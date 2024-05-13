Ski-in-Ski-out Accommodaties
Comfort dicht bij de berg
Er is iets speciaals aan: Als je benen branden van de laatste bochten van de dag, kun je moeiteloos terugglijden naar je accommodatie, die gunstig gelegen is aan de piste. Geen vervelend gesjouw met materiaal, niet wachten op de skibus - alles is hier dichtbij en gemakkelijk. Je klapt je ski's direct voor de deur uit en hangt je skischoenen aan de warmers. Dan wachten ontspanning en genot: Een paar rustgevende baantjes trekken in het verwarmde buitenzwembad, gevolgd door een sessie in de sauna, waar de warmte je spieren tot rust brengt en je geest kalmeert. Een thuis in het hart van het skigebied - waar de dag op de piste naadloos overgaat in ontspanning.
Vorarlberg
Vorarlberg staat bekend om zijn alpine landschap en diepgewortelde skitraditie en biedt een uitzonderlijk voordeel met accommodaties die direct aan de piste liggen. Of het nu in de prestigieuze skigebieden Arlberg, Silvretta Montafon of Damüls-Mellau is, je kunt elke ochtend de eerste sporen in de poedersneeuw trekken en genieten van de frisse berglucht nog voordat de liften beginnen te draaien. Neem gerust je tijd tijdens de huttentocht, want de directe toegang tot je accommodatie zorgt voor maximale ontspanning en maakt een stressvrije skidag te midden van een adembenemend berglandschap mogelijk.
Hotels op de Arlberg
Burgvital Resort 5* in Oberlech
Hotel Goldener Berg 4*S in Oberlech
Thurnher’s 5*S in Zürs
Romantik Hotel Krone 5* in Lech
Sporthotel Steffisalp 4* in Warth
Hotel Jägeralpe 4*S in Warth
Hotel Monzabon 4*S in Lech
Hotel Edelweiss 4* in Zürs
Chalets en vakantiehuizen
Chalet Anna Maria in Lech
Chalet Verwall in Lech
Holiday Homes Tschofen in St. Gallenkirch in Montafon
Landal Brandnertal in Bürserberg
Landal Hochmontafon in Gargellen
Traumsicht Faschinajoch in Faschina
Meer accommodaties
Alpine Resort Schillerkopf 4*S in Bürserberg in het Brandnertal
Family Hotel Lagant 4* in Brand in het Brandnertal
Nature Hotel Chesa Valisa 4* in Hirschegg in het Kleinwalsertal
Kids Hotel Alphotel 4* in Hirschegg in het Kleinwalsertal
Travel Charme Ifen Kleinwalsertal 5* Hotel in Hirschegg
Tirol
In Tirol, waar de bergen majestueus uittorenen en het skiën diepgeworteld is, begint de dag direct op de piste. Of het nu in het legendarische skigebied Kitzbühel is, in de indrukwekkende SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental of in het veelzijdige Zillertal - als je in een accommodatie direct aan de piste verblijft, kun je je eerste sporen in de verse sneeuw trekken terwijl de zon langzaam over de bergtoppen opkomt.
5-Sterren-Hotels
Kempinski Hotel „Das Tirol“ 5* in Jochberg nabij Kitzbühel
Arlberg Hospiz Hotel 5* in St. Christoph op de Arlberg
Alpen-Wellness Resort Hochfirst 5* in Obergurgl in het Ötztal
Alpin Spa Hotel Tuxerhof 5*S in Tux in het Zillertal
Resorts
Gradonna Mountain Resort 4*S in Kals op de Großglockner in Oost Tirol
Grünwald Resort in Sölden in het Ötztal
Hotel Elisabeth 4*S in Kirchberg in Tirol
The Crystal VAYA Unique 4*S in Obergurgl in het Ötztal
Jagdschloss Resort Kühtai Hotel en appartementen in Kühtai
VAYA Zillertal in Aschau in het Zillertal
Sportalm Gourmethotel 4* in Kirchberg in Tirol
Hotel Singer - Relais & Châteaux in Berwang
Chalets en vakantiehuizen
Chalets & Apartments Wachterhof in Kaltenbach in het Zillertal
Chalet Kitzhorn in St. Johann in Tirol
Maierl Alm & Chalets in Kirchberg in Tirol
TyroLadis Family Relax Chalets in Ladis
Voor families
Family & Wellness Resort Galtenberg 4*S in Alpbach in het Alpbachtal
Familienparadies Sporthotel Achensee in Achenkirch
Sentido alpenhotel Kaiserfels 4* St. Johann in Tirol
Natur & Spa Hotel Lärchenhof 4*S in Seefeld
Hotel Goldried in Matrei in Oost Tirol
Voor volwassenen
Traumhotel Alpina 4*S in Gerlos in het Zillertal
DAS KRONTHALER 4*S in Achenkirch aan de Achensee
Appartementen, villas en hutten
Villa Alpin in Kaltenbach in het Zillertal
AlpinApart Bacher in Serfaus
Apart Rubin in Serfaus
Appartementhotel Johannes in Obergurgl in het Ötztal
Almdorf & Hotel Silbertal in Sölden in het Ötztal
Almdorf Waldesruh in Sölden in het Ötztal
SalzburgerLand
In SalzburgerLand is directe toegang tot de pistes een ware luxe. Geniet ervan om 's ochtends als een van de eersten de perfect geprepareerde pistes te ervaren en trek je daarna terug in de behaaglijke warmte van je accommodatie - zo voelt comfort tijdens een skivakantie. Of het nu in de uitgestrekte skigebieden van de Salzburger Sportwelt is of in de charmante dorpjes rond Zell am See, directe toegang tot de pistes maakt de winterervaring in SalzburgerLand echt speciaal.
Voor families
Familotel Amiamo 4* in Zell am See
Family resort Ellmauhof 4*S in Hinterglemm
ALPINA Family, Spa & Sporthotel 4*S in St. Johann im Pongau
Seekarhaus 5*in Obertauern
Gartenhotel Theresia 4*S in Saalbach-Hinterglemm
Berghotel Rudolfshütte 3* in Uttendorf
Chalets
Chalet am Jet in Flachau
Luxury lodge ‘Time to live’ in Annaberg
Hotel Montanara 4* in Flachau
Adult Hotel & Chalets ‘Der Königsleitner’ 4*S in Königsleiten (website in het Duits)
Natuur hotels
Hotel Forsthofgut 5* in Leogang
Holzhotel Forsthofalm 4* in Leogang
Naturhotel Edelweiss 4*S in Wagrain
Woodridge Chalets in Werfenweng
Nesslerhof 4*S in Großarl
Design Hotels
Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort 5*S in Großarl
Das Goldberg 4*S in Bad Hofgastein
Die Hochkönigin 4*S in Maria Alm
Appartementen
Ferienwohnungen Perfeldhof in Saalbach Hinterglemm
Appartementhaus Steinadler in Obertauern
Bergparadies in Dorfgastein in het Gasteinertal
Herzwies in Bad Hofgastein
Hüttendorf Maria Alm bij Hochkönig
Hüttendorf Schlögelberger in St. Margarethen in Lungau
AlpenParks Apartment & Ferienresort Rehrenberg in Viehhofen
Meer accomodaties
Hotel Schneider 4*S in Obertauern
Hotel Alpin Juwel 4*S in Saalbach-Hinterglemm
VAYA Resort Zell am See in Zell am See
Großarlerhof 4*S in Großarl
Grizzly Sport & Motorrad Resort 4* in St. Margarethen in Lungau
Waldgasthof 3* in Flachau
4*S Lifestyle Family & SPA Hotel Das Alpenwelt Resort in Königsleiten
Travel Charme Werfenweng 4*S in Werfenweng
Übergossene Alm Resort bij Hochkönig
Niederösterreich
De dag in de skigebieden van Niederösterreich begint vroeg, als de eerste zonnestralen de besneeuwde heuvels in goudkleurig licht baden. Of het nu in Ötscher, Annaberg of Hochkar is, het gemak om vanuit je accommodatie direct de piste op te gaan geeft je meer tijd voor lange afdalingen en ontspannen pauzes in een van de gezellige berghutten. Na een bevredigende dag op de piste kun je ontspannen terugkeren naar je verblijf in de buurt, klaar om 's avonds te genieten van de vredige, idyllische omgeving van het berglandschap van Niederösterreich.
Hotels
JoSchi Sporthaus**** in Göstling
JUFA HOTEL Hochkar - Sport-Resort*** in Göstling
JUFA HOTEL Annaberg - Bergerlebnis-Resort***s in Annaberg
Gasthof "zum Sessellift" in Mitterbach am Erlaufsee
Oberösterreich
Met zijn charmante skigebieden en prachtige berglandschappen is Oberösterreich de perfecte plek voor een skivakantie direct aan de piste. Stap uit je hotelbed en rijd zonder lange autoritten rechtstreeks naar de pistes van het Salzkammergut of de indrukwekkende skigebieden van Dachstein. Ontspan daarna in je nabijgelegen accommodatie met een glas wijn en lokale lekkernijen - gewoonweg heerlijk!
Hotels
Familienhotel Sommerhof 4* in Gosau
Edelweiss Alpine Lodge in Hinterstoder
Explorer Hotel Hinterstoder in Hinterstoder
Berghof Sturmgut in Hinterstoder
Hochberghaus in Grünau im Almtal
Steiermark
Of het nu in Schladming-Dachstein, op de Tauplitz of in het skigebied Kreischberg is, de brede pistes van Steiermark nodigen je uit om lange, bochtige bochten te maken voordat je in een skihut geniet van specialiteiten uit Steiermark. s Avonds kun je gewoon je ski's losklikken en een paar minuten later een duik nemen in het zwembad - dat is de luxe van een verblijf in een accommodatie direct aan de piste in de Steirische bergen.
Hotels
Natur- und Wellnesshotel Höflehner 4*S in Haus im Ennstal
Hotel Schwaigerhof 4*S in Schladming-Rohrmoos
Hotel Berghof Riesneralm 3* in Donnersbachwald
Hotel TUI BLUE in Schladming
Hotel Planaihof 4*S in Schladming
Hotel Relax Resort Kreischberg 4* in St. Georgen ob Murau
Hotel Pension Bruckreiterhof in Pichl/Reiteralm
Vakantiehuizen en hutten
Almdorf Reiteralm in Schladming
Almwelt Austria in Pichl-Schladming
Oberprenner in Haus im Ennstal
Apparthotel Silbersee op de Turracher Höhe
Almhüttendorf „Mei Zeit" op de Turracher Höhe
Karinthië
Of je nu de brede pistes van Nassfeld, de thermale baden in Bad Kleinkirchheim of de gezinsvriendelijke pistes van Katschberg verkent, de nabijheid van je accommodatie zorgt voor een stressvrije start van de dag in Karinthië. Hier in Zuid-Oostenrijk komen zon en sneeuw vaak prachtig samen, wat zorgt voor lange dagen op de pistes. Na een actieve dag op de piste kun je genieten van lokale lekkernijen zoals Kasnudeln terwijl je de zon ziet ondergaan boven de bergen.
Hotels
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4* in Hermagor in Nassfeld
Hotel Gartnerkofel 4* in Hermagor in Nassfeld
Hotel Nassfeld 4*S
Falkensteiner Club Funimation 4* in Rennweg op de Katschberg
Falkensteiner Hotel Cristallo 4*S in Rennweg op de Katschberg
Der Kirchheimerhof 4*S in Bad Kleinkirchheim
Hotel Nockresort 4* in Bad Kleinkirchheim
Alpinhotel Pacheiner 4* in Treffen / Gerlitzen Alpe
Mountain Resort Feuerberg 4* in Bodensdorf / Gerlitzen Alpe
Hotel Kornock op de Turracher Höhe
Appartementen en hutten
Ferienpark Landal in Bad Kleinkirchheim
Almhüttendorf „Mei Zeit“op de Turracher Höhe
Apparthotel Silbersee op de Turracher Höhe
Ferienpark Landal bij Katschberg
Katschberg Lodges bij Katschberg