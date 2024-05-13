Winterclosings 2026: Oostenrijk viert de seizoensfinale
Introduction
Het einde van het winterseizoen voelt in Oostenrijk niet als afscheid, maar als een tijd van vernieuwing. De laatste bochten in de zachte sneeuw, de warme zonnestralen en de gezellige sfeer maken dit seizoenseinde bijzonder. In plaats van stilletjes afscheid te nemen, brengen winterclosing-events de lichtheid van de lente tot leven: openluchtconcerten, creatieve culinaire ervaringen en ontspannen momenten in berghutten die je het echte Oostenrijkse Lebensgefühl laten ervaren. Veel skigebieden combineren traditie met moderne elementen te combineren - soms uitbundig, soms rustig, maar altijd authentiek. Zo toont Oostenrijk zich van een ontspannen kant. En terwijl de liften langszaam sluiten, groeit de voorpret al: het volgende seizoen staat voor de deur, vol nieuwe avonturen in de bergen.
Let op:
Onze lijst geeft een overzicht van de evenementen aan het einde van het seizoen en wordt regelamtig bijgewerkt, maar biedt geen complete garantie op volledighied. Aangezien het programma door weersomstandigheden kan wijzigen, raden we aan ook de website van de betreffende regio of kabelbaan te raadplegen, of rechtstreeks contact op te nemen met het lokale toerismebureau.
Niederösterreich en Oberösterreich
Gemeindealpe Mitterbach, Niederösterreich
Gmoa Oim Race, 28.02.2026
Feuerkogel, Oberösterreich
Nostalgie Skifest, 21.03.2026
Kasberg im Almtal, Oberösterreich
Der Kasberg kocht, 07.03.2026
SalzburgerLand en Stiermarken
Gastein, SalzburgerLand
Snow Jazz Gastein, 11. – 15.03.2026
Obertauern, SalzburgerLand
Gamsleiten Kriterium, 11. – 19.04.2026
Saalbach-Hinterglemm Skicircus, SalzburgerLand
White Pearl Mountain Days, 20. – 29.03.2026
Schladming-Dachstein, Stiermarken
DJ ÖTZI Gipfeltour am Hauser Kaibling, 14.03 2026
Tirol und Vorarlberg
Hohe Salve, Tirol
Retro Week, 02. – 07.03.2026
Ischgl, Tirol
Top of the Mountain Easter Concert met Robin Schulz, 05.04.2026
Top of the Mountain Spring Concert met Ben Zucker, 19.04.2026
Top of the Mountain Closing Concert met Christina Aguilera, 02.05.2026
Mayrhofen im Zillertal, Tirol
Full Metal Mayrhofen, 23. – 28.03.2026
Snowbombing, 06. – 11.04.2026
Nauders am Reschenpass, Tirol
Golden Mountain Beats, 15. – 29.03.2026
Food Vibration Slope Food Festival, 19. en 22.03.2026
Obergurgl-Hochgurgl, Tirol
Diamond Beats, 11. – 13.03.2026
Sölden im Ötztal, Tirol
Electric Mountain Festival, 13. – 18.04.2026
St. Anton am Arlberg, Tirol
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 04. – 19.04.2026
Der Weisse Rausch, 18.04.2026
St. Leonhard im Pitztal, Tirol
Pitztaler Schneefest, 11.04.2026
Lech Zürs am Arlberg, Vorarlberg
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 04. – 19.04.2026
Silvretta Montafon, Vorarlberg
DJ ÖTZI Gipfeltour, 21.03.2026
Dirndl im Firn met Mickie Krause, 28.03.2026
Saisonfinale met Maite Kelly, 04.04.2026
Warth-Schröcken im Bregenzerwald, Vorarlberg
We love the 80s Skitag, 11.04.2026
Op Bergfex zie je waneer et skiseizoen eindigt. In het overzicht vind je alle data in één oogopslag.