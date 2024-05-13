Accommodatie met duurzaamheidscertificaat
Verantwoordelijkheid voor mensen, natuur en cultuur.

Slimme energie, zuinig omgaan met grondstoffen, regionale producten en sociale verantwoordelijkheid: Gecertificeerde duurzame accommodaties maken je vakantie groener.

Voor gasten die waarde hechten aan duurzaamheid op vakantie: Oostenrijk biedt tal van gecertificeerde accommodaties die voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen en extern worden gecontroleerd. Voor Oostenrijkse regio's biedt de lijst met klimaat- en energiemodelregio's een nuttige leidraad. Efficiënte concepten en oplossingen voor milieuvriendelijke mobiliteit spreken klimaatbewuste reizigers aan.

3 betrouwbare duurzaamheidscertificeringen

Er zijn veel hotelcertificeringen, maar de criteria kunnen moeilijk te doorgronden zijn. Deze drie awards zijn een betrouwbare gids voor het vinden van duurzame accommodatie.

Hotels met duurzaamheidscertificaat

Boetiekhotel Stadthalle

Naturhotel Buiten

Hotel Altstadt Wenen

Biohotel Walserstuba

Biohotel Schwanen

Natuur- en Biohotel Bergzeit

Bio-Natuurhotel Retter

Biohotel Rupertus

Biohotel Stillebach

der daberer. das biohotel

Duurzame wellnesshotels in Oostenrijk

Almwellness Pierer

Bio- en Naturhotel Chesa Valisa****s

Bio-Hotel Schweitzer

Bio- en Wellnesshotel Bruggerhof

Bio- en Wellnesshotel Stanglwirt

Welke maatregelen neemt een duurzaam hotel?

Veel hotels in Oostenrijk richten zich op het minimaliseren van hun CO₂-voetafdruk en het bevorderen van sociale verantwoordelijkheid. Dit begint al bij de bouw of het interieurontwerp en strekt zich uit tot sociaal-culturele duurzaamheid.

Hulpbronnen en klimaatbescherming

  • Vrijwillige CO₂-boekhouding (inclusief een actieplan om de uitstoot te verminderen)

  • Certificering door een onafhankelijke, erkende instantie

  • Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

  • Biologisch afbreekbare schoonmaakproducten

  • Korte toeleveringsketens

Architectuur en interieurontwerp

  • Duurzame, regionale bouwmaterialen

  • Natuurlijke levende materialen

  • Regionale partners en ambachtslieden

  • Een mix van traditie en moderniteit

Eten en drinken

  • Biologische eigen teelt

  • Voedsel van regionale leveranciers

  • Partnerships met biologische boerderijen

  • Huisgemaakte biologische producten

Inzet voor sociaal-culturele initiatieven

  • Balans tussen de behoeften van gasten, de lokale bevolking en de natuur

  • Bonusafspraken voor werknemers

  • Ondersteuning van regionale leveranciers

  • Betrokkenheid bij lokale sociale projecten en culturele evenementen

Wat maakt een duurzaam restaurant?

  • Seizoensmenu's gebaseerd op regionale oogsten

  • Gecertificeerde biologische producten (bijv. het EU-logo voor biologische producten)

  • Verantwoord gebruik van drinkwater

  • Afvalvermindering en recycling

  • Maatregelen om voedselverspilling te voorkomen (bijv. optimalisatie van porties en compostering)

  • Vers fruit en groenten van eigen teelt of van lokale partners

  • Training van personeel om bewustzijn en betrokkenheid bij duurzaamheid te bevorderen

  • Zelfgemaakte producten

Duurzaam reizen?

Klimaatbescherming is ieders verantwoordelijkheid!

Bij duurzame vakanties wordt de verantwoordelijkheid voor mensen, dieren, het milieu en het klimaat idealiter gedeeld door alle deelnemers:

De gasten: Duurzaam reizen betekent het minimaliseren van je CO₂-voetafdruk en tegelijkertijd rekening houden met het welzijn van anderen.

De gastheren: Zij zetten zich in om wederzijds begrip te bevorderen door middel van toegankelijkheid en inclusie, en tegelijkertijd te zorgen voor eerlijkheid voor hun werknemers.

De regio's: Vijf regio's zijn al gecertificeerd met het Oostenrijkse Eco-Label (en het aantal groeit!):

FAQs

Voor degenen die de bescherming van het klimaat, de natuur en de vermindering van de CO₂-uitstoot belangrijk vinden, is het kiezen van accommodaties met milieucertificering essentieel:

In heel Oostenrijk doen mensen in veel regio's waardevol werk om het milieu en het klimaat te beschermen. Duurzame regio's behouden en beschermen leefgebieden voor mensen, dieren en de natuur door middel van talloze initiatieven, waaronder sociaal-culturele inspanningen. De volgende vijf regio's zijn gecertificeerd met het Oostenrijkse Eco-Label:

