De mooiste uitzichtplatforms
Beleef de zomer in Oostenrijk: een adembenemend podium van natuur. In de Oostenrijkse zomer wordt de natuur een spectaculair toneel, hoog in de bergen waar uitzichtplatforms je trakteren op onvergetelijke vergezichten. Hier kijk je uit over ruige bergtoppen, diepe dalen en de weelderige groene alpenweiden. De frisse berglucht vult je longen, terwijl je de vrijheid bijna kunt voelen. Elk panorama vertelt zijn eigen verhaal: van steile rotswanden en glooiende hellingen tot stille bergmeren die schitteren in de zon en je uitnodigen om even stil te staan.
Vrijheid op Hoogte
De uitzichtplatforms zijn dé plek om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte en je te richten op wat echt belangrijk is. Hier vertraagt de tijd, worden gedachten helder en onthult het indrukwekkende landschap wat er écht toe doet. Of je nu wandelt, klimt of simpelweg geniet van het uitzicht – op deze hoogte voelt alles lichter en eenvoudiger. Deze momenten in de bergen blijven je altijd bij en maken je vakantie een unieke en onvergetelijke ervaring.
Uitkijktoren op de Pyramidenkogel
De architectuur is fascinerend - en het uitzicht nog meer. Met een hoogte van 100 meter is de Pyramidenkogel in Karinthië de hoogste houten uitkijktoren ter wereld. Het ontwerp maakt indruk met vloeiende vormen en natuurlijke materialen die naadloos opgaan in het landschap. Dit is de place to be voor wie op zoek is naar een panoramisch uitzicht over de meren en bergen van Karinthië.
Voor de avonturiers is er meer dan alleen de traditionele weg naar beneden. Naast een spectaculaire 120 meter lange glijbaan biedt een Flying Fox zipline een spannende afdaling rechtstreeks in de vallei. Deze adrenalinestoot en het prachtige uitzicht zorgen voor onvergetelijke momenten - een vakantie om nooit te vergeten.
Ontdek nieuwe perspectieven en laat je betoveren door De panoramische juwelen van Karinthië - altijd verrassend.
Skywalk Hohe Wand
De Skywalk in natuurpark Hohe Wand, Neder-Oostenrijk, opent een weids panorama. Het platform lijkt over de klifrand te zweven en biedt uitzicht op de omliggende bergtoppen - van de indrukwekkende Schneeberg tot het uitgestrekte meer Neusiedl in Burgenland.
Voor wie meer avontuur zoekt, heeft Hohe Wand nog meer te bieden: Geniet van het uitzicht van bovenaf tijdens een tandem paragliding vlucht met de Hohe Wand vliegschool. Zweef geruisloos over het landschap, voel de wind en ervaar een ongeëvenaard gevoel van vrijheid in harmonie met de natuur. Voor natuurliefhebbers en avonturiers laat Hohe Wand een blijvende indruk achter en biedt een unieke manier om de schoonheid van Oostenrijk te ervaren.
Beleef De uitzichtpunten van Niederösterreich - fascinerende uitzichten en charmante plaatsen wachten erop om ontdekt te worden.
Salzkammergut Boomkroonpad uitkijktoren
De uitkijktoren op het Salzkammergut Boomkroonpad in Gmunden biedt een unieke natuurervaring. Dankzij het toegankelijke pad kunnen alle bezoekers zich moeiteloos voortbewegen op boomtopniveau en genieten van een adembenemend uitzicht op het prachtige meer en berglandschap. Op de top ontvouwt zich een panoramisch uitzicht over het Salzkammergut, dat in elk seizoen boeit en een gevoel van vrijheid en uitgestrektheid oproept. En de weg naar beneden? Voor degenen die op zoek zijn naar een beetje avontuur is er een 75 meter lange glijbaan terug naar het beginpunt - een sensatie voor jong en oud.
Ontdek nieuwe horizonten: De uitzichtpunten van Oberösterreich zorgen voor unieke momenten en onvergetelijke uitzichten.
Top van Salzburg op de Kitzsteinhorn
Top of Salzburg nodigt bezoekers het hele jaar door uit om de alpine wereld vanuit een ongeëvenaard perspectief te ervaren. In het noorden en westen strekken de Kalkalpen en Pinzgauer Grasberge zich uit, terwijl in het zuiden de markante toppen van het nationale park Hohe Tauern oprijzen - een tafereel waarin natuur en uitgestrekte open ruimten perfect samengaan. De frisse lucht, majestueuze stilte en het weidse gletsjerlandschap creëren een toevluchtsoord dat zowel inspireert als indruk maakt.
In het topgebouw kunnen bezoekers de tentoonstelling 'Gipfelwelt 3000' verkennen, die fascinerende inzichten biedt in de natuur en geologie van de Hohe Tauern. Het is een ontdekkingsreis door de geschiedenis van de Alpen en hun unieke habitats - midden in deze wereld van het hooggebergte.
In de hoogte van de Dachstein
Gelegen in het hart van Oostenrijk op de grens van Oberösterreich en Steiermark, de Dachstein is 2.995 meter hoog. Toch is het bereiken van de top niet zo moeilijk als je zou denken:
Neem een kabelbaan naar 2.700 meter vanuit de stad Ramsau am Dachstein en kijk hoe de groene weiden beneden veranderen in ruige rotsen, terwijl de lift je over steile kliffen brengt.
Daarboven wachten je vier spectaculaire uitzichtpunten:
Skywalk op de Dachstein
Op 2.700 meter hoogte ligt de Dachstein Skywalk een adembenemend uitzicht van 360 graden. Aan de horizon zie je adembenemende bergketens, waaronder de Großglockner - met 3.789 meter de hoogste berg van Oostenrijk -, de Hochkönig en de Großvenediger.
5 vingers op de Dachstein
De 5 verschillende metalen platforms lijken op een hand (vandaar de naam) en zijn gebouwd over een afgrond van 400 meter. 5 vingers biedt een fantastisch uitzicht over de meren en valleien van de regio. Een van de "vingers" is gemaakt van glas - niet voor bangeriken!
Hangbrug
De hoogste hangbrug van Oostenrijk is 100 meter lang, weegt 63 ton en is gebouwd uit 30.000 onderdelen. De val van 400 meter recht onder je voeten kan je een beetje misselijk maken.
Stairway to Nothingness
Soms staat er een rij om naar beneden te klimmen via de Stairway to Nothingness met 14 treden. Vanaf daar kom je op een glazen platform waar je een hemels uitzicht hebt over de omgeving: Puur natuur.
Ontdek de mooiste uitkijkpunten in Steiermark. Elk uitzicht is een uniek moment in een indrukwekkend natuurlandschap.
Van A voor Achensee tot Ö voor Ötztal
De Adlerhorst in Achensee
Gelegen langs de Adelaarspad, de bekroonde langeafstandswandelroute van Tirol, is Adlerhorst gemodelleerd naar een adelaarsnest en gemaakt van smeedijzer. Hier, op de top van de Gschöllkopf, wacht je een 360-graden uitzicht. Het is een geweldige bestemming voor wandeltochten!
Panoramaterras op de Hintertuxer gletsjer
Geniet van de Zillertaler bergen vanaf een hoogte van 3.250 meter. Het panoramaterras - een van de hoogste uitzichtplatforms van Oostenrijk - biedt dit opmerkelijke uitzicht. Omgeven door torenhoge pieken en uitgestrekte hooggebergtelandschappen is een bezoek aan de Hintertuxer gletsjer in elk seizoen een fascinerende ervaring.
BIG3 in het Ötztal
Sölden in het Ötztal in Tirol herbergt drie bergen van meer dan 3.000 meter - de de "Big 3". Kabelbanen brengen je naar uitzichtpunten op elk van deze bergen, waar je tot aan de Italiaanse Dolomieten in het zuiden en de Zugspitze (de hoogste berg van Duitsland) in het noorden kunt kijken.
Verken De spectaculaire uitkijkpunten van Tirol - elk een venster op de indrukwekkende toppen en dalen van de Alpenwereld.
De mooiste uitzichten over de stad
Oostenrijk heeft talloze uitkijkpunten die de steden vanuit nieuwe en indrukwekkende perspectieven laten zien. Elke plek biedt een unieke kijk op het stadsleven, de historische architectuur en het omringende landschap. Van oude kastelen en moderne torens tot platforms midden in de natuur, deze uitkijkpunten laten het karakter en de charme van elke stad zien. Hier zijn enkele van de beste manieren om te genieten van de stadspanorama's van Oostenrijk.
Gloriette in Eisenstadt
Het uitzicht reikt ver over de wijngaarden en de brede vlakte van Burgenland. Hierboven kun je op een heldere dag van het meer Neusiedl tot aan het Leithagebergte kijken.
Parochietoren in Klagenfurt
Vanaf hier opent de historische oude stad zich naar de glooiende heuvels en het Karawankengebergte op de achtergrond. Dit uitzicht combineert stedelijke flair met natuur.
Klanktoren in St. Pölten
Vanaf een hoogte van 47 meter biedt de Klangturm een indrukwekkend panorama over de regeringswijk, de culturele wijk en het uitgestrekte landschap.
Klokkentoren in Graz
Vanaf hier kun je de rode pannendaken en de zacht glooiende heuvels rond Graz in al hun schoonheid bewonderen.
Vesting Hohensalzburg in Salzburg
Verscholen tussen de rivier de Salzach en de omringende bergen lijken de historische steegjes en gebouwen bijna op een schilderij.
Nordkette in Innsbruck
In slechts 20 minuten kun je met de kabelbaan de Nordkette, de lokale berg van Innsbruck, bedwingen. Het bergstation biedt een 360° uitzicht op de hoofdstad van de Alpen.
Pfänder in Bregenz
Neem de Pfänderbahn naar de Pfänderberg. Op een hoogte van ongeveer 1.000 m heb je een fantastisch uitzicht op het Bodenmeer en de omliggende bergen.