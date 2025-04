Schnaps, whisky en gin uit Oostenrijk

Op de roep van de jeneverbes Gemaakt in Oostenrijk: Gin van lokale planten

Een andere gedistilleerde drank die steeds populairder wordt bij Oostenrijkse distilleerderijen is jeneverbrandewijn - beter bekend als gin. Dat is niet zo verwonderlijk, want jeneverbessen gedijen goed in Oostenrijk, samen met andere plantaardige ingrediënten zoals rozemarijn, vlierbes of citrusschillen, die een uniek aroma geven aan deze populaire spirit, die vaak wordt gedronken met tonic.

De Steinhorn Distilleerderij in Niederösterreich behoort tot de beste van het land. De bekroonde, pittig-kruidige Steinhorn Gin 2021 wordt gedistilleerd in een koperen distilleerketel van 60 liter en doordrenkt met plantaardige ingrediënten uit de eigen tuin van de distilleerderij. Andere topkeuzes zijn de Blauwe Gin van de Reisetbauer distilleerderij in Oberösterreich en de Overproof van De Stin uit Steiermark.