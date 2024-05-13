Accommodatie met duurzaamheidscertificaat
Verantwoordelijkheid voor mensen, natuur en cultuur.
Voor gasten die waarde hechten aan duurzaamheid op vakantie: Oostenrijk biedt tal van gecertificeerde accommodaties die voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen en extern worden gecontroleerd. Voor Oostenrijkse regio's biedt de lijst met klimaat- en energiemodelregio's een nuttige leidraad. Efficiënte concepten en oplossingen voor milieuvriendelijke mobiliteit spreken klimaatbewuste reizigers aan.
3 betrouwbare duurzaamheidscertificeringen
Hotels met duurzaamheidscertificaat
Duurzame wellnesshotels in Oostenrijk
Welke maatregelen neemt een duurzaam hotel?
Hulpbronnen en klimaatbescherming
Vrijwillige CO₂-boekhouding (inclusief een actieplan om de uitstoot te verminderen)
Certificering door een onafhankelijke, erkende instantie
Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen
Biologisch afbreekbare schoonmaakproducten
Korte toeleveringsketens
Architectuur en interieurontwerp
Duurzame, regionale bouwmaterialen
Natuurlijke levende materialen
Regionale partners en ambachtslieden
Een mix van traditie en moderniteit
Eten en drinken
Biologische eigen teelt
Voedsel van regionale leveranciers
Partnerships met biologische boerderijen
Huisgemaakte biologische producten
Inzet voor sociaal-culturele initiatieven
Balans tussen de behoeften van gasten, de lokale bevolking en de natuur
Bonusafspraken voor werknemers
Ondersteuning van regionale leveranciers
Betrokkenheid bij lokale sociale projecten en culturele evenementen
Wat maakt een duurzaam restaurant?
Seizoensmenu's gebaseerd op regionale oogsten
Gecertificeerde biologische producten (bijv. het EU-logo voor biologische producten)
Verantwoord gebruik van drinkwater
Afvalvermindering en recycling
Maatregelen om voedselverspilling te voorkomen (bijv. optimalisatie van porties en compostering)
Vers fruit en groenten van eigen teelt of van lokale partners
Training van personeel om bewustzijn en betrokkenheid bij duurzaamheid te bevorderen
Zelfgemaakte producten
Klimaatbescherming is ieders verantwoordelijkheid!
Bij duurzame vakanties wordt de verantwoordelijkheid voor mensen, dieren, het milieu en het klimaat idealiter gedeeld door alle deelnemers:
De gasten: Duurzaam reizen betekent het minimaliseren van je CO₂-voetafdruk en tegelijkertijd rekening houden met het welzijn van anderen.
De gastheren: Zij zetten zich in om wederzijds begrip te bevorderen door middel van toegankelijkheid en inclusie, en tegelijkertijd te zorgen voor eerlijkheid voor hun werknemers.
De regio's: Vijf regio's zijn al gecertificeerd met het Oostenrijkse Eco-Label (en het aantal groeit!):
Seefeld in Tirol
Wagrain-Kleinarl in SalzburgerLand
Saalfelden Leogang in SalzburgerLand
Nassfeld-Pressegger See-Lesachtal-Weissensee in Karinthië
Kufstein in Tirol