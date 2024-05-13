Ski-in-Ski-out Accommodaties

's Ochtends als eerste op de piste en na het skiën gemakkelijk terug naar je accommodatie - dit comfort zorgt voor een onvergetelijke wintervakantie in Oostenrijk.

Comfort dicht bij de berg

Er is iets speciaals aan: Als je benen branden van de laatste bochten van de dag, kun je moeiteloos terugglijden naar je accommodatie, die gunstig gelegen is aan de piste. Geen vervelend gesjouw met materiaal, niet wachten op de skibus - alles is hier dichtbij en gemakkelijk. Je klapt je ski's direct voor de deur uit en hangt je skischoenen aan de warmers. Dan wachten ontspanning en genot: Een paar rustgevende baantjes trekken in het verwarmde buitenzwembad, gevolgd door een sessie in de sauna, waar de warmte je spieren tot rust brengt en je geest kalmeert. Een thuis in het hart van het skigebied - waar de dag op de piste naadloos overgaat in ontspanning.

Hoge bergen en ultieme ontspanning

Vorarlberg

Vorarlberg staat bekend om zijn alpine landschap en diepgewortelde skitraditie en biedt een uitzonderlijk voordeel met accommodaties die direct aan de piste liggen. Of het nu in de prestigieuze skigebieden Arlberg, Silvretta Montafon of Damüls-Mellau is, je kunt elke ochtend de eerste sporen in de poedersneeuw trekken en genieten van de frisse berglucht nog voordat de liften beginnen te draaien. Neem gerust je tijd tijdens de huttentocht, want de directe toegang tot je accommodatie zorgt voor maximale ontspanning en maakt een stressvrije skidag te midden van een adembenemend berglandschap mogelijk.

Een goede start van de dag

Tirol

In Tirol, waar de bergen majestueus uittorenen en het skiën diepgeworteld is, begint de dag direct op de piste. Of het nu in het legendarische skigebied Kitzbühel is, in de indrukwekkende SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental of in het veelzijdige Zillertal - als je in een accommodatie direct aan de piste verblijft, kun je je eerste sporen in de verse sneeuw trekken terwijl de zon langzaam over de bergtoppen opkomt.

Voor de vroege vogels

SalzburgerLand

In SalzburgerLand is directe toegang tot de pistes een ware luxe. Geniet ervan om 's ochtends als een van de eersten de perfect geprepareerde pistes te ervaren en trek je daarna terug in de behaaglijke warmte van je accommodatie - zo voelt comfort tijdens een skivakantie. Of het nu in de uitgestrekte skigebieden van de Salzburger Sportwelt is of in de charmante dorpjes rond Zell am See, directe toegang tot de pistes maakt de winterervaring in SalzburgerLand echt speciaal.

Skiën aan de voet van de Alpen

Niederösterreich

De dag in de skigebieden van Niederösterreich begint vroeg, als de eerste zonnestralen de besneeuwde heuvels in goudkleurig licht baden. Of het nu in Ötscher, Annaberg of Hochkar is, het gemak om vanuit je accommodatie direct de piste op te gaan geeft je meer tijd voor lange afdalingen en ontspannen pauzes in een van de gezellige berghutten. Na een bevredigende dag op de piste kun je ontspannen terugkeren naar je verblijf in de buurt, klaar om 's avonds te genieten van de vredige, idyllische omgeving van het berglandschap van Niederösterreich.

Korte afstanden, grote skidagen

Oberösterreich

Met zijn charmante skigebieden en prachtige berglandschappen is Oberösterreich de perfecte plek voor een skivakantie direct aan de piste. Stap uit je hotelbed en rijd zonder lange autoritten rechtstreeks naar de pistes van het Salzkammergut of de indrukwekkende skigebieden van Dachstein. Ontspan daarna in je nabijgelegen accommodatie met een glas wijn en lokale lekkernijen - gewoonweg heerlijk!

Van de piste naar het zwembad

Steiermark

Of het nu in Schladming-Dachstein, op de Tauplitz of in het skigebied Kreischberg is, de brede pistes van Steiermark nodigen je uit om lange, bochtige bochten te maken voordat je in een skihut geniet van specialiteiten uit Steiermark. s Avonds kun je gewoon je ski's losklikken en een paar minuten later een duik nemen in het zwembad - dat is de luxe van een verblijf in een accommodatie direct aan de piste in de Steirische bergen.

In het zonnige zuiden

Karinthië

Of je nu de brede pistes van Nassfeld, de thermale baden in Bad Kleinkirchheim of de gezinsvriendelijke pistes van Katschberg verkent, de nabijheid van je accommodatie zorgt voor een stressvrije start van de dag in Karinthië. Hier in Zuid-Oostenrijk komen zon en sneeuw vaak prachtig samen, wat zorgt voor lange dagen op de pistes. Na een actieve dag op de piste kun je genieten van lokale lekkernijen zoals Kasnudeln terwijl je de zon ziet ondergaan boven de bergen.

