Restaurants in SalzburgerLand
Salzburg staat synoniem voor Alpenkeuken: Bekroonde chef-koks verfijnen de mooiste producten uit het Alpengebied met moderne technieken en veel creativiteit. De Alpenkeuken is echter niet het enige aanbod. Creativiteit kent geen grenzen en de chef-koks in SalzburgerLand zijn al even rijk aan visie en passie. Het is echt een overweldigende mix!
Kristalheldere meren tegen indrukwekkende berglandschappen, dichte bossen, weelderige heuvels en de Mozartstad Salzburg: De regio is alleen al vanwege het landschap een bezoek waard. Hier laten we zien waar je kunt genieten van uitzonderlijke culinaire ervaringen aan het water, met uitzicht op de bergen of met uitzicht op de stad:
De traditionele tavernecultuur van Salzburg combineert het nieuwe met het oude. In de plaatselijke herbergen vind je specialiteiten zoals de beroemde Salzburger Nockerln, Bauernkrapfen of Pinzgauer kaasspätzle, naast hedendaagse creaties met de beste regionale producten - van Pinzgauer rundvlees en verse forel tot zuurdesembrood. Verwacht culinaire ervaringen met een feel-good factor!
Toprestaurants in SalzburgerLand
Als bedenker van de "Alpenkeuken" heeft Andreas Döllerer zijn gasten in Döllerer's Gastronomisch Restaurant al 20 jaar weten te verrassen met zijn voortreffelijke lokale bergkeuken. Het is een absolute topbestemming! Ook bij Karl en Rudi Obauer in Werfen verfijnden de broers Karl en Rudi de beste lokale en wereldwijde ingrediënten met flair. In de spectaculaire omgeving van een voormalige klokkengieterij serveert Andreas Senn in Senn's Restaurant onconventionele benaderingen, met aromatische gerechten uit de open keuken die tot in de perfectie zijn bereid. Jürgen Vigne's creatieve seizoenskeuken wordt geserveerd in Pfefferschiff in de buurt van Hallwang, waar gastronomie is teruggebracht tot de essentie. Ondertussen richten Maria en Josef Steffner zich op lokale producten in het eeuwenoude Mesnerhaus in Mauterndorf, waar ze de beste ingrediënten uit de bossen en bergen gebruiken, waaronder de Lungauer "Eachtling", een unieke aardappelsoort.
Restaurants voor fijnproevers in SalzburgerLand
Het charmante Winterstellgut in Annaberg staat voor pure regionaliteit: Florian Huber maakt gebruik van wat de weiden en bossen van het Lammertal te bieden hebben - je kunt het gerookte spek al ruiken als je aankomt. Restaurant Brunnauer in Salzburg, onder leiding van Richard Brunnauer, biedt een meesterlijk, onopgesmukt en creatief diner. Net zo intrigerend zijn de creaties van Stefan Birnbacher in Kirchenwirt in Leogang, waar hij kookt in een reeks van traditionele alpiene tot hedendaagse vegetarische gerechten, allemaal in een traditionele omgeving. Restaurant Mayer's in Zell am See ligt in het prachtige park van Schloss Prielau, waar Andreas Mayer zijn creativiteit de vrije loop laat door de smaken van Salzburg te mengen met wereldse aroma's. Bij Huber's Fischerwirt in Salzburg serveert Harald Huber fantasierijke gerechten in een barokke omgeving. Exquisite!
Restaurants met een bijzondere sfeer in het SalzburgerLand
De turquoise Fuschler See vormt het decor voor Brunnwirt, waar verse vis en andere regionale ingrediënten met veel ambitie worden verfijnd in een 600 jaar oud gebouw. Het restaurant Flos is prachtig gelegen aan het meer van Zell en biedt moderne, regionaal geïnspireerde gerechten die zowel origineel als visueel opvallend zijn. Aan de Wallersee vind je Weyringer, een kosmopolitische en smaakvolle keuken die ogenschijnlijke tegenstellingen omzet in harmonie. Contrasten spelen ook een rol bij Paradoxon in Salzburg, waar onconventionele gerechten van eenvoudige ingrediënten worden geserveerd in een puristische stijl - verrassingen gegarandeerd. Bij Forsthofgut in Leogang, omgeven door weiden en bossen, wordt exclusief gedineerd (voor 10 gasten) in een open keuken, met alpien-mediterrane, veganistische of "consequent regionale" opties.
Restaurants met een bijzonder uitzicht in SalzburgerLand
Dahoam in Leogang biedt de beste Alpenkeuken in een stedelijke omgeving, met regionale gerechten die kleine meesterwerken van smaak en textuur zijn. Onder een glazen koepel met uitzicht op de daken van Salzburg, serveert de Glass Garden gastronomische menu's met een veganistisch alternatief. Bij Kräuterreich van Vitus Winkler in St. Veit in Pongau geniet je van een ongeëvenaard uitzicht op de bergen van Pongau, met gerechten verrijkt met regionale kruiden die zowel qua smaak als presentatie verrassen. De culinaire creaties bij Seekarhaus in Obertauern zijn ook kleine kunstwerkjes en vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht op de bergen. Salzburger Stube in Hotel Salzburgerhof in Zell am See heeft daarentegen een prachtige tuin waar regionaal gewortelde gerechten met internationale flair, inclusief de patisserie, een opmerkelijke indruk maken.
Restaurants in SalzburgerLand
Bij Weitmoser Schlössl in Bad Hofgastein staat biologisch rundvlees van Weitmoser in vele variaties op het menu - van tartaar tot Tafelspitz, naast wild, verse forel en vegetarische opties. De charmante Almhof in Hinterthal aan de Hochkönig richt zich op Pinzgau gerechten, uitgevoerd met creativiteit en gemak. Mediterrane nuances zijn te vinden in de moderne interpretaties van klassiekers bij St. Peter Stiftskulinarium in Salzburg, waar de ambiance van het Arkadenhof werkelijk uniek is. Ook in Restaurant Schloss Mittersill worden exquise gerechten zoals oesters en filet van eigen vee geserveerd op de prachtige binnenplaats en in de eetzalen van het kasteel. Die uralte Genusskrämerei in Hallein is er trots op een duurzaam familiebedrijf met karakter te zijn. De keuken is eerlijk maar kosmopolitisch en de sfeer is ontspannen, hoewel er altijd een twist is: het menu verandert maandelijks.
Herbergen in SalzburgerLand
"Geniaal regionaal', 'Mediterrane liefde' en 'Handgemaakt' zijn de drie culinaire thema's bij Restaurant Ess:enz in het Naturresort Puradies in Leogang, dat een eigen biologische boerderij heeft. Tip: de uitstekende kalfsfilet. Fijne smaken en verfijnde kruidenmengsels kenmerken de regionale keuken bij FinESSEN in TAUERN SPA Zell am See Kaprun - een ware streling voor het gehemelte. Bij Restaurant Goldader in Tamsweg wordt een eigentijdse Alpenkeuken geserveerd in een verfijnde omgeving, met de nadruk op verse regionale ingrediënten. Nesslerhof in Großarl biedt Oostenrijkse biologische gerechten gemaakt van de beste natuurlijke producten, met een sterke toewijding aan duurzaamheid in alle aspecten. Gusto in Wörtherhof in Rauris biedt moderne interpretaties van klassieke taverne gerechten met internationale invloeden. Traditie en kosmopolitische flair ontmoeten elkaar hier al vele jaren, met een nieuw maandthema dat de ervaring iedere keer compleet maakt.