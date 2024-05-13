Gekenmerkt door invloeden uit de geschiedenis van de monarchie en verfijnd door banketbakkers: De desserts in Oostenrijk zijn een het zeker waard.

Sachertorte, het chocoladevlaggenschip van Oostenrijk, is wereldberoemd geworden. En het is slechts een van de suikerzoete succesverhalen die hier sinds de keizertijd zijn geschreven. In dit land is het dessert net zo belangrijk als gekookt rundvlees of spaetzle met kaas in het hoofdgerecht. En sommige desserts, zoals Kaiserschmarren of abrikozenknoedels, worden zelfs als hoofdgerecht geserveerd.

Meer dan honderd jaar geleden waren er al verschillende banketbakkers in Wenen die naam maakten. De besten van hen mochten de hunkering naar zoetigheden aan het keizerlijke hof stillen - als koninklijke en keizerlijke (kortweg: k. u. k.) hofleveranciers. Onder hen waren de beroemde Weense Demel banketbakkerij of de Sacher, waar de Sacher-taart tot op de dag van vandaag wordt gemaakt volgens een geheim recept.