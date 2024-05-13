De beste restaurants in Wenen

In a Class of Its Own: Ontdek onze selectie van culinaire topbestemmingen in Wenen: van verfijnd dineren van wereldklasse tot Weense herbergen en tavernes van topklasse.

Ontdek de crème de la crème van de culinaire scene van Wenen. Plaatsen met lofbetuigingen en sterren die kunnen wedijveren met die in New York, Kopenhagen of Tokio. Toch zijn ze doordrenkt met de unieke Weense gezelligheid. De bruisende gastronomiescene van Wenen pulseert met een sterke hartslag: ba-dum. Kun je het voelen?

Kijk en proef: multitasking is een must bij deze culinaire topplekken. Vaak zijn het de weidse uitzichten over de daken van de stad die de gerechten overtreffen, soms is het het uitzicht op de rivier de Wenen of de glinsterende Donau. Er is genoeg te zien, ruiken en proeven: dubbele jackpot.

Een plek van gezelligheid, een microkosmos van het dagelijks leven, een tweede woonkamer: de Weense herbergen en tavernes, of "Wirtshaus" en "Beisl", zijn niets minder dan instituten. Als je de Weense ziel wilt begrijpen, moet je hier zijn. Deze topplekken serveren de beste traditionele Weense gerechten, maar sommige wagen zich ook aan de progressieve keuken.