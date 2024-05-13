Pretparken in Oostenrijk

Spannende avonturen en attracties voor het hele gezin op talloze locaties in Oostenrijk - plezier en onvergetelijke momenten zijn hier gegarandeerd.

Als de dagen langer worden en de temperaturen stijgen, is de energie van kinderen vaak niet te stoppen. Wat is er dan leuker dan je helemaal uit te leven in een pretpark? Hier vind je een enorme variëteit aan attracties voor alle leeftijden, vol plezier en avontuur. Of je nu de spanning zoekt op snelle achtbanen, wilt spelen in interactieve speeltuinen of rustig wilt picknicken, er is voor iedereen wat te beleven. Regelmatige evenementen en shows zorgen voor extra entertainment. In Oostenrijk vind je vele pretparken en attractieparken (vaak ook wel "avonturenparken" genoemd). Wij zetten de leukste voor jou op een rij! Met je gezin creër je hier samen onvergetelijke momenten en ontsnap je even aan de dagelijkse routine.