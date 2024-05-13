Bruisende balavonden
Een stukje cultuurgeschiedenis
In keizerlijke tijden dienden baldansen om jongeren kennis te laten maken met de maatschappij. Tegenwoordig draait het bij de meer dan 300 balavonden om plezier, genot en "zien en gezien worden". Hoewel er elke avond meerdere baldansen zijn, is het slim om ruim van tevoren te kiezen en kaartjes te bestellen.
De unieke sfeer wordt gecreëerd door ceremoniële tradities uit de 18e eeuw: dresscode, openingsfanfare, de entree van debutantes, en de uitroep "All waltz!". Deze elementen, samen met dansinstructies, muziekwisselingen, en de middernachtelijke quadrille, brengen het verleden tot leven.
De muziek van hedendaagse artiesten mengt zich met klassieke walsen. Wie zijn danspasjes wil perfectioneren, kan vooraf tips krijgen bij een traditionele dansschool.
De mooiste balavonden in Wenen
Operabal
Eén keer per jaar wordt de Weense Staatsopera omgetoverd tot de mooiste balzaal ter wereld. Gasten van over de hele wereld vergapen zich aan de openingspolonaise.
Bal van de Wiener Philharmoniker
De Wiener Philharmoniker, een van de beroemdste orkesten ter wereld, nodigt gasten uit om te dansen in de Gouden Zaal van de Musikverein.
Banketbakkersbal
Niet alleen voor zoetekauwen: De bakkers en banketbakkers van de stad nodigen je uit in de Hofburg. Hoogtepunt: de legendarische taarttombola.
Koffiezettersbal
Het Kaffeesiederball is een cult-evenement, en niet alleen onder café-eigenaren. Met 6.000 gasten is het bal in de Hofburg een van de grootste carnavalsevenementen.
Hofburg nieuwjaarsbal
Dans het nieuwe jaar in tijdens een schitterend bal in een historische omgeving - een waardige afsluiting van het jaar.
Zin in een Weense wals?
3 tips voor een geslaagde balavond
Modieuze opsteekkapsels
Echte kunstenaars van het perfecte balkapsel zijn bijvoorbeeld aan het werk in de Steinmetz-Bundy privé salon.
Oostenrijkse mousserende wijn
Wat zou het balseizoen zijn zonder de schittering in een slank glas?
Voor iedereen de juiste jacquet
Lambert Hofer Junior is een van de meest gewilde outfitters in de Weense balscène. Zodra de zomer voorbij is, stroomt het atelier vol met aanvragen voor jurken voor het Operabal. Tijdens het hoogtepunt van het Weense carnaval is het in de Müllnergasse net zo druk als op de dansvloer van de Weense Staatsopera vlak voor de middernachtelijke quadrille.
"Weense balcultuur is uniek," zegt Olga Hofer, die na de dood van haar man het verhuurbedrijf voor kostuums en jassen een tijdlang alleen runde. "In Duitsland kun je als man in een zwart pak naar een bal, maar in Wenen is dat ondenkbaar. Colberts zijn het minimum, maar rokkostuums zijn beter." Hoewel mevrouw Hofer nu met pensioen is, zorgt haar team van kleermakers er elk jaar voor dat talloze heren er piekfijn uitzien in de Opera, Hofburg, het stadhuis en de Musikverein.
Alle walsen!
"Darf ich bitten?"
De wals, ooit controversieel vanwege zijn intimiteit, werd uiteindelijk tijdens het Congres van Wenen (1814/15) sociaal geaccepteerd. Dit congres, waar Europa werd gereorganiseerd, stond bekend om de vele bals, wat leidde tot de uitdrukking "Het Congres danst!". De wals bracht een nieuw soort plezier in de balzalen, met Johann Strauss Sr. (1804-1849) die met 152 composities de wals op de kaart zette, van Wenen tot Londen.
Darf ich bitten? (Mag ik alstublieft?) is de mooiste uitnodiging om te dansen tijdens een bal en doet harten sneller kloppen. Tijdens de ladies choice, waar dames de heren uitnodigen, ervaren mannen ook hoe het voelt om de uitverkorene te zijn.
Alles over wals
Met op maat gemaakte cursussen richt de Rueff Dansschool zich vooral op nternationale gasten die tijdens hun bezoek aan Wenen een dansavond willen plannen, maar weinig tijd hebben om te repeteren. Hier leer je dansen als een levend cultureel erfgoed, niet slechts als een reeks stappen.
In het centrum van Wenen, naast de stallen van de Spaanse Rijschool, ligt de Elmayer Dansschool in het beroemde Palais Pallavicini. Hier kunnen koppels of individuen de belangrijkste danspassen leren en tegelijkertijd de juiste balzaaletiquette oppikken. Bezoekers van Wenen die een bal willen bijwonen, kunnen hun vaardigheden snel opfrissen met de Blitz-cursussen.
Dankzij Johann Strauss maakt de Weense wals vandaag de dag nog steeds deel uit van veel Oostenrijkse tradities en gebruiken. En sinds 2017 staat hij zelfs op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.