Restaurants in SalzburgerLand

Van toprestaurants en adressen aan het meer tot eigentijdse herbergen: Er zijn veel toprestaurants in Salzburg die zeker een bezoek waard zijn.

Salzburg staat synoniem voor Alpenkeuken: Bekroonde chef-koks verfijnen de mooiste producten uit het Alpengebied met moderne technieken en veel creativiteit. De Alpenkeuken is echter niet het enige aanbod. Creativiteit kent geen grenzen en de chef-koks in SalzburgerLand zijn al even rijk aan visie en passie. Het is echt een overweldigende mix!

Kristalheldere meren tegen indrukwekkende berglandschappen, dichte bossen, weelderige heuvels en de Mozartstad Salzburg: De regio is alleen al vanwege het landschap een bezoek waard. Hier laten we zien waar je kunt genieten van uitzonderlijke culinaire ervaringen aan het water, met uitzicht op de bergen of met uitzicht op de stad:

De traditionele tavernecultuur van Salzburg combineert het nieuwe met het oude. In de plaatselijke herbergen vind je specialiteiten zoals de beroemde Salzburger Nockerln, Bauernkrapfen of Pinzgauer kaasspätzle, naast hedendaagse creaties met de beste regionale producten - van Pinzgauer rundvlees en verse forel tot zuurdesembrood. Verwacht culinaire ervaringen met een feel-good factor!