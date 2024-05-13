Traditionele herbergen, gezellige tavernes en toprestaurants met een uitstekende keuken: Niederösterreich heeft een sterk culinair hart.

Eigentijds, maar stevig geworteld, met een vleugje experiment: de haute cuisine in Niederösterreich is zowel indrukwekkend als verrukkelijk. Van het Waldviertel tot het Weinviertel, en van de Wachau tot het Weense Woud, de echte sterren van de gerechten zijn vaak de zeldzame, lokale ingrediënten, tot leven gebracht door creatieve chef-koks.

De diversiteit van Niederösterreich is niet alleen zichtbaar in het eten, maar ook in de landschappen. Van alpenhoogten tot vlaktes, droge graslanden en de weelderige Donau wetlands. Het uitzicht op de Donau is op veel plekken adembenemend, en sommige van de beste restaurants liggen direct aan het water, terwijl andere verscholen liggen in de natuur – ideaal om even frisse lucht te halen.

De traditionele Wirtshaus van Niederösterreich is een culturele parel, waar gastvrijheid en regionale gerechten samenkomen. Denk aan knapperig geroosterd varkensvlees, asperges uit Marchfeld, en de beroemde Wachauer abrikozenknoedels. Hier vind je de beste plekken om te genieten van culinaire hoogstandjes in een ontspannen sfeer.