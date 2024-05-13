Eindelijk weer skiën! Alle data voor de start van het seizoen in de beste skigebieden van Oostenrijk.

De winteropeningen in Oostenrijk markeren het langverwachte begin van het skiseizoen voor wintersporters. Wanneer de eerste liften in skioorden als Ischgl, Sölden of Saalbach-Hinterglemm beginnen te draaien, hangt er een voelbare spanning in de lucht. De verwachting dat je eindelijk weer de piste op kunt, is voelbaar.

Deze dagen worden vaak gevierd met grote evenementen, concerten en sportieve hoogtepunten. De eerste keer verse sneeuw, de frisse berglucht en het gevoel de winter in te luiden maken de winteropeningen tot een speciale ervaring voor alle wintersportliefhebbers.

Let op:

Onze lijst geeft een overzicht van de seizoensopeningen en evenementen per provincie. Houd er rekening mee dat nog niet alle data voor het winterseizoen 2024/25 beschikbaar zijn. We werken er voortdurend aan om informatie toe te voegen en bij te werken.

Omdat weersomstandigheden tot wijzigingen kunnen leiden, kun je ook de website van de betreffende regio of kabelbaanexploitant raadplegen, of rechtstreeks contact opnemen met het plaatselijke toeristenbureau.