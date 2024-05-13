Je vindt in Oberösterreich herbergen, restaurants met een bijzonder uitzicht en toprestaurants die er gewoon op wachten om ontdekt te worden.

De crème de la crème van de gastronomie in Oberösterreich is echt iets om te bewonderen. In deze regio vind je talloze toprestaurants met Michelinsterren en Gault Millau toques. De keuken varieert van zeer creatief tot heerlijk traditioneel, waarbij de beste ingrediënten uit de regio altijd op meesterlijke wijze worden verfijnd. En omdat Oberösterreich een van de mooiste gebieden van het land is, kun je je hart ophalen aan zowel de keuken als het uitzicht.

Attersee, Traunsee en Hallstätter See - Dit zijn slechts drie van de meer dan 70 meren in het Salzkammergut, elk omringd door een levendige culinaire scene die veel meer biedt dan alleen verse vis. Het uitzicht op het water en de bergen is gewoon onbeschrijfelijk! Maar zelfs verscholen in de natuur of binnen gezellige, afgelegen hofjes vind je voortreffelijke culinaire juweeltjes waar de kunst van het koken wordt begrepen en verrassingen altijd in het verschiet liggen.

"Hock di her!" - "Neem plaats!" - is vaak de warme uitnodiging waarmee Oberösterreichse restaurants hun gasten verwelkomen. Er heerst een speciaal gemeenschapsgevoel in deze herbergen, waar de levensvreugde van de regio bijzonder voelbaar is. Je wordt getrakteerd op de beste traditionele gerechten met een paar moderne accenten. Per slot van rekening zijn deze herbergen net zo goed een weerspiegeling van het heden als van het verleden. Geniet van elke hap!