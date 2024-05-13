De beste restaurants in Steiermark
De overvloed aan lekkernijen uit de Steiermarkse velden, bossen en meren is om van te watertanden. De schatten van de regio worden op eindeloze manieren verfijnd, gecombineerd en opnieuw uitgevonden. Meesterkoks in gerenommeerde restaurants verrassen je met unieke creaties en vernieuwende smaken. Pure poëzie op je bord!
Steiermark, het "Groene Hart van Oostenrijk", staat bekend om zijn uitgestrekte bossen, indrukwekkende bergen en betoverende meren. Deze natuurlijke pracht past perfect bij het culinaire aanbod dat je vindt in gezellige herbergen en toprestaurants, vaak gelegen aan het water of verscholen in het weelderige groen.
Proef Steiermarkse klassiekers zoals knapperige Backhendl, bonensalade met pompoenpitolie en forel in polentakorst. Regionale specialiteiten worden hier met liefde en warmte geserveerd, vaak gecombineerd met een moderne twist – precies zoals je het van Steiermark mag verwachten.
Toprestaurants in Steiermark
Haute Cuisine met een nuchtere touch: In de Jugendstil ambiance van Steirerschlössl in Zeltweg kun je genieten van hedendaagse Steiermarkse klassiekers met internationale accenten. De finishing touch: verse kruiden.Bij Weinbank in Ehrenhausen biedt Gerhard Fuchs een subtiele, elegante keuken in combinatie met perfect passende wijnen - en dat alles zonder menu. Zijn aanbod bevat ook delicatessen uit Friuli en Istrië. In Bad Gleichenberg bieden de Broers en zussen lokale ingrediënten, die innovatief worden verwerkt en gepresenteerd als een "weerspiegeling van het seizoen". Christoph Mandl bij Saziani Stub'n in Straden verrast met pretentieloze, eerlijke gerechten en uitstekende wijnen van zijn eigen landgoed. Heinz Reitbauer's Steirereck am Pogusch staat bekend als een van de beste herbergen in het land, met veel ingrediënten afkomstig van hun eigen boerderij, die maar liefst 500 verschillende planten en kruiden telt.
Restaurants voor fijnproevers in Steiermark
Schlosskeller Südsteiermark is een topbestemming voor liefhebbers van verrassingen - als het op het menu aankomt, weet je nooit wat je te wachten staat. Wat wel zeker is, is dat het creatief, zorgvuldig samengesteld en van lokale herkomst zal zijn. "Onze borden zijn een podium voor landelijke landbouw," zegt Andreas Krainer over zijn nieuwe Steiermarkse keuken, die hij serveert in het Hotel-restaurant Krainer in Langenwang. In het intieme Johanns Living in Bruck an der Mur worden traditionele gerechten geserveerd met een vooruitstrevende twist. Een opvallend gerecht is de ganzenlever met bloedworst en pens. Ook doordacht is Schloss Gabelhofen, waar de regionale keuken rijk aan smaak is, vaak met wild van de eigen jacht van het landgoed en vis uit de lokale wateren. Gasthaus Haberl in Ilz blijft trouw aan zijn regionale en seizoensgebonden culinaire tradities, terwijl het toch het heden omarmt - en het maakt indruk met een fijne wijnkaart.
Restaurants met een bijzonder uitzicht in Steiermark
Zin in een aperitief op een houten boot? Dat kan bij Restaurant Seeplatz'l aan de oevers van de Grundlsee, met een stevig regionaal hoofdgerecht geserveerd op het terras aan de oever van het meer. Vlak bij de legendarische Toplitzsee vind je Fischerhütte: de plek voor verse forel en char. Wirtshaus Lilli ligt aan het mooie hoofdplein in Fehring en biedt meer dan alleen de traditionele pubkeuken. Zowel in de charmante tuin als in de moderne eetzalen kun je ook heerlijk dineren. Intrigerend! Op de Zuid-Steiermarkse wijnroute ligt het betoverende Lilli & Jojo's Wirtshaus: een fabelachtig uitzicht op de wijngaarden, met seizoensgebonden en regionale verrassingsmenu's van culinair talent Joachim Gradwohl. Genesteld in de bergen van Ausseerland vind je Geiger Alm: een kleine almhut waar grote culinaire dingen gebeuren van internationaal kaliber, als Dominik Utassy zijn fantasie de vrije loop laat.
Restaurants met een bijzondere sfeer in Steiermark
Lurgbauer ligt in een vredig zijdal van de regio Mariazell, waar "farm to table" op het hoogste niveau wordt gebracht, met onder andere hun eigen Angus rundvlees. In het hart van het prachtige natuurpark Almenland vind je ZeitRaum: een "regionale wereldkeuken" met gezonde ingrediënten van Stefan Eder. Mis de zoete hoofdrolspelers niet: de pralines! Bij Wirtshaus Maitz kijkt een zonnig terras uit over de wijngaarden van Zuid-Steiermark, waar je kunt genieten van regionale gerechten van topkwaliteit (een aanrader: de Cordon Bleu), mediterraan geïnspireerde creaties en heerlijke wijn. Restaurant Schlossberg in Graz heeft een ongelooflijk uitzicht over de stad, met een kwalitatieve, internationale en verfijnde, maar stevige keuken. Een ander juweeltje, Das James, ligt op een unieke locatie op de golfbaan in Bad Aussee, met een prachtig uitzicht op de bergen. De keuken? Klassiek met een mondiale twist.
Restaurants in Steiermark
Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte in Ödensee serveert een heerlijke mix van stevige gerechten, lichte verwennerijen en innovatieve creaties, variërend van rustiek en traditioneel tot verfijnd en exclusief, inclusief verse vis. Op Kehlberghof in Graz vind je eigentijds comfort food met een creatieve twist. Restaurant Mayer in St. Martin am Grimming combineert traditionele herbergklassiekers met verrassingsmenu's, waaronder veganistische en vegetarische opties. Een soortgelijke aanpak wordt gehanteerd bij Wirtshaus Wörgötter in Ligist, waar de typische herbergkeuken samenkomt met lekker eten. Op Kogel3 in Leibnitz kun je genieten van zowel regionale tradities als wereldse smaken in een casual elegante omgeving met uitzicht op de wijngaarden. Een perfecte combinatie!
Herbergen in Steiermark
Johann Genussraum in Schladming laat zien dat stedelijke en alpine stijlen prachtig kunnen harmoniëren, net als de mix van klassieke en moderne gerechten. In het Genusstreffpunkt Höfer in Weinitzen bij Graz worden traditionele Oostenrijkse gerechten in een modern jasje gestoken. Voor een diepere culinaire ervaring kies je voor de "Genussreise", een vijfgangenmenu met seizoensgebonden hoogtepunten. Harkamp in Saustal, genesteld tussen de wijngaarden, biedt een heerlijke mix van herberg en restaurant, met huiswijnen als aanvulling op populaire gerechten zoals wijnsoep en gebakken kip. Restaurant ARX in Rohrmoos-Schladming maakt indruk met gerechten die zowel traditioneel als innovatief zijn, verrijkt met kruiden uit de tuin, naast een selectie natuurlijke wijnen. Bij het Bio-Restaurant Retter in Pöllauberg worden alleen handgeplukte biologische ingrediënten uit een straal van 25 km gebruikt, met veganistische opties - een echte pionier in de biologische keuken!