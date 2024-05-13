Vegan en vegetarisch in Oostenrijk

Ontdek het plantaardige eten in Oostenrijk. Van stevige gerechten tot luxe menu's, altijd vol smaak en regionale variatie.

Of je nu in een restaurant zit, een gezellige herberg of een berghut: als veganist of vegetariër kom je in Oostenrijk niets tekort. Hotels serveren verfijnde vegan menu’s, traditionele gasthuizen bieden vleesloze versies van klassiekers zoals Kasnocken of Krautfleckerl. Zelfs bij de worstkraam vind je tegenwoordig vegan Käsekrainer. En bij de ijszaak? Daar schep je gewoon een bolletje haver- of amandelijs. Genieten zonder concessies – van de stad tot in de bergen.

Eten & Slapen

Hotels met veganistische en vegetarische keuken

Naturhotel Chesa Valisa in Kleinwalsertal, Vorarlberg, wordt door een familie gerund en richt zich op de biologische seizoenskeuken met een verscheidenheid aan vegetarische en veganistische gerechten op het menu. Het hotel scoort ook met hernieuwbare energiebronnen, natuurlijke materialen in het hele gebouw en een mindful benadering van interactie. Het is een geweldige plek voor gasten die zowel de goede dingen in het leven als een gezonde levensstijl waarderen.

Naturhotel Chesa Valisa

Meer veganistische en vegetarische hotels in Oostenrijk

Ontdek hotels in Oostenrijk met een veganistische en vegetarische keuken. Van creatieve veggiegerechten tot luxe maaltijden, uitzonderlijke smaak staat altijd voorop. Deze plaatsen zijn perfect voor veganisten, vegetariërs en iedereen die iets nieuws wil proberen.

Strandhotel aan de Weissensee

Oostenrijks eerste volledig vegetarische 4-sterren superior hotel in Karinthië verwent gasten met creatieve plantaardige gerechten gemaakt van regionale biologische ingrediënten.

Strandhotel aan de Weissensee

Hotel Rupertus

Dit hotel in SalzburgerLand heeft biologisch eten met een ruime keuze aan veganistische en vegetarische gerechten. Zelfs de bar serveert uitsluitend biologische drankjes!

Hotel Weissensee

Pirchnerhof in Alpbachtal

Pirchnerhof in Tirol biedt smakelijke, voedselrijke veganistische gerechten gemaakt met regionale ingrediënten, superfoods en kruiden, inclusief een dagelijks 6-gangenmenu.

Pirchnerhof

ever.grün in Kaprun

Dit alpine lifestyle hotel in Kaprun verrast met zijn plantaardige keuken. Verse, regionale ingrediënten en creatieve recepten zorgen voor een onvergetelijke foodie-ervaring.

ever.grün

Hotel Katschberg

Dit 4-sterrenhotel in Karinthië serveert traditionele regionale lekkernijen, een puur plantaardig menu genaamd "Vegan Alpin" en gemineraliseerd bergwater.

Hotel Katschberg

Hotel aufatmen

Hotel aufatmen ("uitademen" in het Duits) in Leutasch, Tirol, scoort met zijn unieke vegetarische en veganistische menu. Alle gerechten worden bereid met seizoensgebonden ingrediënten.

Hotel aufatmen

Impuls Hotel Tirol

In het 4-sterren VeganWelcome Hotel in Bad Hofgastein in SalzburgerLand genieten gasten van creatieve veganistische gerechten gemaakt van regionale ingrediënten.

Impuls Hotel Tirol
Kleurrijk & Gezond

Restaurants met veganistische en vegetarische keuken

Plantaardig schnitzel, veganistische ijstaarten, worstjes, of vleesvrije Weense klassiekers: de veganistische en vegetarische keuken is stevig verankerd in Wenen. Terwijl sommige restaurants volledig plantaardig zijn, bieden andere een ruime keuze aan veganistische en vegetarische opties die ook niet-vegans zullen aanspreken. Regionale, seizoensgebonden en vaak biologische ingrediënten staan altijd centraal.

Veganistisch Wenen

Veganmania is het grootste streetfoodfestival van Oostenrijk - en het is allemaal plantaardig! Verwacht veel eten, livemuziek en gratis toegang.

Meer veganistische en vegetarische restaurants

Creatieve veganistische of vegetarische gerechten van de hoogste kwaliteit zijn overal verkrijgbaar in de Oostenrijkse steden en bergdalen. Van trendy cafés en herbergen tot verfijnde restaurants, hier zijn enkele suggesties in Innsbruck, Linz, Graz en daarbuiten.

Olive

Dit volledig veganistische restaurant in Innsbruck betovert gasten met liefdevol bereide gerechten en zijn duurzame aanpak. Het menu verandert afhankelijk van het seizoen.

Olive

Guatz'Essen

Het vegetarische restaurant in het Zillertal en zijn chef-kok Peter Fankhauser hebben een Michelinster gekregen - hier worden gerechten bereid met ingrediënten die rechtstreeks uit de tuin komen.

Guatz'Essen

Café Heart of Joy

Dit veganistische en vegetarische restaurant en café in het hart van Salzburg verwent fijnproevers met hoogwaardige en mooi gepresenteerde gerechten.

Café Heart of Joy

Gingko

Een door een familie gerund volledig veganistisch restaurant in Graz dat geliefd is om zijn voornamelijk Indiase gerechten, salades en lekkere veganistische desserts en taarten. Regionaal en seizoensgebonden staat hier centraal.

Gingko

Rauner

"Rauner" betekent biet in het Oberösterreichs - een passend woord voor dit restaurant in Linz, dat nuchtere gerechten serveert met ingrediënten van topkwaliteit.

Rauner

Gerüchteküche

Een veganistische hotspot in Graz: Alles wat op je bord belandt, is regionaal geteeld en geoogst. Het eten is 100% plantaardig, seizoensgebonden en altijd lekker.

Gerüchteküche

Vinzenz Pauli

Een gezellig restaurant dat de moderne foodiescene in St. Pölten weerspiegelt. Pölten. Het menu staat vol met veganistische en vegetarische gerechten gemaakt van uitsluitend verse producten.

Vinzenz Pauli
Eten & Uitzicht

Berghutten met veganistische en vegetarische keuken

De Regensburger Hütte in het Stubaital is de eerste 100% vegetarische berghut in Tirol. Hier kun je genieten van regionale, duurzaam geproduceerde biologische gerechten. Het dagmenu is verkrijgbaar tot 16:00 uur. De hut ligt op 2.286 m en biedt een adembenemend uitzicht op de omliggende bergen.

Regensburger Hütte

Meer veganistische en vegetarische hutten in Oostenrijk

De volgende hutten combineren naadloos de alpine en vegetarische keuken. Gasten kunnen zich verheugen op creatieve en traditionele gerechten op basis van verse kruiden en regionale groenten. Een prachtig uitzicht is een bonus. Een werkelijk perfecte combinatie!

Franz Fischer Hut

Deze gezellige berghut in de Salzburger Lungau serveert sinds 2000 uitstekende veganistische en vegetarische gerechten op 2.020 meter hoogte.

Franz Fischer Hütte (Duitse website)

Veganistische wandel- en huttentocht in Steiermark

De regio Gesäuse in Steiermark opent in de zomer van 2025 Europa's eerste volledig veganistische meerdaagse huttentocht. Word actief en geniet elke dag van een nieuw veganistisch huttengerecht.

Veganistische huttentocht

De regio Hochkönig

De Hochkönig regio heeft veel opties voor veganistische wandelliefhebbers: Acht almhutten hebben het "V"-certificaat gekregen, wat betekent dat ze een veganistisch gerecht en cocktail aanbieden.

Veganistisch Hochkönig

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

