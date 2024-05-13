Ontdek het plantaardige eten in Oostenrijk. Van stevige gerechten tot luxe menu's, altijd vol smaak en regionale variatie.

Of je nu in een restaurant zit, een gezellige herberg of een berghut: als veganist of vegetariër kom je in Oostenrijk niets tekort. Hotels serveren verfijnde vegan menu’s, traditionele gasthuizen bieden vleesloze versies van klassiekers zoals Kasnocken of Krautfleckerl. Zelfs bij de worstkraam vind je tegenwoordig vegan Käsekrainer. En bij de ijszaak? Daar schep je gewoon een bolletje haver- of amandelijs. Genieten zonder concessies – van de stad tot in de bergen.