gerenoveerde Hotel Kärntnerhof zijn deuren opnieuw. Het hotel beschikt over 40 kamers en suites variërend van 20 m² tot 40 m², sommige met balkon. Gasten kunnen zich verheugen op Oostenrijkse en Karinthische specialiteiten in het restaurant.
Appartementen en vakantiehuizen
Harry's huis in Villach
In april 2023, harry's thuis een nieuwe locatie in het centrum van Villach, ontworpen door BMW. Het hotel beschikt over 96 kamers en appartementen, waarvan de meeste met een volledig uitgeruste keuken. Daarnaast kunnen gasten gebruikmaken van een seminarruimte en een E-bike verhuurservice.
Alpin Peaks Lifestyle Appartementen op Turracher Höhe
De nieuwe Alpin Peaks Hotel ligt op een hoogte van 1.800 meter, direct aan het meer van Turrach en in het hart van het skigebied. Sinds december 2023 herbergt het gebouw met houten gevel 42 appartementen in verschillende groottes, voor twee tot acht gasten. Gasten kunnen genieten van een wellnessruimte met sauna's en een fitnesscentrum.
Chalets
Kleingut Moserhof in Penk, Mölltal
Het chaletdorp verwelkomde in augustus 2023 een nieuwe attractie: het 180 m² grote Kleingut Moserhofgelegen in het hart van het bos, dat plaats biedt aan maximaal acht gasten. Bezoekers kunnen zich verheugen op een wellnesshuis met een panoramische sauna, een hot tub, een zwemvijver en een ruim terras.
Steiermark
Hotels en resorts
Hotel Der Hechl in Tauplitz
Het traditionele hotel Der Hechl heeft sinds Kerstmis 2023 verschillende updates gekregen: De entree en enkele van de 20 kamers zijn prachtig opgeknapt. De uitgebreide wellnessruimte beschikt nu over een fitness- en yogaruimte en een indoor speelkamer.
Radisson Graz
In juni 2024 wordt het nieuwe Radisson Graz geopend met 232 kamers, gunstig gelegen bij het treinstation. Het hotel beschikt over een restaurant, een bar op een overdekte binnenplaats, vergaderzalen en een fitnessruimte. Het stadscentrum ligt op loopafstand.
Appartementen en vakantiehuizen
Vakantiewoning Steirerblicke in Gamlitz
De Vakantiewoningen Steirerblicke hebben nu in totaal elf chalets en vakantiehuizen met de toevoeging van vier nieuwe wijnmakershuizen, geopend in mei 2024. Deze nieuwe eenheden, ontworpen voor twee gasten, bieden een prachtig uitzicht op de omliggende wijngaarden. Ze zijn allemaal uitgerust met een panoramische sauna en een bubbelbad.
Chalets en lodges
Chalet Hauser Kaibling in de regio Schladming-Dachstein
Twee nieuwe luxe chalets van de aanbieder "Steirerblicke" zijn sinds mei 2024 beschikbaar voor vakantiegasten. Deze chalets, die bereikbaar zijn met de kabelbaan, hebben twee slaapkamers en twee badkamers en liggen op een hoogte van 2.000 meter. Elk chalet is uitgerust met een sauna, terras en buitenzwembad en biedt plaats aan maximaal zes gasten.
Höflehner Gumpenlodge in Haus im Ennstal
Na de Höflehner Premium Eco Lodge is de Höflehner Gumpenlodge haar deuren in december 2023, gelegen op korte afstand van het natuur- en wellnesshotel. Gasten kunnen kiezen uit drie categorieën appartementen. Elke eenheid heeft twee slaapkamers, een ruime woonkamer, een kleine wellnessruimte en een terras of balkon met uitzicht op de omliggende bergen.
Campings
Camping Resort Riegersburg
Sinds maart 2024 is de Camping Resort Riegersburg gasten. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar voor campers en caravans in drie verschillende categorieën. De camping beschikt ook over volledig uitgeruste stacaravans voor maximaal zes personen, evenals kampeervaten voor maximaal vier personen.
Thermale baden
Rogner Bad Blumau
De Rogner Bad Blumau, ontworpen door Friedensreich Hundertwasser, heeft sinds Kerstmis 2023 verschillende updates geïntroduceerd. De appartementen in de Augenschlitzhäuser hebben nieuw meubilair en een opgefrist ontwerp. Daarnaast zijn de terrassen, restaurants, wintertuin en open haard uitgebreid.
Oberösterreich
Hotels en resorts
Seevilla aan de Wolfgangsee
De Seevilla zal na renovaties weer toegankelijk zijn voor gasten vanaf de vroege zomer van 2024. Acht kamers en suites worden gemoderniseerd. Er komt een compleet nieuwe fitness- en yogaruimte op het dak. Het terras van restaurant Ledererhaus wordt overdekt, waardoor het het hele jaar door te gebruiken is.
Impulshotel Freigold in Freistadt, Mühlviertel
Sinds september 2023 wordt het Impulshotel Freigold een nieuw hotelconcept rondom "Selfness". Gasten kunnen in een inspirerende omgeving kennismaken met yoga, Qigong en mindfulnesstraining. Het hotel heeft 111 kamers en suites, aangevuld met een panoramische spa op de 10e verdieping met een overloopzwembad en een skyrestaurant.
Natur Resort Dietlgut in Hinterstoder
In december 2023 werd het familiebedrijf omgevormd tot het Natur Resort Dietlgut met 30 ruime appartementen, waarvan sommige met eigen sauna, en zes boshuizen met elk 144 m² woonruimte, een eigen sauna en een open haard. De eigen kruidenierswinkel biedt regionale producten en de eigen bron van het landgoed levert water voor het resort.
TRIFORÊT alpin.resort in Hinterstoder
Sinds december 2023 is het TRIFORÊT alpin.resort gelegen op 1.410 meter hoogte, gasten ontvangen. Dit boutique resort beschikt over een hotel en 20 chalets voor twee tot zes personen. Het hoofdgebouw herbergt 41 exclusieve appartementen van maximaal 63 m², een fitness- en wellnessruimte, een saunalandschap met overloopzwembad, vergaderzalen en een restaurant.
Zeit und Raum Hotel in Eggelsberg
Het onlangs geopende Zeit und Raum Hotel, sinds maart 2024, biedt twaalf appartementen en tweepersoonskamers, allemaal met self-check-in. Gasten hebben toegang tot een beveiligde fietsenstalling en vier oplaadpunten voor elektrische auto's.
Appartementen en vakantiehuizen
Novapart in Wels
Het nieuwe Novapark Appartementenhotel is sinds het voorjaar van 2024 in gebruik. Het gebouw heeft 52 kamers, variërend in grootte van 23 m² tot 36 m², elk voorzien van een werkruimte, kitchenette en een balkon of een overdekt terras. Het NOVUM seminar- en evenementencentrum en restaurant LEGATO bevinden zich in de buurt.
Motel Schlafraum24 in Weng, Innkreis
Het duurzaam gebouwde Motel Schlafraum24 is open sinds de zomer van 2024. Het beschikt over vijf appartementen met terras, 19 tweepersoonskamers met infraroodcabines, 12 tweepersoonskamers met Franse bedden en tien eenpersoonskamers. Sommige eenheden hebben ook infraroodcabines. Extra voorzieningen zijn een seminarruimte, lounge, fitnessruimte, wasserette en oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
Niederösterreich
Hotels en resorts
B&B-Hotel in St. Pölten
A B&B-hotel pölten in de wijk Quartier Mitte. Het gebouw krijgt slechts 105 kamers en zal ook appartementen en winkels huisvesten.
Hotel Schachner in Maria Taferl, Wachau
Het 4-sterren seminar- en wellnesshotel, Schachner heeft 37 kamers gemoderniseerd, die sinds maart 2024 weer beschikbaar zijn. De nieuwe kamers hebben hemelbedden, terwijl de Honeymoon Suite en Wachau Spa Suite een sauna en een vrijstaand bad hebben.
Kasteel Zeillern bij Amstetten
Na een uitgebreide renovatie, Kasteel Zeillern in de winter van 2024 zijn deuren weer openen. Alle 58 kamers en de keuken worden gemoderniseerd. In 2025 zal er een extra evenementenhal beschikbaar zijn voor maximaal 400 personen.
AVIA Motel Zwettl
In de winter van 2023/24 wordt het derde AVIA Motel in Oostenrijk zijn deuren. Het beschikt over twaalf praktische premium kamers en elf standaardkamers, allemaal tegen concurrerende prijzen. Ontbijt en snacks zijn verkrijgbaar in de nabijgelegen AVIA tankstationwinkel.
Appartementen en vakantiehuizen
City-Lofts in Zwettl, Waldviertel
Sonnentor heeft vanaf herfst 2023 vijf nieuwe vakantieappartementen geopend in de stad Zwettl. De stadslofts bevinden zich in een gerenoveerd gebouw uit de 13e eeuw. De moderne lofts variëren van 23 m² tot 79 m² en zijn geschikt voor maximaal vijf personen.
Appartementen Forst Kienberg in het Mostviertel
Drie nieuwe Appartementen Forst Kienberg zijn sinds december 2023 beschikbaar voor gasten in het gerenoveerde huis "Holzhammer". De appartementen, met één of twee slaapkamers, zijn verdeeld over drie verdiepingen. Een opvallend kenmerk van het appartement op de bovenste verdieping is de whirlpool buiten met een panoramische sauna op het ruime zonneterras op het dak.
Thermen
Silent Villas in Therme Laa, Weinviertel
De Therme Laa - Hotel & Silent Spa beschikt sinds de zomer van 2024 over tien luxe "Silent Villas". Deze villa's, ontworpen voor twee gasten, liggen rond de nieuwe natuurlijke zwemvijver en zijn volledig toegankelijk, voorzien van een slaap- en woongedeelte en een eigen spa.
Wenen
Hotels en resorts
Amauris Wenen Relais & Châteaux
Het voormalige hotel "The Ring" onderging twee jaar renovatie en heropende in februari 2023 als het luxe boetiekhotel "The Amauris Vienna." Het beschikt over 62 kamers, waaronder 17 suites, allemaal ontworpen in een klassiek-moderne stijl. In het interieur zijn hout en marmer van Carrara prominent aanwezig, samen met een zwart-wit kleurenschema. Hoogtepunten zijn het gastronomische restaurant en de spa, met een binnenzwembad met een glazen dak.
De Hoxton Wenen
In maart 2024 zal "The Hoxton"in de buurt van het stadspark geopend. Het hotel is gevestigd in het historische voormalige "Gewerbehaus" en beschikt over 196 kamers verdeeld over acht verdiepingen. Extra voorzieningen zijn onder andere een bar, vergaderzalen, een restaurant met buitenterras en een bar op het dak met prachtig uitzicht over het stadscentrum.
Hotel Schani UNO City
Begin 2024 wordt het Hotel geopend, met 202 kamers en familiesuites, evenals ruimtes voor seminars en evenementen voor maximaal 200 personen. Modern design, meubilair van hoge kwaliteit en een groene binnenplaats met terras zorgen voor een heerlijke sfeer. Voor fietsliefhebbers zijn er fietsenstallingen beschikbaar en de garage van het hotel biedt ook elektrische oplaadpunten.
Voco Wenen Prater
Het voormalige Austria Trend Hotel heropende in november 2023 onder een nieuwe naam: het 4-sterren designhotel voco Wenen Pratermet 141 kamers en suites. Gasten kunnen hun hart ophalen in restaurant Vienna Vibes, ontspannen op het terras met tuinpaviljoen of genieten van een drankje in de Bluebird Bar. Daarnaast is er een werklounge, drie vergaderzalen en een fitnessruimte.
Hilton Wenen Donau Waterkant
Sinds eind 2023 is het Hilton Wenen een nieuw ontwerp onthuld met 367 kamers. Alle gastenkamers, conferentieruimten, de executive lounge, het terras, de wellnessruimte en het restaurant en de bar hebben een nieuwe look gekregen.
lyf Schönbrunn Wenen
In november 2023 wordt het lyf Schönbrunn Wenen aparthotel zijn deuren. Het beschikt over 162 moderne appartementen variërend in grootte van 22 m² tot 34 m². Het pand is ook uitgerust met een co-working lounge, een gemeenschappelijk terras, een wasruimte met tafelvoetbal, een speelkamer, een fitnessruimte en een gedeelde keuken.
Citadines Donau Wenen
De Citadines Donau Wenen, een 4-sterren aparthotel met 244 kamers en appartementen in de buurt van de Oude Donau, is sinds november 2023 beschikbaar voor gasten. Het pand beschikt ook over een fitnesscentrum en een bar op het dak.
H2-Hotel Wenen Schönbrunn
De H2 Hoteldat in maart 2024 werd geopend, beschikt over 265 budgetvriendelijke en comfortabele tweepersoons- en vierpersoonskamers. Dit moderne designhotel, compleet met eigen ondergrondse parkeergarage, is ideaal voor gezinnen of groepen.
Arcotel AQ
De Arcotel AQ wordt in 2024 geopend in de nieuwe wijk Althan. Het zal 157 kamers en suites hebben op de 5e en 6e verdieping van een nieuw gebouw. Naast een bar en restaurant biedt het hotel ook vier seminarruimten en een fitnessruimte.
Appartementen en vakantiehuizen
Appartementen
In het hart van Wenen zijn sinds september 2023 twaalf duurzame designappartementen voor vier tot vijf personen beschikbaar in een gebouw van meer dan 200 jaar oud. Planten staan centraal in het concept, zoals blijkt uit het groen op de binnenplaats, waar de Urban Jungle appartementen.
Somerset Schönbrunn Wenen
In een nieuw gebouw dat in november 2023 is geopend, Somerset Schönbrunn Wenen 175 appartementen. Elke eenheid beschikt over een volledig uitgeruste keuken, een badkamer met een douche en een apart woon-/eet- en slaapgedeelte.
Burgenland
Hotels en resorts
VILA VITA Pannonia in Pamhagen
De VILA VITA Pannonia hotel en vakantiedorp biedt sinds mei 2023 nog meer duurzaamheid en comfort: energie wordt 100% uit biomassa en luchtwarmte gehaald. Het restaurant is opnieuw ingericht en de wellnessruimte is uitgebreid met nieuwe sauna's, een ontspanningsruimte en een buitenwhirlpool. Bovendien zijn er sinds de nazomer van 2023 nieuwe vakantiehuizen beschikbaar die gebouwd zijn met ecologische bouwmethoden.
Appartementen en vakantiehuizen
Mein Weinstöckl in Neudauberg, Zuidelijk Burgenland
"Mein Weinstöckl" opende haar deuren in de herfst van 2023 en bestaat uit twee vakantieappartementen met een overdekt terras. Het appartement "Magdalena" biedt plaats aan vier gasten, terwijl het appartement "Johanna" plaats biedt aan acht gasten.
Finy Vakantiehuizen in Stegersbach, Zuid-Burgenland
Sinds februari 2024 kunnen vakantiegangers verblijven in de Finy Huizen. De vier hutten, elk met een woonoppervlakte van 42 m² en een terras van 28 m², hebben een slaaphoek, een kleine keuken, een badkamer en een infraroodcabine. Het pand heeft ook een barrelsauna, een whirlpool, een tuin en een ligweide.
Pension Stoob, Stoob
Sinds september 2023 is er een nieuw pension beschikbaar. Het gebouw bestaat uit 49 kamers van elk 20 m². Negen kamers zijn het hele jaar door beschikbaar voor vakantiegangers, terwijl de overige accommodaties alleen tijdens het vakantieseizoen geboekt kunnen worden.