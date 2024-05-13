Vegan en vegetarisch in Oostenrijk
Of je nu in een restaurant zit, een gezellige herberg of een berghut: als veganist of vegetariër kom je in Oostenrijk niets tekort. Hotels serveren verfijnde vegan menu’s, traditionele gasthuizen bieden vleesloze versies van klassiekers zoals Kasnocken of Krautfleckerl. Zelfs bij de worstkraam vind je tegenwoordig vegan Käsekrainer. En bij de ijszaak? Daar schep je gewoon een bolletje haver- of amandelijs. Genieten zonder concessies – van de stad tot in de bergen.
Hotels met veganistische en vegetarische keuken
Naturhotel Chesa Valisa in Kleinwalsertal, Vorarlberg, wordt door een familie gerund en richt zich op de biologische seizoenskeuken met een verscheidenheid aan vegetarische en veganistische gerechten op het menu. Het hotel scoort ook met hernieuwbare energiebronnen, natuurlijke materialen in het hele gebouw en een mindful benadering van interactie. Het is een geweldige plek voor gasten die zowel de goede dingen in het leven als een gezonde levensstijl waarderen.
Meer veganistische en vegetarische hotels in Oostenrijk
Strandhotel aan de Weissensee
Oostenrijks eerste volledig vegetarische 4-sterren superior hotel in Karinthië verwent gasten met creatieve plantaardige gerechten gemaakt van regionale biologische ingrediënten.
Hotel Rupertus
Dit hotel in SalzburgerLand heeft biologisch eten met een ruime keuze aan veganistische en vegetarische gerechten. Zelfs de bar serveert uitsluitend biologische drankjes!
Pirchnerhof in Alpbachtal
Pirchnerhof in Tirol biedt smakelijke, voedselrijke veganistische gerechten gemaakt met regionale ingrediënten, superfoods en kruiden, inclusief een dagelijks 6-gangenmenu.
ever.grün in Kaprun
Dit alpine lifestyle hotel in Kaprun verrast met zijn plantaardige keuken. Verse, regionale ingrediënten en creatieve recepten zorgen voor een onvergetelijke foodie-ervaring.
Hotel Katschberg
Dit 4-sterrenhotel in Karinthië serveert traditionele regionale lekkernijen, een puur plantaardig menu genaamd "Vegan Alpin" en gemineraliseerd bergwater.
Hotel aufatmen
Hotel aufatmen ("uitademen" in het Duits) in Leutasch, Tirol, scoort met zijn unieke vegetarische en veganistische menu. Alle gerechten worden bereid met seizoensgebonden ingrediënten.
Impuls Hotel Tirol
In het 4-sterren VeganWelcome Hotel in Bad Hofgastein in SalzburgerLand genieten gasten van creatieve veganistische gerechten gemaakt van regionale ingrediënten.
Restaurants met veganistische en vegetarische keuken
Plantaardig schnitzel, veganistische ijstaarten, worstjes, of vleesvrije Weense klassiekers: de veganistische en vegetarische keuken is stevig verankerd in Wenen. Terwijl sommige restaurants volledig plantaardig zijn, bieden andere een ruime keuze aan veganistische en vegetarische opties die ook niet-vegans zullen aanspreken. Regionale, seizoensgebonden en vaak biologische ingrediënten staan altijd centraal.
Veganmania is het grootste streetfoodfestival van Oostenrijk - en het is allemaal plantaardig! Verwacht veel eten, livemuziek en gratis toegang.
Meer veganistische en vegetarische restaurants
Olive
Dit volledig veganistische restaurant in Innsbruck betovert gasten met liefdevol bereide gerechten en zijn duurzame aanpak. Het menu verandert afhankelijk van het seizoen.
Guatz'Essen
Het vegetarische restaurant in het Zillertal en zijn chef-kok Peter Fankhauser hebben een Michelinster gekregen - hier worden gerechten bereid met ingrediënten die rechtstreeks uit de tuin komen.
Café Heart of Joy
Dit veganistische en vegetarische restaurant en café in het hart van Salzburg verwent fijnproevers met hoogwaardige en mooi gepresenteerde gerechten.
Gingko
Een door een familie gerund volledig veganistisch restaurant in Graz dat geliefd is om zijn voornamelijk Indiase gerechten, salades en lekkere veganistische desserts en taarten. Regionaal en seizoensgebonden staat hier centraal.
Rauner
"Rauner" betekent biet in het Oberösterreichs - een passend woord voor dit restaurant in Linz, dat nuchtere gerechten serveert met ingrediënten van topkwaliteit.
Gerüchteküche
Een veganistische hotspot in Graz: Alles wat op je bord belandt, is regionaal geteeld en geoogst. Het eten is 100% plantaardig, seizoensgebonden en altijd lekker.
Vinzenz Pauli
Een gezellig restaurant dat de moderne foodiescene in St. Pölten weerspiegelt. Pölten. Het menu staat vol met veganistische en vegetarische gerechten gemaakt van uitsluitend verse producten.
Berghutten met veganistische en vegetarische keuken
De Regensburger Hütte in het Stubaital is de eerste 100% vegetarische berghut in Tirol. Hier kun je genieten van regionale, duurzaam geproduceerde biologische gerechten. Het dagmenu is verkrijgbaar tot 16:00 uur. De hut ligt op 2.286 m en biedt een adembenemend uitzicht op de omliggende bergen.
Meer veganistische en vegetarische hutten in Oostenrijk
Franz Fischer Hut
Deze gezellige berghut in de Salzburger Lungau serveert sinds 2000 uitstekende veganistische en vegetarische gerechten op 2.020 meter hoogte.
Veganistische wandel- en huttentocht in Steiermark
De regio Gesäuse in Steiermark opent in de zomer van 2025 Europa's eerste volledig veganistische meerdaagse huttentocht. Word actief en geniet elke dag van een nieuw veganistisch huttengerecht.
De regio Hochkönig
De Hochkönig regio heeft veel opties voor veganistische wandelliefhebbers: Acht almhutten hebben het "V"-certificaat gekregen, wat betekent dat ze een veganistisch gerecht en cocktail aanbieden.