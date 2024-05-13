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Winterclosings 2026: Oostenrijk viert de seizoensfinale

Group of young winter sports enthusiasts taking selfie in snow, wearing helmets, ski goggles and colorful winter clothing.
Oostenrijk neemt afscheid van de winter met afsluitingsfeesten voor het skiseizoen. Ontdek alle data en hoogtepunten voor het afsluiten van skiseizoen 2026.

Het einde van het winterseizoen voelt in Oostenrijk niet als afscheid, maar als een tijd van vernieuwing. De laatste bochten in de zachte sneeuw, de warme zonnestralen en de gezellige sfeer maken dit seizoenseinde bijzonder. In plaats van stilletjes afscheid te nemen, brengen winterclosing-events de lichtheid van de lente tot leven: openluchtconcerten, creatieve culinaire ervaringen en ontspannen momenten in berghutten die je het echte Oostenrijkse Lebensgefühl laten ervaren. Veel skigebieden combineren traditie met moderne elementen te combineren - soms uitbundig, soms rustig, maar altijd authentiek. Zo toont Oostenrijk zich van een ontspannen kant. En terwijl de liften langszaam sluiten, groeit de voorpret al: het volgende seizoen staat voor de deur, vol nieuwe avonturen in de bergen.

Let op:

Onze lijst geeft een overzicht van de evenementen aan het einde van het seizoen en wordt regelamtig bijgewerkt, maar biedt geen complete garantie op volledighied. Aangezien het programma door weersomstandigheden kan wijzigen, raden we aan ook de website van de betreffende regio of kabelbaan te raadplegen, of rechtstreeks contact op te nemen met het lokale toerismebureau.

Ski Closing Events

Niederösterreich en Oberösterreich

Gemeindealpe Mitterbach, Niederösterreich
Gmoa Oim Race, 28.02.2026  

Feuerkogel, Oberösterreich
Nostalgie Skifest, 21.03.2026 

Kasberg im Almtal, Oberösterreich
Der Kasberg kocht, 07.03.2026

Ski Closing Events

SalzburgerLand en Stiermarken

Gastein, SalzburgerLand
Snow Jazz Gastein, 11. – 15.03.2026

Obertauern, SalzburgerLand
Gamsleiten Kriterium, 11. – 19.04.2026 

Saalbach-Hinterglemm Skicircus, SalzburgerLand
White Pearl Mountain Days, 20. – 29.03.2026 

Schladming-Dachstein, Stiermarken
DJ ÖTZI Gipfeltour am Hauser Kaibling, 14.03 2026

Ski Closing Events

Tirol und Vorarlberg

Hohe Salve, Tirol
Retro Week, 02. – 07.03.2026

Ischgl, Tirol
Top of the Mountain Easter Concert met Robin Schulz, 05.04.2026 
Top of the Mountain Spring Concert met Ben Zucker, 19.04.2026 
Top of the Mountain Closing Concert met Christina Aguilera, 02.05.2026  

Mayrhofen im Zillertal, Tirol
Full Metal Mayrhofen, 23. – 28.03.2026
Snowbombing, 06. – 11.04.2026 

Nauders am Reschenpass, Tirol
Golden Mountain Beats, 15. – 29.03.2026
Food Vibration Slope Food Festival, 19. en 22.03.2026 

Obergurgl-Hochgurgl, Tirol
Diamond Beats, 11. – 13.03.2026

Sölden im Ötztal, Tirol
Electric Mountain Festival, 13. – 18.04.2026

St. Anton am Arlberg, Tirol
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 04. – 19.04.2026  
Der Weisse Rausch, 18.04.2026 

St. Leonhard im Pitztal, Tirol
Pitztaler Schneefest, 11.04.2026

Lech Zürs am Arlberg, Vorarlberg
Tanzcafé Arlberg Music Festival, 04. – 19.04.2026

Silvretta Montafon, Vorarlberg
DJ ÖTZI Gipfeltour, 21.03.2026
Dirndl im Firn met Mickie Krause, 28.03.2026
Saisonfinale met Maite Kelly, 04.04.2026

Warth-Schröcken im Bregenzerwald, Vorarlberg
We love the 80s Skitag, 11.04.2026

Op Bergfex zie je waneer et skiseizoen eindigt. In het overzicht vind je alle data in één oogopslag.

Met het openbaar vervoer naar de Winter Closings Comfortabel met de trein aangekomen, gaat het ter plaatse dankzij slimme mobiliteit vlot verder naar het hotel en de bezienswaardigheden. Zo combineer je gemak met respect voor mens en milieu.

FAQ

Onder winterclosings verstaan we evenementen die het einde van het winterseizoen vieren. In de skigebieden van Oostenrijk komen concerten, lenteachtig sneeuwplezier en bijzondere skiwedstrijden samen, waardoor het seizoenseinde verandert in een levendig, bijna voorjaarsachtig feest.

De winterclosings lopen van eind februari tot begin mei. De eerste evenementen starten al eind februari, terwijl grote seizoensfinales, zoals het Top of the Mountain Closing Concert in Ischgl, pag begin mei plaatsvinden.

Tot de highlights van de winterclosings behoren de White Pearl Mountain Days in Saalbach-Hinterglemm, de Weiße Rausch in St. Anton am Arlberg, het Gamsleiten Kriterium in Obertauern, het Electric Mountain Festival in Sölden en de nostalgische skiwedstrijd op de Feuerkogel.

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