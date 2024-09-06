Burgenland

Een natuurlijke ervaring met je hond

Restaurant-Hotel Eisenberg, St. Martin an der Raab

In Hotel Eisenberg wordt goed voor honden gezorgd, van de kamers tot het restaurant. Net buiten de deur ligt de uitgestrekte natuur, ideaal voor lange wandelingen. De 15 hectare grote tuin biedt volop ruimte voor je hond om rond te rennen, en de nabijgelegen rivier de Raab en een hondenzwembad zorgen voor verkoeling. Voor wie geïnteresseerd is, zijn er speciale weekenden met een hondentrainer die waardevolle tips geeft over communicatie en training met je hond.

Hotel Larimar in Stegersbach

Bij Hotel Larimar kun je samen met je hond genieten van comfortabele kamers met een eigen tuingedeelte, een ruime omheinde speelruimte van 200 m² en een hondenzwemvijver om af te koelen en te spetteren. Regelmatige hondenfluisterweekenden en hondentrainingsdagen bieden extra mogelijkheden om de band met je trouwe viervoeter te versterken en samen nieuwe vaardigheden te leren.

Wellness met je hond

St. Martins Therme & Lodge

Bij de Martins Therme zijn honden net zo welkom als hun baasjes. Een knus dekentje en voer- en waterbakjes wachten op je hond in de kamer, zodat je harige metgezel een comfortabel verblijf heeft.