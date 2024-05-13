De mooiste bezienswaardigheden in Tirol

Innsbruck zoals het glanst De hoofdstad Innsbruck

De alpine-stedelijke universiteitsstad

Joggen bij zonsopgang aan de voet van het Nordkette-gebergte, een uurtje op een mountainbiketocht na het werk - hoog naar de toppen van de tweeduizend meter hoge bergen, 's avonds een opera meemaken in het Landestheater - soms kunnen de inwoners van Innsbruck geen genoeg krijgen van de kleurrijke mogelijkheden van hun stad, die natuur en cultuur zo prachtig combineert.

Want de typisch Tiroolse alpine levenshouding krijgt een nieuwe dimensie met Innsbruck stedelijke inspiratie. Geen enkele andere stad combineert een passie voor sport in de bergen met stedelijke flair zoals deze stad aan de rivier de Inn. Bovendien wonen er ongeveer 30.000 studenten tussen de 130.000 inwoners, wat Innsbruck een levendige, informele levensstijl geeft.