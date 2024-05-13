Elk jaar biedt Oostenrijk een groot aantal slotfestivals op bijzondere locaties die een aanzienlijke bijdrage leveren aan het genot van kunst en cultuur.

Spectaculaire decors voor majestueuze producties

Geniet van cultuurfestivals op historische locaties: als de muren van Oostenrijkse kastelen en paleizen konden spreken, zouden ze veel te vertellen hebben. Deze sfeer doordringt de kasteelfestivals van het land. Of het nu historische slotgrachten, Barokke parken of imposante keizerlijke zalen zijn - elke locatie draagt zijn eigen charme bij aan het genot van het culturele aanbod.

Slotfestivals slaan een fascinerende brug tussen geschiedenis en muziek, tussen verleden en heden. Gepassioneerde uitvoerenden presenteren een eigentijds, modern programma en nodigen u uit om u onder te dompelen in deze wereld ergens tussen vandaag en gisteren.