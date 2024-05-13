Rustiek, authentiek en ongelooflijk lekker: Ervaar de beroemde Tiroolse gastvrijheid wanneer je een stop maakt bij een traditionele herberg of een prestigieus fine dining restaurant.

Van minimalistisch tot Frans geïnspireerd, van innovatief tot traditioneel – de bekroonde Michelin-keuken van Tirol combineert de beste lokale ingrediënten met een internationale flair. Een tegenstelling? Absoluut niet. Het is culinaire kunst, gecreëerd door mensen met visie, creativiteit en passie voor gastronomie.

Midden in de Kitzbüheler Alpen, het Karwendelgebergte en de Zugspitze vind je toprestaurants die koken met ingrediënten van dichtbij: van alpenweiden, lokale boomgaarden en de omliggende natuur. Terwijl je geniet van deze smaken, proef je ook de frisse berglucht.

Tiroolse klassiekers zoals specknoedels, kaasachtige spätzle en Schlutzkrapfen staan naast internationale en exotische creaties. Wat je ook kiest, de Tiroolse gastvrijheid is overal voelbaar. Griaß di!