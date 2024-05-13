Ski en wellness: van de piste naar de thermen
Besneeuwde natuur ontmoet behaaglijke saunawarmte
Overdag van de pistes glijden, door verse poedersneeuw sjokken en genieten van de koude, heldere berglucht - dat is nog maar het begin. Want na een dag vol glinsterende momenten in de sneeuw volgt ontspanning in de accommodaties met thermale baden en spa's op de pistes.
Veel Oostenrijkse skigebieden bieden naast uitstekende pistes ook eersteklas wellnessfaciliteiten. Na de fysieke inspanning op de piste is het goed voor lichaam en geest om in warm water te drijven en de spieren te ontspannen, met een rustgevende massage of een opgieting in de Finse sauna. De combinatie van kou en warmte maakt een wintervakantie in Oostenrijk zo ontspannend.
De Aqua Dome alpine spa in Tirol
Het was een perfecte wintervakantiedag: zon, poedersneeuw en volop skiplezier. Typisch voor het Alpenland met zijn prachtige bergen, gastvrijheid en uitgebreide winteraanbod. Je lichaam is moe, maar je geest is verfrist. Tijd om je skikleding uit te trekken en te ontspannen in het wellnessparadijs van de Aqua Dome.
In het warme water van de enorme buitenbaden geniet je van het uitzicht op de besneeuwde bergen. Kies uit zwavel-, pekel- en massagebaden. In het hart van het complex staat de thermische koepel, het kristalvormige middelpunt. Sauna's, ontspannende behandelingen, een gezellige lounge-oase en een fitnessstudio maken het aanbod compleet. Voor kinderen is er de "Alpen Arche Noah" met attracties zoals de bandenglijbaan en de trechterglijbaan.
Felsentherme Bad Gastein in SalzburgerLand
Al 3.000 jaar reist het kostbare thermale water van de Felsentherme Bad Gastein door de diepe rotslagen van de Hohe Tauern. Nu borrelt het aan de oppervlakte en ontspant het na een sportieve dag in het Skigebied Gastein de vermoeide spieren van wintersporters. Gelegen in een indrukwekkend berglandschap biedt dit Kuuroord Bad Gastein zowel binnen- als buitenzwembaden, allemaal gevuld met weldadig thermaal water. Een ruime saunalandschap nodigt je uit om te zweten en te ontspannen. Voor gezinnen zijn er speciale ruimtes, ook geschikt voor kinderen, zodat ook de kleine wintersporters hier kunnen genieten.
GrimmingTherme in Bad Mitterndorf in Stiermarken
De GrimmingTherme in Bad Mitterndorf is de perfecte plek om te ontspannen na een dag in het Tauplitzalm skigebied skigebied. Het water, dat verrijkt is met waardevolle mineralen, komt uit natuurlijke thermale bronnen die diep onder het aardoppervlak ontspringen. De thermen hebben drie binnenzwembaden en vier buitenzwembaden, evenals ontspanningsruimtes op vijf niveaus. In het uitgebreide saunalandschap is het puur ontspannen. Wie wil, kan een hotstonemassage of een cosmetische behandeling boeken. Om ervoor te zorgen dat ontspanning en plezier elkaar niet in de weg zitten, is het kindergedeelte apart: de ogen worden groot bij het zien van de reuzenglijbaan en in het speelcentrum.
Römerbad Bad Kleinkirchheim in Karinthië
In Karinthië, direct naast de 103 kilometer aan pistes in Bad Kleinkirchheim, ligt het Römerbad. Na een dag skiën of snowboarden heb je de ontspanning in het Römerbad echt verdiend. De thermen zijn verdeeld over drie niveaus, elk met een eigen focus: van actieve en ontspanningsruimtes tot wellness en spa. Het spagedeelte heeft 13 sauna's. Spieren en gewrichten kunnen ontspannen in het massagecentrum of in de binnen- en buitenzwembaden met thermaal water. Voor het hele gezin is er het Kinderbad met whirlpools en waterstralen waar de jongere gasten kunnen ravotten.
Heb je ooit een chocolade- of honing opgieting ervaren? De sauna biedt verschillende speciale opgietingen per dag.
TAUERN SPA Zell am See - Kaprun in SalzburgerLand
Warm op en laad nieuwe energie op in de TAUERN SPA in Zell am See-Kaprun na een dag op de pistes van de Kitzsteinhorn. Met 12 zwembaden, watervallen en grotten revitaliseer je lichaam en geest. De focus ligt hier op holistische ontspanning. Het panoramische buitenzwembad biedt een indrukwekkend uitzicht op de omliggende bergtoppen, vooral in de winter. Gezinnen voelen zich hier thuis met aparte kindergedeeltes, glijbanen en speelvoorzieningen. In het saunalandschap kun je je in het zweet werken. Herstel met zout-, vitamine- en schoonheidsinfusies en geniet van opgietingen begeleid door muziek voor optimale regeneratie.
Therme St. Kathrein in Karinthië
De gezinsvriendelijke thermen in Bad Kleinkirchheim, Karinthië, hebben voor ieder wat wils. Met zwembaden, whirlpools, wildwater stromingen en de 86 meter lange Nockberg-glijbaan is er voor iedereen plezier. De verwarmde toren zorgt ervoor dat iedereen warm blijft, zelfs bij koude temperaturen.
Voor wie liever ontspant in de sauna, zijn er diverse opties: de buitensauna, grot, stoomsauna, Finse sauna en kruidensauna. Het Romeinse tepidarium biedt rust met verwarmde stenen ligstoelen bij 40 °C. Na een dag vol ontspanning is het tijd voor een dutje bij de open haard of een schoonheidsbehandeling.
Erlebnis-Therme Amadé in SalzburgerLand
De Erlebnis-Therme Amadé in SalzburgerLand ligt op slechts een paar minuten van het Skigebied Amadé skigebied - biedt actie en ontspanning in gelijke mate. Ontspanning komt al snel in het zoutwaterzwembad met een zoutgehalte zoals in de Dode Zee. Het ruime saunalandschap bevat verschillende themasauna's, stoombaden en een pekelbad buiten voor diepe ontspanning. Als je jezelf op iets anders wilt trakteren, boek dan een Ayurvedische massage. En als je maag daarna rommelt, kun je terecht in het thermale restaurant met regionale en internationale gerechten.
Kinderen zullen dol zijn op de verschillende glijbanen, waaronder de loopingglijbaan met raketlancering voor de waaghalzen. De ondiepe zwembaden met waterspelletjes en babyglijbanen zijn ideaal voor de kleintjes.
Erlebnis-Therme Zillertal in Tirol
Na een dag wintersport in het Skigebied Hochfügen-Hochzillertal kun je alles vinden wat je nodig hebt in Erlebnis-Therme Zillertal. Met zes zwembaden, waaronder een sportbad, een verwarmd buitenzwembad met zout water, een avonturenbad en een kinderbad, is er voor elk wat wils.
De thermale spa is ideaal voor gezinnen met kinderen. Jongere gasten kunnen zich uitleven in het kindergedeelte met waterspelletjes en babybad. De golfglijbaan en de 133 meter lange bandenglijbaan zorgen voor extra plezier.
Volwassenen kunnen ontspannen in de ruime wellnessruimte met verschillende sauna's en stoombaden. Na een dag op de piste is dit de perfecte plek om lichaam en geest te regenereren.
De beste tips voor de sauna
Het is algemeen bekend dat je na een zware maaltijd niet meteen naar de sauna gaat. Maar zelfs na het sporten is het goed voor het lichaam om te wachten tot de hartslag is genormaliseerd voordat je naar de sauna gaat.
De beste houding tijdens een saunagang is overigens op de rug liggen, omdat het hele lichaam dan in dezelfde temperatuurzone is. 2 minuten voordat je de sauna verlaat, is het aan te raden om op te staan en plaats te nemen op een van de lagere banken. Dit bereidt je bloedsomloop voor op het opstaan en op de lagere temperatuur buiten de sauna. Een verblijf in de saunacabine moet beperkt blijven tot 20 minuten.