Winter Openings - Start of the Ski Season & Events
Introduction
The winter season openings in Austria mark the long-awaited start of the ski season for winter sports enthusiasts. When the first lifts in resorts such as Ischgl, Sölden, or Saalbach-Hinterglemm begin to operate, there's a palpable sense of excitement in the air. The anticipation of finally getting back on the slopes is tangible.
These days are often celebrated with major events, concerts, and sporting highlights. The first turn in fresh snow, the crisp mountain air, and the feeling of ushering in winter make the winter season openings a special experience for all winter sports lovers.
Please note:
Our list provides an overview of the season openings and events for each province. Please note that not all dates for the 2026/27 winter season are available yet. We are working to continuously add and update the information.
As weather conditions may lead to changes, please also check the website of the respective region or cable car operator, or contact the local tourism board directly.
Lower Austria
Annaberg
5 December 2026
Hochkar
4 December 2026, start of season*
Lackenhof am Ötscher
5 December 2026, start of season*
Mönichkirchen-Mariensee
5 December 2026
Puchberg am Schneeberg
no opening date known yet
Semmering
no opening date known yet
St. Corona/Wechsel
no opening date known yet
*with sufficient snow conditions
Upper Austria
Dachstein-West/Gosau
4 December 2026, start of season
Feuerkogel/Ebensee
12 December 2026, start of season
Hinterstoder/Pyhrn Priel
28 November 2026, start of season
Hochficht/Böhmerwald
no opening date known yet
Krippenstein Dachstein/Obertraun
19 December 2026, start of season
Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
8 December 2026, start of season*
*with sufficient snow conditions
Carinthia
Ankogel - Mallnitz
no opening date known yet
Bad Kleinkirchheim
no opening date known yet
Falkert/Heidi Alm
no opening date known yet
Gerlitzen Alpe
no opening date known yet
Goldeck
no opening date known yet
Heiligenblut am Grossglockner
18 December 2026
Hochrindl
no opening date known yet
Katschberg
4 December 2026
Klippitztörl
5 December 2026, start of season*
Mölltal Glacier
from October 2026 (depending on snow conditions)
Nassfeld
4 December 2026, snow-permitting
Turracher Höhe
no opening date known yet
*with sufficient snow conditions
Styria
Die Tauplitz / Ausseerland - Salzkammergut
28 November 2026, start of season
Reiteralm & Fageralm / Schladming
Hauser Kaibling
snow-permitting in November 2026
Kreischberg / Murau
4 December 2026
Schladming-Dachstein region
no opening date known yet
Planai & Hochwurzen
4 December 2026 (Hochwurzen)
Ramsau am Dachstein
4 December 2026
Schönberg-Lachtal
no opening date known yet
Stuhleck – Spital am Semmering
no opening date known yet
Turracher Höhe
no opening date known yet
SalzburgerLand
Abtenau/ Karkogel & Sonnleitn
no opening date known yet
Bramberg & Neunkirchen/ Wildkogel Arena
5 December 2026, start of season
Filzmoos
no opening date known yet
Gasteinertal
4 December 2026, Skischaukel Dorfgastein-Großarltal
11 December 2026, partial opening Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
18 December 2026, Sportgastein ski area
Grossarltal
no opening date known yet
Hochkönig
5 December 2026
Lungau SkiLungau
Fanningberg - Weißpriach / Mariapfarr
5 December 2026
Großeck-Speiereck/ Mauterndorf & St. Michael
no opening date known yet
Katschberg / St. Margarethen im Lungau
4 December 2026
Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski
no opening date known yet
Obertauern
no opening date known yet
Raurisertal
16 December 2026, start of the season
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
27 November 2026, start of season with partial operation
3 - 6 December 2026, BERGFESTival
10 - 13 December 2026, Rave on Snow Festival
Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)
28 November 2026, start of season (snow permitting)
Werfenweng
no opening date known yet
Schmittenhöhe: no opening date known yet
Kitzsteinhorn: 10 October 2026, snow-permitting
Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
4 December 2026, start of season
Tirol
Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
4 December 2026, start of partial operation
Innsbruck and surroundings
Axamer Lizum
no opening date known yet
Glungezerbahn
no opening date known yet
Igls-Patscherkofel
no opening date known yet
Mutters - Muttereralm
no opening date known yet
Innsbruck - Nordkettenbahn
no opening date known yet
Kühtai
no opening date known yet
Kaunertal Glacier
26 September 2026
Kitzbühel
21 November 2026, partial opening/weekends
Nauders
11 December 2026
East Tirol
Großglockner Resort Kals-Matrei
5 December 2026
5 December 2026
no opening date known yet
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld
5 December 2026, start of season
Obertilliach - Golzentipp
no opening date known yet
St. Jakob im Defereggental
5 December 2026
Ötztal
Sölden
12 November 2026 (glacier ski area from mid-October, depending on conditions)
Obergurgl-Hochgurgl
19 November 2026
Pitztal
Pitztal Glacier – Rifflsee
26 September 2026 (glacier)
12 December 2026 (Rifflsee)
Hochzeiger
4 December 2026, start of season
12 December 2026, Hochzeiger Open-Air with Sportfreunde Stiller
Seefeld
no opening date known yet
Serfaus-Fiss-Ladis
4 December 2026, start of season with partial operations
full operations from 19 December 2026
Skicircus: Fieberbrunn
27 November 2026
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
5 December 2026
St. Anton am Arlberg
2 December 2026
Stanton Ski Open 4 - 6 December 2026
St. Johann in Tirol
4 December 2026
Paznaun – Ischgl
Ischgl
26 November 2026, First Day of Skiing
28 November 2026, Top of Mountain Opening Concert
Galtür
4 December 2026
Kappl
11 December 2026
See
11 December 2026
Stubaital
Fulpmes – Schlick 2000
no opening date known yet
Neustift – Stubai Glacier
October 2026, depending on conditions
Tiroler Zugspitzarena
18 December 2026
Zillertal
Hintertux Glacier
from 3 October 2026
Hochfügen
4 December 2026
Hochzillertal/Kaltenbach
5 December 2026
Mayrhofen
4 December 2026
Spieljoch/Fügen
11 December 2026
Zillertal Arena
4 December 2026
Vorarlberg
Lech Zürs/Arlberg
2 December 2026
Bregenzerwald
Warth-Schröcken
4 December 2026
Au-Schoppernau – Skigebiet Diedamskopf
no opening date known yet
Damüls-Mellau
no opening date known yet
Schwarzenberg - Bödele
no opening date known yet
Kleinwalsertal
4 December 2026, partial opening
Montafon
Ski Opening Montafon date to be advised
Silvretta Montafon
27 November 2026, start of season
Gargellen
27 November 2026
Golm
Weekends from 21 November 2026
Daily operations from 5 December 2026
Kristberg
11 December 2026
Brandnertal
from 28 November 2026 weekend operations
fulll operations from 12 December 2026
Großes Walsertal
Faschina
no opening date known yet
Raggal
no opening date known yet
Sonntag-Stein
no opening date known yet
Sonnenkopf/Klostertal
no opening date known yet
*depending on snow conditions
Highlights & ski opening concerts
Obertauern
Ski Opening Week will bring Die Fantastischen Vier to Obertauern on 28 November and Anastacia on 4 December 2026.
Ischgl
Ischgl will kick off the winter season on 28 November 2026 with the Top of the Mountain Opening Concert: season start and live music against a stunning mountain backdrop.
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
From 3 to 6 December 2026, the BERGFESTival will combine ski opening, rock open air and club parties at various locations.
St. Anton am Arlberg
Stanton Ski Open, 4–6 December 2026: Free ski and snowboard trials, live music on three stages, food trucks and free entry to the festival site.
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Four days, 60 artists, 13 stages and more than 50 hours of music from 10 - 13 December 2026 kick-off the new winter season here with Rave on Snow!
Schladming-Dachstein
The Schladming-Dachstein Ski Opening on 11 December 2026 will be all about Helene Fischer. The Planai Stadium will once again be transformed into a concert venue.