Hier vind je een selectie van culinaire hotspots in Vorarlberg - van rustieke herbergen tot bekroonde restaurants van topklasse.

Vorarlberg herbergt tal van restaurants met toques en sterren: Ontdek toprestaurants en culinaire hoogstandjes die je smaakpapillen naar een hoger niveau tillen. Grote chefs werken met respect voor het land, nauwkeurigheid en passie. Wat ze bereiden, smelt op je tong.

Heldere bergmeren, koele bossen en alpenweiden met adembenemende uitzichten: Het landschap van Vorarlberg is net zo divers als de gerechten die er geserveerd worden, van de Arlberg tot het Bregenzerwald en Kleinwalsertal. Ontdek onze aanbevelingen voor prachtig gelegen toprestaurants met toques en sterren – unieke plekken waar geluk, kippenvel en culinaire hoogstandjes samenkomen!

Kässpätzle, roomkaassoep, bergkaasknoedels: Kaas in al zijn vormen is favoriet in heel Vorarlberg, samen met creaties van lokale producten. Soms down-to-earth, soms innovatief: van wild uit het bos tot vis uit het Bodenmeer en kruiden uit eigen tuin. Altijd aanwezig: de hoogste normen en een flinke portie gastvrijheid.