De mooiste bezienswaardigheden in Tirol

Tirol staat bekend om zijn warme gastvrijheid. De alpiene levenswijze belooft een gevoel van ongedwongenheid - en adembenemendberglandschap dat voor iedereen voelbaar is.

Tirol maakt indruk met een unieke mix van natuur en cultuur. Omgeven door majestueuze bergtoppen en diepe dalen biedt de regio een schat aan ervaringen voor zowel natuur- als cultuurliefhebbers. Innsbruck, de hoofdstad, combineert historische bezienswaardigheden zoals het Gouden Dak met een moderne sfeer, waardoor het een ideaal startpunt is om op ontdekkingstocht te gaan.

De adembenemende berglandschappen, waaronder het beroemde Zillertal en het natuurpark Karwendel, zijn perfect voor lange wandelingen, klimtochten en wintersport. Cultuurliefhebbers kunnen historische kastelen bezoeken, zoals kasteel Ambras, of het authentieke Tiroolse leven ervaren in kleine, traditionele dorpjes. Daarnaast zorgen de kristalheldere bergmeren en gezellige berghutten voor momenten van rust en ontspanning midden in de natuur.

Glanzend in al zijn glorie

De hoofdstad: Innsbruck

De alpiene universiteitsstad

Joggen aan de voet van de Nordkette bij zonsopgang, gevolgd door een mountainbiketocht na het werk, het beklimmen van tweeduizend meter hoge bergtoppen en 's avonds een operavoorstelling bijwonen in het Staatstheater - soms zijn de inwoners van Innsbruck niet genoeg krijgen van de vele mogelijkheden die hun stad biedt, waarbij natuur en cultuur naadloos in elkaar overgaan.

In Innsbruck is de typische Tiroolse levensstijl van de Alpen doordrenkt met stedelijke inspiratie. Geen enkele andere stad combineert een passie voor bergsporten met een grootstedelijke vibe zoals dit juweeltje aan de Inn. Met ongeveer 30.000 studenten onder de 130.000 inwoners is de levensstijl in Innsbruck zowel levendig als ontspannen.

Andere bezienswaardigheden in de stad Innsbruck

Gouden dak

2.657 vergulde koperen dakspanen: het Gouden Dak is al sinds 1420 de meest bewonderde bezienswaardigheid in de oude stad.

Gouden dak

Kasteel Ambras

Op kasteel Ambras heeft het oudste museum ter wereld de cultuurgeschiedenis van het hele land mede vormgegeven.

Kasteel Ambras

Bergisel schans

De architectonisch interessante Olympische skischans werd in 2002 geopend. Het werd ontworpen door de beroemde architect Zaha Hadid.

Bergisel

Keizerlijke tuinen

De op de monumentenlijst geplaatste Engelse landschapstuin en het Palm House liggen in het hart van Innsbruck, naast het keizerlijk paleis, het congres en het Tiroolse staatstheater.

Keizerlijke tuinen

Keizerlijk Paleis

Bewonder de historische staatsievertrekken van keizerin Maria Theresia, wandel door het appartement van keizerin Sisi en bezoek de permanente tentoonstelling over keizer Maximiliaan I.

Keizerlijk Paleis

Nordkette - Top van Insbruck

De Nordkette kabelbanen van Innsbruck brengen je in een paar minuten van het stadscentrum naar het grootste natuurpark van Oostenrijk.

Nordkette

Stadstoren van Innsbruck

Vanaf de 51 meter hoge gotische stadstoren waakten de torenwachters ooit over de oude binnenstad. Vandaag de dag genieten bezoekers van Innsbruck van het prachtige uitzicht.

Stadstoren van Innsbruck

Hungerburgbaan

De Hungerburgbahn, ontworpen door Zara Hadid, zette de standaard voor moderne Alpenarchitectuur.

Hungerburgbaan
Geschiedenis van dichtbij beleven

Kastelen en paleizen in Tirol

Burcht Kufstein ligt hoog boven de gelijknamige stad en is een van de indrukwekkendste bezienswaardigheden van Tirol. Het herbergt een lokaal historisch museum dat een schat aan ervaringen biedt. De vesting is al van verre majestueus, maar laat gasten de geschiedenis van dichtbij beleven terwijl ze door de historische zalen dwalen, de keizerstoren, het wapenarsenaal en de martelkamer verkennen en meer te weten komen over het tumultueuze verleden van de vesting.

Een van de hoogtepunten is het Heldenorgel, het grootste openluchtorgel ter wereld, waarvan de klanken tot ver buiten de stad te horen zijn. Een bezoek aan de vesting brengt de middeleeuwen tot leven en biedt een prachtig uitzicht over Kufstein en het Inntal.

Meer kastelen en paleizen in Tirol

Ze zijn getuigen van een tumultueuze geschiedenis en geven met hun imposante architectuur vorm aan het landschap. De middeleeuwse burchten en grote kastelen geven inzicht in het historische erfgoed van de regio en verbinden cultuur en natuur op een prachtige manier.

Kasteel Ambras

Een groots gebouw met een idyllische paleistuin. Het oudste museum ter wereld geeft vorm aan de cultuurgeschiedenis van Oostenrijk.

Kasteel Ambras

Keizerlijk Paleis Innsbruck

Het keizerlijk paleis was ooit de zetel van de Tiroolse vorsten. Het is gebouwd in rococostijl en maakt indruk met meer dan 400 kamers.

Keizerlijk paleis

Kasteel Tratzberg

Op kasteel Tratzberg kunnen bezoekers rondleidingen volgen door de kamers en historische gebeurtenissen "live" beleven op een 3D virtual reality reis.

Kasteel Tratzberg

Kasteel Matzen

Deze sprookjesachtige excursiebestemming ligt ten zuiden van Reith im Alpbachtal. In het hart van het idyllische kasteelpark liggen twee prachtig aangelegde vijvers.

Kasteel Matzen
Creatieve voorstellingen en levende geschiedenis

Cultuur in Tirol

Tirol Festival Erl

Ingebed in het schilderachtige landschap van de Tiroolse bergen ligt het Erl Festival House een architectonisch meesterwerk en een cultureel hoogtepunt. Met zijn moderne, sculpturale vorm past het gebouw harmonieus in de natuurlijke omgeving en vormt het een opvallend contrast met de traditionele omgeving.

Het feesthuis is vooral bekend vanwege het Tirools Festival Erl dat jaarlijks muziekliefhebbers uit de hele wereld aantrekt. De uitstekende akoestiek en het innovatieve programma, dat zowel klassieke opera's en concerten als hedendaagse werken omvat, maken het Festivalhaus tot een belangrijk centrum voor muziek en kunst. Hier komen architectuur, natuur en cultuur samen tot een unieke ervaring.

Meer culturele tips in Tirol

Historische gebouwen en musea ontmoeten hedendaagse kunst, vernieuwende theaterproducties en muziekfestivals. Te midden van het berglandschap biedt Tirol ruimte voor creatieve expressie en levendige cultuur, waarbij regionale wortels worden gecombineerd met internationale flair.

Musea in Tirol

De musea van Tirol presenteren hun schatten in een historische of hedendaagse omgeving.

Musea in Tirol

Muziekfestivals

Van jazz en klassiek tot moderne muziek: talrijke festivals brengen internationale sterren naar Tirol.

Muziekfestivals

KULTUUR in het Kufsteiner Land

In de zomer vinden in en rond de vestingstad Kufstein verschillende bijzondere culturele evenementen plaats.

KULTUUR in het Kufsteiner Land

Muziekhuis Innsbruck

Toneel, danstheater en opera: producties in een architectonisch meesterwerk.

Muziekhuis Innsbruck

Panorama Tirol

Als moderne, onopvallende aanvulling op het Kaiserjägermuseum herbergt het Panorama Tirol sinds 2011 het reusachtige panorama.

Panorama Tirol
Uitstapjes naar de steden en omgeving van Tirol

Natuurbelevenissen in Tirol

Swarovski Kristallwelten: een rijk van creativiteit en verwondering

Swarovski Kristalwerelden in Wattens is een buitengewone bestemming die de allure en schittering van Swarovski-kristallen op spectaculaire wijze laat zien. Bezoekers worden meegezogen in een betoverende wereld van kunstinstallaties en fonkelende wonderkamers.

Naast de artistieke hoogtepunten biedt de uitgestrekte tuin, met een glinsterende draaimolen en een moderne speeltuin, een ervaring voor het hele gezin. In het hart van de site staat de iconische "Giant", omringd door werken van gerenommeerde kunstenaars, ontwerpers en architecten, die elk hun eigen interpretatie van kristal geven. Workshops en evenementen maken Crystal Worlds ook tot een speciale plek voor kinderen. Met zijn mix van hedendaagse kunst, traditie en innovatie is Swarovski Crystal Worlds het hele jaar door een indrukwekkende attractie - ongeacht het weer.

Andere natuurhoogtepunten in Tirol

Of het nu gaat om adembenemende berglandschappen, pittoreske dorpjes of panoramische uitkijkplatforms, Tirol biedt talloze manieren om de schoonheid van de Alpen op een unieke manier te beleven.

Het ijspaleis van de natuur

Achter de Hintertuxer gletsjer gaat een geheimzinnige ijswereld schuil. De meterslange ijspegels, fonkelende ijskristallen en bevroren watervallen zijn fascinerend om te zien.

Het ijspaleis van de natuur

Uitkijkplatform Top of Tirol

Hoog op de Stubaier gletsjer op een hoogte van 3.210 meter biedt het uitzichtplatform Top of Tirol een adembenemend uitzicht op de Alpen.

Top van Tirol

Hoogspoor 179

114 meter hoog en 406 meter lang: De langste hangbrug voor voetgangers ter wereld overspant de weg van de kasteelruïne Ehrenberg naar Fort Claudia.

Hooglijn 179

Alpinarium Galtür

Een unieke combinatie van beschermende muur en museum, die het verhaal vertelt van de tragische lawine ramp van 1999.

Alpinarium

007 elementen

Een filmische installatie voor de avonturenwereld van James Bond op de top van de Gaisachkogel in het dorp Sölden.

007 elementen

Tirools Hoevemuseum

Ontdek dit charmante openluchtmuseum voor een reis door de tijd naar 37 gereconstrueerde oude boerderijen. Rondleidingen bieden inzicht in het landelijke verleden van Tirol.

Tiroler Hoeve Museum

Natuurpark Hoge Berg Zillertaler Alpen

Natuur en uitzonderlijke biodiversiteit: Diepe kloven, zijdalen en weilanden verbinden waardevolle cultuurlandschappen met het ruige hooggebergte.

Natuurpark Hoge Berg

Gebied 47

Voor een veelzijdige adrenalinekick kun je terecht in het grootste outdoorpark van Oostenrijk. Hier worden persoonlijke sportieve grenzen verlegd in het klimpark of op de wildwaterbaan.

Gebied 47
Rijk erfgoed

Historische steden in Tirol

Schwaz: de hoofdstad van de zilvermijnbouw

Het charmante stadje heeft een rijke geschiedenis. In de middeleeuwen, Schwaz het centrum van de Europese zilvermijnbouw en speelde een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van de regio. De historische mijn, nu een bezoekersmijn, biedt spannende inzichten in dit verleden.

De oude binnenstad wordt gekenmerkt door gotische architectuur, waaronder de indrukwekkende Parochiekerk Maria Hemelvaart, één van de grootste hallenkerken van Oostenrijk. Daarnaast biedt Schwaz culturele hoogtepunten, zoals Slot Freundsberg en het Museum van Wereldculturen. Omgeven door de Tiroolse Alpen, combineert Schwaz geschiedenis en cultuur met een idyllisch natuurlandschap.

Andere historische steden in Tirol

De kleine stadjes in Tirol combineren historische charme met levendige cultuur. Ze liggen verscholen in het alpiene berglandschap en bieden architectonische schatten en regionale tradities in een schilderachtige omgeving.

Hall in Tirol: de best bewaarde oude stad

Rond het 700 jaar oude middeleeuwse kasteel staan imposante herenhuizen.

Hall in Tirol

Imst: de barokke parel

Imst, gelegen in het Inntal aan de rand van de Lechtaler Alpen, maakt indruk met zijn charmante herenhuizen en een idyllisch klooster.

Imst

Landeck: de poort naar de Tiroolse Alpen

Het kasteel Landeck uit de 13e eeuw is het symbool van de stad.

Landeck

Rattenberg: het kleinste stadje van Oostenrijk

Op een oppervlakte van iets minder dan elf hectare wonen slechts 500 mensen, maar het stadje tussen de bergen Inn en Schlossberg barst van de culturele schatten.

Rattenberg

FAQ

Tirol biedt een schat aan unieke bestemmingen. Deze behoren tot de mooiste:

  • Bergisel Skischans: Deze indrukwekkende skischans in Innsbruck combineert sportieve geschiedenis met moderne architectuur. Vanaf het uitkijkplatform kun je genieten van een adembenemend uitzicht over de Alpen.

  • Swarovski Kristallwelten: Een fascinerende ervaring voor liefhebbers van kunst en kristal. De wonderkamers bieden een magische wereld van schittering en verbeelding.

  • Kasteel Ambras: Dit renaissancekasteel is een historisch en kunsthistorisch juweeltje, met unieke collecties en tentoonstellingen.

  • Vesting Kufstein: Dit historische fort ligt hoog boven de stad Kufstein en biedt een prachtig uitzicht over het Inntal.

  • Nordkette Kabelbaan: Deze kabelbaan brengt je rechtstreeks van het hart van Innsbruck naar de Nordkette, waar je kunt genieten van spectaculaire uitzichten en wandelmogelijkheden.

  • Gouden Dak: Met zijn 2.657 vergulde koperen dakpannen is dit gebouw een van de meest bewonderde attracties in de oude binnenstad van Innsbruck.

Meer bezienswaardigheden in Tirol.

De 114 meter hoge en 406 meter lange Hoogstraat179 is de langste hangbrug voor voetgangers ter wereld. Hij leidt van de kasteelruïne Ehrenberg naar Fort Claudia.

Het uitkijkplatform Top van Tirol ligt hoog op de Stubaier gletsjer op 3.210 meter boven de zeespiegel. Vanaf hier kun je genieten van een indrukwekkend uitzicht op de Alpen.

Tot de culturele hoogtepunten van Tirol behoren onder andere Kasteel Ambras in Innsbruck, het Tirools Boerderijmuseum in Kramsach en de Vesting Kufstein.

