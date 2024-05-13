De beste restaurants in Wenen
Ontdek de crème de la crème van de culinaire scene van Wenen. Plaatsen met lofbetuigingen en sterren die kunnen wedijveren met die in New York, Kopenhagen of Tokio. Toch zijn ze doordrenkt met de unieke Weense gezelligheid. De bruisende gastronomiescene van Wenen pulseert met een sterke hartslag: ba-dum. Kun je het voelen?
Kijk en proef: multitasking is een must bij deze culinaire topplekken. Vaak zijn het de weidse uitzichten over de daken van de stad die de gerechten overtreffen, soms is het het uitzicht op de rivier de Wenen of de glinsterende Donau. Er is genoeg te zien, ruiken en proeven: dubbele jackpot.
Een plek van gezelligheid, een microkosmos van het dagelijks leven, een tweede woonkamer: de Weense herbergen en tavernes, of "Wirtshaus" en "Beisl", zijn niets minder dan instituten. Als je de Weense ziel wilt begrijpen, moet je hier zijn. Deze topplekken serveren de beste traditionele Weense gerechten, maar sommige wagen zich ook aan de progressieve keuken.
Toprestaurants in Wenen
De beruchte Steirereck in het Stadtpark is een van de beste restaurants ter wereld: Heinz Reitbauer verfijnt regionale producten op een werkelijk magische manier. In het historische Paleis Coburg creëert Silvio Nickol kunstzinnige gerechten van seizoensgebonden ingrediënten naast de meest uitgebreide wijnkaart van het land. Grote creativiteit is ook het hoofdingrediënt bij de Vestibül in het Burgtheater, met traditioneel-moderne gerechten. Bij Schort vind je eigentijdse interpretaties van de traditionele Oostenrijkse keuken, met een open keuken voor volledige transparantie. Voor een intieme ervaring ga je naar Restaurant Doubek in het 8e district (Josefstadt): In een donkere, stijlvolle omgeving worden tot 16 exquise gangen geserveerd vanuit de openvuurkeuken.
Restaurants voor fijnproevers in Wenen
Bij Tian serveert Paul Ivic uitsluitend vegetarische gerechten van het hoogste niveau, waarbij hij experimenteert met regionale zeldzaamheden van de beste biologische kwaliteit - van wortel tot blad. Bij Konstantin Filippou dineer je in een moderne setting aan zwarte tafels van natuurlijk hout. Zijn puristische keuken speelt meesterlijk met smaakcontrasten. Aend staat bekend om zijn minimalistische aanpak, waarbij avant-gardekok Fabian Künzel culinaire trends bewust negeert. Net zo onconventioneel is Mraz & Sohn, in het 20e district (Brigittenau), met creatieve 15-gangenmenu's in een ongedwongen sfeer. In het 19e district (Döbling) aan de rand van de stad vind je Amador: verrassingen met exquise internationale gastronomische gerechten, bereid in een rustieke kelder met een bakstenen gewelf.
Restaurants met een speciale sfeer
De Meierei in het Stadtpark, dat deel uitmaakt van Steirereck restaurants, serveert de beste Weense gerechten van ontbijt tot diner en biedt een charmant uitzicht op de rivier de Wenen en de promenade. Wat op het eerste gezicht een schip lijkt, is eigenlijk het Motto am Fluss restaurant. Het ligt aan het levendige Donaukanaal en serveert eigentijdse internationale gerechten met een Oostenrijkse focus. Bezoek restaurant Kelsen in het Parlement voor regionale gerechten met een moderne twist en uitzicht op het stadscentrum. Do & Co aan de Stephansplatz biedt een fantastisch uitzicht over de stad (en een open keuken!) en serveert klassieke Weense gerechten, sushi, sashimi, oesters en champagne. Proost, op Wenen!
Restaurants met een bijzonder uitzicht in Wenen
Bij Das Loft in het Sofitel Vienna - gelegen op de 18e verdieping! - kun je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat genieten van de "Weense keuken met culinaire inspiraties uit de hele wereld". Je kunt ook gewoon een drankje komen drinken en de zon langzaam zien ondergaan boven de stad. Vanaf het dakterras van het Herzig restaurant heb je het beste uitzicht op Schönbrunn en de Gloriette, vergezeld van zeer originele gerechten. Iets verder buiten de stad, bij Klee am Hanslteich, bevindt je je in een bosrijke ambiance naast een rustige vijver, ver van de stedelijke drukte. Hier kun je genieten van Oostenrijkse klassiekers en lichte mediterrane gerechten. De Pfarrwirt in Döbling, de oudste herberg van Wenen, lokt met zijn tuin. Onder de oude kastanjebomen zullen Tafelspitz, Wiener Schnitzel en apfelstrudel je bijzonder goed smaken.
Heerlijke herbergen en tavernes in Wenen
Voor de luxe Weense keuken, van Frittatensuppe en Tafelspitz tot Apfelstrudel vergezeld van uitsluitend Oostenrijkse wijnen, ga je naar Huth Gastwirtschaft in het 1e district (stadscentrum). Net zo traditioneel is het Restaurant zum Weißen Rauchfangkehrer met een vergelijkbaar menu in vier verschillende eetzalen - een waar instituut!
Voor "eten zonder poespas", regionaal en met stedelijke flair, ga je naar Labstelle, een moderne kijk op de traditionele herberg. Voor een meer besloten omgeving ga je naar Restaurant Buxbaum in het historische Heiligenkreuzerhof in het 1e district, waar verfijnde Oostenrijkse gerechten met eigentijdse accenten worden geserveerd. Schreiners Gastwirtschaft in het 7e district (Neubau) is een oase van rust, met een charmante tuin, betrouwbaar goede lokale gerechten en een gezellige sfeer.
Nog meer gemoedelijke tavernes in Wenen
De legendarische Plachutta, dat zeer wordt gewaardeerd om zijn Tafelspitz en de uitstekende Weense keuken, heeft vier locaties in Wenen. De Gmoakeller, in de buurt van het Weense Konzerthaus, is een Weens instituut dat lokale klassiekers serveert in een authentieke Weense herensfeer. Liefhebbers van een mix van creatieve internationale en traditionele Oostenrijkse gerechten moeten zeker een bezoek brengen aan Zwischenbrückenwirt in het 20e district (Brigittenau). Pichlmaiers zum Herkner is een charmante taverne in de voorstad in het 17e district (Hernals) met een rijke geschiedenis, waar lokale klassiekers zoals Beuschel en Schnitzel worden geserveerd, maar ook mediterrane specialiteiten. In het 10e district (Favoriten) vind je Meixners Gastwirtschaft: een nuchtere, ongecompliceerde keuken, geserveerd met de charmante Weense humor.