Het podium voor Oostenrijkse slotfestivals
Introduction
Spectaculaire decors voor majestueuze producties
Geniet van cultuurfestivals op historische locaties: als de muren van Oostenrijkse kastelen en paleizen konden spreken, zouden ze veel te vertellen hebben. Deze sfeer doordringt de kasteelfestivals van het land. Of het nu historische slotgrachten, Barokke parken of imposante keizerlijke zalen zijn - elke locatie draagt zijn eigen charme bij aan het genot van het culturele aanbod.
Slotfestivals slaan een fascinerende brug tussen geschiedenis en muziek, tussen verleden en heden. Gepassioneerde uitvoerenden presenteren een eigentijds, modern programma en nodigen u uit om u onder te dompelen in deze wereld ergens tussen vandaag en gisteren.
Herbstgold Festival, Burgenland
De bijzondere sfeer van het Barokke paleis van de graven van Esterhazy inspireerde de muziek van Joseph Haydn. De componist was hofmuzikant, kapelmeester en componist aan het hof van de Esterhazy's in Eisenstadt van 1761 tot 1803. Het Herbstgold Festival vindt nu plaats in dezelfde zaal waar eeuwen geleden de premieres van Haydns werken plaatsvonden.
Het repertoire van het festival varieert van klassieke muziek en orkestuitvoeringen tot jazzavonden en wereldmuziek.
Concerten Schloss Halbturn, Burgenland
In de zomer is het Barokke juweeltje Schloss Halbturn in Burgenland het decor voor de Concerten van Schloss Halbturn. Het is moeilijk te zeggen wat betoverender is: de topkwaliteit concerten of het omliggende landschap. De uitvoeringen vinden plaats in de historische zaal, die gesierd wordt door het beroemde fresco 'Allegorie der Zeit und des Lichtes' ('Allegorie van Tijd en Licht'). De prachtige frescozaal werd in 1765 in opdracht van keizerin Maria Theresia geschilderd door Franz Anton Maulbertsch.
Het oudste muziekfestival van Burgenland garandeert een intieme sfeer en een uitstekend programma met klassieke muziek en jazz.
Carinthischer Sommer, Karinthie
De Carinthischer Sommer werd in 1969 opgericht en behoort tot de belangrijkste muziekfestivals van Oostenrijk. Het gevarieerde aanbod aan concerten loopt uiteen van orkestconcerten, jazz en vocale muziek tot geensceneerde concerten, kerkopera's (Kirchenopern) en picknick-concerten. Ook literatuur en beeldende kunst komen aan bod bij de Carinthischer Sommer.
Het festival vindt plaats op natuurlijke en historische locaties door heel Karnten, zoals Schloss Tentschach en Schloss Bach. Elk jaar trekt de unieke sfeer van de Carinthischer Sommer uitvoerenden en bezoekers van over de hele wereld.
Taggenbrunn Festival, Karinthië
Het Taggenbrunn Festival is een jaarlijks hoogtepunt in St. Veit an der Glan in Karinthië. Het evenement is een unieke combinatie van cultuur en culinaire hoogtepunten te midden van de schilderachtige omgeving van Burg Taggenbrunn. Elke zomer genieten bezoekers van over de hele wereld van het programma met hoogwaardige concerten, opera-uitvoeringen, toneelstukken en lezingen in de overdekte binnenplaats van het kasteel, begeleid door regionale specialiteiten en wijnen.
Grafenegg Festival, Niederösterreich
Al meer dan 15 jaar duiken muziekliefhebbers onder in de wereld van de muziek bij het Grafenegg Festival - een van de meest gerenommeerde festivals ter wereld. Internationale sterren zoals dirigent en pianist Rudolf Buchbinder, sopraan Anna Netrebko of de Wiener Philharmoniker, evenals bijzondere introductieprogramma's, zijn het handelsmerk van het festival.
De openluchtconcerten vinden plaats op het podium van de zogenaamde wolkentoren, de Wolkenturm. Deze werd speciaal voor het festival gebouwd op het terrein van Schloss Grafenegg en staat bekend om zijn uitstekende akoestiek.
Tip: Boek vroeg om een voordelige plek op het grasveld te bemachtigen en geniet van een picknick tijdens het concert.
KlassikFestival Schloss Kirchstetten, Niederösterreich
Het kenmerk van de KlassikFestival Schloss Kirchstetten zijn uitvoeringen in kleine, intieme settings. Opera's in de Italiaanse bel-canto-traditie, waarbij het publiek in de voorstelling wordt betrokken, of de cyclus 'Kammermusik: gehort-erzahlt' met kaarsverlichting, behoren tot de betoverende hoogtepunten van de KlassikFestival.
Het openluchtconcert 'Klassik unter Sternen' is elk jaar weer een publieksfavoriet. Een ander hoogtepunt is de openluchtproductie 'Symphonic Rock', waarbij de kracht van het symfonisch orkest wordt gecombineerd met de onstuimige energie van een rockconcert.
Schloss Weitra Festival, Niederösterreich
Het Schloss Weitra Festival nodigt bezoekers uit om zich onder te dompelen in de wereld van het muziektheater. Tegen de imposante achtergrond van dit historische kasteel biedt het festival elk jaar een gevarieerd programma van operettes en musicals. Deze sfeervolle producties bieden een prachtige gelegenheid om kunst en cultuur van dichtbij te beleven, terwijl u geniet van de unieke ambiance van deze historische locatie.
Genesteld in het schilderachtige Waldviertel-landschap belooft het festival een onvergetelijke belevenis voor alle zintuigen.
Musikfestival Steyr, Oberösterreich
Het Musikfestival Steyr is gehuisvest in het imposante Schloss Lamberg, gelegen op een rots boven de Oberösterreichse stad Steyr, waar de rivieren Enns en Steyr samenvloeien. Ooit een verdedigingsgracht ter bescherming tegen vijandelijke troepen, is deze historische ruimte door de eeuwen heen getransformeerd tot een decor voor cultureel genot, waar elk zomer het festival plaatsvindt. Muziekliefhebbers kunnen genieten van wereldpremieres en originele producties, met concerten die variëren van klassiek tot hedendaagse muziek, evenals openluchtbioscoop onder de sterrenhemel.
KLANGLICHT Festival, Steiermark
Wat het KLANGLICHT Festival in Graz zo bijzonder maakt, is de combinatie van lichtkunst, kleuren en muziek, waardoor Schloss Eggenberg - een UNESCO-werelderfgoedlocatie - en zijn tuinen worden omgetoverd tot een audiovisueel kunstwerk. Tijdens het festival worden spectaculaire lichtinstallaties geprojecteerd op de gevel en aangebracht in de verschillende parken van het paleis.
De visuele beleving wordt begeleid en versterkt door speciaal voor het evenement gecomponeerde muziek. Het KLANGLICHT Festival biedt een bijzondere gelegenheid om kunst en cultuur op een innovatieve en meeslepende manier te beleven.
Schloss Piber Festival, Steiermark
Het Schloss Piber Festival combineert toptoneel met uitzonderlijke muziek in de prachtige barokke omgeving van Schloss Piber. Elk jaar wordt deze historische locatie omgevormd tot een levendig podium voor klassieke en hedendaagse theaterstukken die het publiek weten te boeien. Gelegen te midden van de glooiende heuvels van West-Steiermark biedt het festival een meeslepende ervaring die de culturele rijkdom en tradities van de regio tot leven brengt.
Een festival voor wie kunst en natuur in perfecte harmonie wil beleven.
Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, Tirol
De Innsbrucker Festwochen der Alten Musik richt zich op barokopera's en concerten op historische locaties door heel Innsbruck. Het festival streeft ernaar vroege muziek te brengen in haar oorspronkelijke klankkleur - vaak met instrumenten die met traditionele methoden zijn gebouwd. Bezoekers genieten van de talrijke gratis evenementen zoals de 'Lunchconcerten', de Musica montana en de Concerte mobile, evenals van de historische locaties in het hart van Innsbruck.
Tip: Een uur voor aanvang van de voorstellingen geven musici doorgaans interessante toelichting op het programma. Dit geldt echter niet voor Tango Seasons, kerkconcerten en de gratis concerten.
Zomernachtconcert van de Wiener Philharmoniker
Het jaarlijkse Zomernachtconcert van de Wiener Philharmoniker vindt plaats in het Barokke paleispark van Schonbrunn - tussen het paleis en de Gloriette. In 1996 werden het park en het paleis opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
De glans van deze locatie en de magie van klassieke muziek maken dit Zomernachtconcert tot een waarlijk spectaculair evenement. Het concert, dat gratis toegankelijk is, wordt ook internationaal uitgezonden.