Winteropeningen - Begin van het Skiseizoen

Eindelijk weer skiën! Alle data voor de start van het seizoen in de beste skigebieden van Oostenrijk.

De winteropeningen in Oostenrijk markeren het langverwachte begin van het skiseizoen voor wintersporters. Wanneer de eerste liften in skioorden als Ischgl, Sölden of Saalbach-Hinterglemm beginnen te draaien, hangt er een voelbare spanning in de lucht. De verwachting dat je eindelijk weer de piste op kunt, is voelbaar.

Deze dagen worden vaak gevierd met grote evenementen, concerten en sportieve hoogtepunten. De eerste keer verse sneeuw, de frisse berglucht en het gevoel de winter in te luiden maken de winteropeningen tot een speciale ervaring voor alle wintersportliefhebbers.

Let op:

Onze lijst geeft een overzicht van de seizoensopeningen en evenementen per provincie. Houd er rekening mee dat nog niet alle data voor het winterseizoen 2024/25 beschikbaar zijn. We werken er voortdurend aan om informatie toe te voegen en bij te werken.
Omdat weersomstandigheden tot wijzigingen kunnen leiden, kun je ook de website van de betreffende regio of kabelbaanexploitant raadplegen, of rechtstreeks contact opnemen met het plaatselijke toeristenbureau.

Niederösterreich

Annaberg
07 december 2024, begin van het seizoen*

Hochkar
6 december 2024* - 6 april 2024

Lackenhof am Ötscher
07 december 2024, begin van het seizoen*

Mönichkirchen-Mariensee
08 december 2024, begin van het seizoen

Puchberg am Schneeberg
25 december 2024, begin van het seizoen

Semmering
nog geen datum bekend

St. Corona/Wechsel
7 december 2024

*bij voldoende sneeuwcondities

Oberösterrreich

Dachstein-West/Gosau
6 december 2024 - 6 april 2025

Feuerkogel/Ebensee
14 december 2024 - 30 maart 2025

Hinterstoder/Pyhrn Priel
vanaf 16 november 2024, weekenddienst*
30 november 2024 - 6 april 2025, dagelijkse dienst*

Hochficht/Böhmerwald
07 december 2024, begin van het seizoen

Krippenstein Dachstein/Obertraun
21 december 2024, begin van het seizoen

Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
vanaf 23 november 2024, weekendbediening*
vanaf 07 december 2024, dagelijkse bediening*

*bij voldoende sneeuw

Karinthië

Ankogel - Mallnitz
nog geen datum bekend

Bad Kleinkirchheim
6 december 2024 - 6 april 2025

Falkert
14.12.2024, begin van het seizoen

Gerlitzen Alpe
5 december 2024 - 30 maart 2025

Goldeck
6 december 2024 - zachte start dalseizoen
22 december 2024 - start hoofdseizoen

Heiligenblut am Grossglockner
20 december 2024 - 30 maart 2025

Hochrindl
nog geen datum bekend

Katschberg
06 december 2024, begin van het seizoen

Klippitztörl
7 december 2024

Mölltaler Gletscher
12 oktober 2024

Nassfeld
06 december 2024, begin van het seizoen

Turracher Höhe
nog geen datum bekend

Steiermark

Die Tauplitz / Ausseerland - Salzkammergut
6 december 2024 - 21 april 2025

Reiteralm & Fageralm / Schladming

Hauser Kaibling
nog geen datum bekend

Kreischberg / Murau
25 december 2024 - 16 maart 2025

Schladming-Dachstein regio
6 - 8 december 2024 Ski Opening 2024 met Bryan Adams, Sting en Simply Red
Seizoen tot 21 april 2025

Planai & Hochwurzen
6 december 2024 - 21 april 2025

Ramsau am Dachstein
7 december 2024 - 29 maart 2025

Schönberg-Lachtal
6 december 2024 - 6 april 2025

Stuhleck - Spital am Semmering
nog geen datum bekend

Turracher Höhe
nog geen datum bekend

SalzburgerLand

Abtenau/Karkogel & Sonnleitn
nog geen datum bekend

Bramberg & Neunkirchen/Wildkogel Arena
6 - 8 december 2024, 13 december 2024 - 21 april 2025

Filzmoos
14 december 2024

Gasteinertal
29 november 2024, gedeeltelijke ingebruikname van het skigebied Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel

30 november 2024, start van het seizoen van het skigebied Dorfgastein-Großarltal

13 december 2024, start van het seizoen van het skigebied Sportgastein

Grossarltal
nog geen datum bekend

Hochkönig
6 december 2024 - 21 april 2025

Lungau SkiLungau

Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski
7 december 2024 - 6 april 2025

Obertauern
22 november 2024, begin van het seizoen
28 november - 01 december 2024, opening skigebied 2024

Raurisertal
13 december 2024, start van het seizoen

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
29 november 2024 - 21 april 2025
06.12. - 08.12.2024, BERGFESTVAL
12.12. - 15.12.2024, Rave on Snow Festival

Sneeuwruimte Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)

Gedeeltelijke opening 29 november 2024 (als de sneeuw het toelaat)

8 december 2024 - 7 april 2025

Werfenweng
7 december 2024 - 30 maart 2025 (als de sneeuw het toelaat)

Zell am See - Kaprun

Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
6 december 2025 - 21 april 2025

Tirol

Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
6 december 2024 - 21 april 2025

(Reither Kogel, Markbachjoch, Niederau en Oberau sluiten in maart 2025)

Innsbruck en zijn vakantiedorpen

Kaunertaler Gletscher
4 oktober 2024 - 18 mei 2025

Kitzbühel
23 november 2024 - 6 april 2025

Nauders
7 december 2024 - 21 april 2025

Oost Tirol
Huidige liftactiviteiten

Ötztal

Pitztal

Seefeld
10 december 2024 - 31 maart 2025

Serfaus-Fiss-Ladis
6 december 2024 (als de sneeuw het toelaat) - 21 april 2025

Skicircus: Fieberbrunn
29 november 2024 - 21 april 2025

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
7 december 2024 - 30 maart 2025

St. Anton am Arlberg
4 december 2024 - 22 april 2025
06 - 08 december 2024, Stanton Ski Open

St. Johann in Tirol
7 december 2024 - 23 maart 2025

Paznaun - Ischgl

Stubaital

Tiroler Zugspitzarena
29 november 2024, gedeeltelijke exploitatie
13 december 2024, begin van het seizoen

Zillertal

Top evenementen aan het begin van de winter in Tirol

Vorarlberg

Lech Zürs/Arlberg
4 december 2024 - 22 april 2025

Bregenzerwald

Montafon

  • Silvretta Montafon
    29 november 2024 - 20 april 2025

  • Gargellen
    29 november 2024, begin van het seizoen

  • Golm
    7 december 2024 - 30 april 2025

  • Kristberg
    13 december 2024, begin van het seizoen

  • Brandnertal
    30 november - 8 december 2024 (za, zo; feestdagen)
    13 december 2024 - 30 maart 2025

Großes Walsertal

*bij geschikte sneeuwcondities

