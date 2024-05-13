Oostenrijk neemt afscheid van de winter met afsluitingsfeesten voor het skiseizoen. Ontdek alle data en hoogtepunten voor het afsluiten van skiseizoen 2026.

Het einde van het winterseizoen voelt in Oostenrijk niet als afscheid, maar als een tijd van vernieuwing. De laatste bochten in de zachte sneeuw, de warme zonnestralen en de gezellige sfeer maken dit seizoenseinde bijzonder. In plaats van stilletjes afscheid te nemen, brengen winterclosing-events de lichtheid van de lente tot leven: openluchtconcerten, creatieve culinaire ervaringen en ontspannen momenten in berghutten die je het echte Oostenrijkse Lebensgefühl laten ervaren. Veel skigebieden combineren traditie met moderne elementen te combineren - soms uitbundig, soms rustig, maar altijd authentiek. Zo toont Oostenrijk zich van een ontspannen kant. En terwijl de liften langszaam sluiten, groeit de voorpret al: het volgende seizoen staat voor de deur, vol nieuwe avonturen in de bergen.

Let op:

Onze lijst geeft een overzicht van de evenementen aan het einde van het seizoen en wordt regelamtig bijgewerkt, maar biedt geen complete garantie op volledighied. Aangezien het programma door weersomstandigheden kan wijzigen, raden we aan ook de website van de betreffende regio of kabelbaan te raadplegen, of rechtstreeks contact op te nemen met het lokale toerismebureau.