De beste restaurants in Oberösterreich
De crème de la crème van de gastronomie in Oberösterreich is echt iets om te bewonderen. In deze regio vind je talloze toprestaurants met Michelinsterren en Gault Millau toques. De keuken varieert van zeer creatief tot heerlijk traditioneel, waarbij de beste ingrediënten uit de regio altijd op meesterlijke wijze worden verfijnd. En omdat Oberösterreich een van de mooiste gebieden van het land is, kun je je hart ophalen aan zowel de keuken als het uitzicht.
Attersee, Traunsee en Hallstätter See - Dit zijn slechts drie van de meer dan 70 meren in het Salzkammergut, elk omringd door een levendige culinaire scene die veel meer biedt dan alleen verse vis. Het uitzicht op het water en de bergen is gewoon onbeschrijfelijk! Maar zelfs verscholen in de natuur of binnen gezellige, afgelegen hofjes vind je voortreffelijke culinaire juweeltjes waar de kunst van het koken wordt begrepen en verrassingen altijd in het verschiet liggen.
"Hock di her!" - "Neem plaats!" - is vaak de warme uitnodiging waarmee Oberösterreichse restaurants hun gasten verwelkomen. Er heerst een speciaal gemeenschapsgevoel in deze herbergen, waar de levensvreugde van de regio bijzonder voelbaar is. Je wordt getrakteerd op de beste traditionele gerechten met een paar moderne accenten. Per slot van rekening zijn deze herbergen net zo goed een weerspiegeling van het heden als van het verleden. Geniet van elke hap!
Toprestaurants in Oberösterreich
Philip Rachinger laat zien dat progressief en traditioneel elkaar niet uitsluiten bij Mühltalhof, waar charme centraal staat, soms zelfs zonder menu. Het resultaat? Een uitzonderlijke keuken! Op Tanglberg serveert Max Schellerer Frans geïnspireerde gerechten die niet onderdoen voor de hedendaagse kunstwerken - een waar toevluchtsoord voor fijnproevers. In Linz, bij Das Verdi, werken vader en zoon samen in de keuken om verfijnde gerechten te bereiden die regionale en mediterrane invloeden combineren. De visgerechten zijn een echte aanrader. Het betoverende Waldschänke geeft je "soul food gemaakt van de beste regionale producten", geserveerd in een pittoreske tuin in de zomer. Lukas Kienbauer biedt "ontspannen lekker eten" met de nadruk op regionale en seizoensgebonden ingrediënten, aangevuld met internationale accenten. Zijn doel? Het gevoel geven dat je bij vrienden thuis dineert.
Restaurants voor fijnproevers in Oberösterreich
Het nieuwe designrestaurant van Lukas Kapeller en Michael Schlöglhofers nieuwe designrestaurant in Steyr is niets minder dan spectaculair - een echt "atelier voor kunst en keuken" waar het eten opwindend, eerlijk en verfijnd is. Holzpoldl in Lichtenberg wordt beschreven als een "culinair koorddansen tussen landhuis en gastronomisch restaurant", waarbij de keuken van Manuel Grabner altijd rechttoe rechtaan blijft. Er is geen poespas bij Kammer5 dat is gevestigd in een oude boerderij in het Innviertel, waar het team een mix van lokale en Franse gerechten serveert. Bij Rossbarth in Linz, is de belofte "nuchtere experimenten" met een minimalistische aanpak en een ontspannen sfeer. Gasthof Rahofer in Kronstorf is een culinair instituut en biedt het beste van eenvoudige regionale ingrediënten, zelfs onder nieuw management. Zo ook, Göttfried in Linz gevestigd en bekend om zijn eerlijke keuken met internationale invloeden.
Restaurants met een bijzondere sfeer in Oberösterreich
De betoverende tuin met uitzicht op de Attersee zou al reden genoeg zijn om langs te gaan bij Bräu, maar het feit dat de traditionele keuken ook verwent met verse vis uit het meer maakt het een dubbele jackpot. Het Bootshaus aan de Traunsee is beroemd tot ver buiten de grenzen van het Salzkammergut, met Lukas Nagl als virtuoos van de viskeuken - hoewel zijn meesterschap zich ook uitstrekt tot vlees. Nieuw is de Beletage met zijn open keuken in Hotel Post in Traunkirchen, waar "soul food om te delen" wordt geserveerd naast een panoramisch uitzicht op de bergen, als aanvulling op de levendige keuken in Inn-stijl in Poststube 1327. Voor een uitstekende "op de natuur gebaseerde keuken" ga je naar Restaurant Rau aan de rand van de Kalkalpen, waar de wilde schoonheid van de natuur nog steeds heerst. Het is een belevenis! Voor een meer verfijnde sfeer ga je naar Poll's Kaiserterrasse bij het beroemde Weisses Rössl aan het Wolfgangmeer. Sommige ingrediënten komen uit eigen productie en het uitzicht op het meer is gewoonweg fantastisch.
Restaurants met een bijzonder uitzicht in Oberösterreich
Bergergut ligt in Afiesl, een klein dorpje in de regio Mühlviertel. De regionale, ambachtelijk bereide keuken is zo voortreffelijk dat mensen van heinde en verre komen om dit te ervaren. Een hoogtepunt: het zelfgebakken brood. In het idyllische Landhaus zu Appesbach worden lokale klassiekers en bijna vergeten gerechten geserveerd in een elegante omgeving, met de Wolfgangsee als schilderachtige achtergrond. Gelegen direct aan de Mondsee, serveert Restaurant Lackner verse vis uit het meer, evenals wild en traditionele bakkerijproducten uit de regio. Een bezoek aan Siriuskogl in Bad Ischl is een bijzondere ervaring, waar Christoph "Krauli" Held en zijn enthousiaste jonge team creatieve en onconventionele regionale gerechten op tafel brengen, en dat alles met een prachtig uitzicht over het Salzkammergut. Geinberg5 maakt deel uit van de Geinberg Therme, ligt aan een lelievijver en richt zich op de beste regionale ingrediënten.
Herbergen in Oberösterreich
Schloss Hochhaus in Vorchdorf herbergt een zorgvuldig ontworpen herberg met een traditionele keuken die precies is zoals het hoort: solide, nuchter en vakkundig gemaakt. Steegwirt in Bad Goisern is een instituut aan het Hallstatt meer en biedt klassieke gerechten met een moderne twist, inclusief orgaanvlees, alles bereid met een "kop tot staart" filosofie. Kirchenwirt Diersbach brengt een eigentijdse en creatieve toets aan de traditionele keuken en speelt meesterlijk met smaken en texturen. Voor ongecompliceerde, minimalistische gerechten ga je naar Wirt z'Kraxenberg in Kirchheim, waar het seizoensgebonden menu maandelijks verandert. In de regio Mühlviertel, heeft Keplingerwirt een solide reputatie opgebouwd en trekt al meer dan 30 jaar bezoekers die houden van een stevige maar verfijnde keuken. Probeer zeker de Grammerltascherl met kool.
Taverne in Oberösterreich
Bij Goldener Hirschen in Gmunden slaat de nieuwe chef-kok Christoph Parzer een meesterlijke brug tussen de traditionele herbergkeuken en lekker eten met gerechten als vis uit het meer Traun en sappige steaks. Voor liefhebbers van pretentieloos, seizoensgebonden koken met innovatieve accenten is een bezoek aan Schmiede in het kleine dorpje Pfaffing een must; de gerechten zitten vol verrassingen. Moser Alm in Mönchdorf combineert exclusiviteit perfect met traditie en biedt "spannende gerechten die je aan het denken zetten". In de gezellige eetzaal van Bergpfeffer in Vorderstoder vind je gerechten die nauw verbonden zijn met de regio, in combinatie met een uitstekende wijnselectie. Restaurant Rahofer in Steyr, al bijna 40 jaar een culinair begrip, biedt mediterraan geïnspireerde gerechten, met een idyllische binnenplaats die het gevoel van Dolce Vita oproept.