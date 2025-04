Tot jezelf komen in een huis van stilte. De serene sfeer van een klooster opent de deur naar innerlijke vrijheid en diepe rust.

In Oostenrijk openen veel eeuwenoude kloosters en abdijen hun deuren voor gasten. Je vindt er een plek van stilte, ver weg van de drukte van alledag. Hier staan rust en aandacht centraal – en juist daardoor valt op wat je in het dagelijks leven vaak mist: het ritme van je eigen ademhaling, een warme gloed in je hart, of de eenvoudige schoonheid van een bloeiende roos in de kloostertuin.

Zo’n retraite draait vaak om opnieuw aansluiting vinden bij het leven zelf. Je voelt je verbonden met de natuur, komt weer in contact met jezelf, of ontdekt gewoon een hernieuwd gevoel van levenslust. Vind jouw Lebensgefühl in Oostenrijk.