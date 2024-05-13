De mooiste wijnwandelingen in Oostenrijk

Volg de wijn. In de wijngaarden van Burgenland, langs de Donau, door de kelderstraatjes van Niederösterreick, over de heuvels van Steiermark of rond Wenen.

Een wandeling door zonovergoten wijngaarden, de geur van rijpe druiven in de lucht en wachtend op je bij de finish: Een glas wijn en een stevige Brettljause, boordevol regionale specialiteiten.

In Oostenrijk kun je wandelen in de frisse lucht gemakkelijk combineren met culinaire hoogstandjes. Wandel over schilderachtige paden door gerenommeerde wijngebieden en stop bij lokale wijnmakers die hun beste druppels serveren in gezellige en traditionele wijntavernes.