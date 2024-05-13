Overdag skiën door de poedersneeuw, 's avonds lichaam en geest ontspannen in warm thermaal water. De mix van skiën en wellness heeft een lange traditie in Oostenrijk.

Besneeuwde natuur ontmoet behaaglijke saunawarmte

Overdag van de pistes glijden, door verse poedersneeuw sjokken en genieten van de koude, heldere berglucht - dat is nog maar het begin. Want na een dag vol glinsterende momenten in de sneeuw volgt ontspanning in de accommodaties met thermale baden en spa's op de pistes.

Veel Oostenrijkse skigebieden bieden naast uitstekende pistes ook eersteklas wellnessfaciliteiten. Na de fysieke inspanning op de piste is het goed voor lichaam en geest om in warm water te drijven en de spieren te ontspannen, met een rustgevende massage of een opgieting in de Finse sauna. De combinatie van kou en warmte maakt een wintervakantie in Oostenrijk zo ontspannend.