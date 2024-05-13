De mooiste wijnwandelingen in Oostenrijk
Een wandeling door zonovergoten wijngaarden, de geur van rijpe druiven in de lucht en wachtend op je bij de finish: Een glas wijn en een stevige Brettljause, boordevol regionale specialiteiten.
In Oostenrijk kun je wandelen in de frisse lucht gemakkelijk combineren met culinaire hoogstandjes. Wandel over schilderachtige paden door gerenommeerde wijngebieden en stop bij lokale wijnmakers die hun beste druppels serveren in gezellige en traditionele wijntavernes.
Burgenland
Van het meer Neusiedl tot het Blaufränkischland en de kelderstraatjes in het zuiden - hier staat de wijn op de voorgrond.
Wijnbouwgebied Burgenland: Krachtige wijnen uit het land van de zon
Wijnwandelingen in Burgenland
Midden-Burgenland-Rosalia
In het spoor van de aromatische Blaufränkisch: Tijdens deze wandeling van een uur bieden informatieborden wijnliefhebbers fascinerende inzichten in de wereld van de wijn.
Zuid-Burgenland
Wandel rond een van de mooiste wijngaarden van Burgenland, door bossen, langs open plekken en mooie kelders.
Niederösterreich
Acht wijngebieden wachten erop om te voet ontdekt te worden en de verfijnde vruchten van de wijnstok te proeven - in de wijnlokalen langs de wandelroutes.
Wijnbouwgebied Niederösterreich: Het grote wijnland aan de Donau
Wijnroutes in Niederösterreich
Weinviertel
De twee uur durende wandeling voert door de wijngaarden en kelders. Heerlijke wijnen en uitzicht op kasteel Falkenstein ronden de ervaring af.
Wachau vallei
Wandeling in etappes langs de Donau door een gebied dat op de Werelderfgoedlijst staat: Een unieke ervaring! Altijd vergezeld van wijnen van wereldklasse!
Steiermark
Typisch voor Stiermarken: hier wandel je over glooiende en steile wijngaarden, waarvan de beklimmingen worden beloond met prachtige uitzichten en misschien een glas Zuid-Stiermarkse wijn.
Wijnbouwgebied Steiermark: Een geweldig terroir voor Sauvignon Blanc & Co
Wijnwandelen in Steiermark
Zuid-Steiermarken
Het rammelt, ziet eruit als een windmolen en houdt vogels weg van de druiven: de Klapotetz. De themawandeling combineert cultuur met (wijn)genot.
Schilcherland
Met elke stap dichter bij de wijnbelevenis. In de zuidelijke Steiermark verwennen gepassioneerde wijnboeren je met hun (Schilcher)wijnen en Steirische lekkernijen.
Wenen
Wijngaarden in de stad? Talrijke wijnlokalen met adembenemende uitzichten wachten erop ontdekt te worden door wijnminnende wandelaars.
Wijnbouwgebied Wenen: Oude wijntraditie - nieuwe wijncultuur
Wijnwandelingen in Wenen
Stammersdorf
Via een indrukwekkend hol pad met hoge lösswanden omhoog naar de Obere Jungenberggasse - met uitzicht op de skyline van Wenen en Grüner Veltliner wijnranken.