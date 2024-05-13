Golfen in Oostenrijk
Oostenrijk is de droom van een golfer en combineert uitdagende banen met een prachtig landschap. Geschikt voor alle niveaus, van beginners tot experts, biedt het de perfecte omgeving voor zowel ontspannen rondes als competitief spel. Omgeven door spectaculaire landschappen van glooiende heuvels, kristalheldere meren en majestueuze bergen, bieden de golfbanen van Oostenrijk een unieke mix van ontspanning en opwinding, waardoor het een onvergetelijke bestemming is voor elke golfliefhebber.
Wat maakt een golfvakantie in Oostenrijk zo bijzonder?
Verbluffende landschappen
Oostenrijk biedt een aantal van de mooiste golfbanen, met uitzicht op de Alpen, meren en weelderige groene heuvels, waardoor het een perfecte bestemming is voor golf- en natuurliefhebbers.
Banen voor alle niveaus
Of je nu een expert bent of een beginner, Oostenrijk heeft golfbanen voor iedereen. Je vindt er zowel uitdagende als makkelijke banen, zodat je op je eigen tempo kunt spelen.
Ontspannen en relaxen
Veel golfresorts hebben ook luxueuze spa's en wellnesscentra, de perfecte manier om te ontspannen en lichaam en geest te verjongen na je wedstrijd.
Lekker eten inbegrepen
Oostenrijk staat bekend om zijn heerlijke eten en uitzonderlijke wijn en heeft een rijke culinaire traditie. Van stevige gerechten tot heerlijke wijnen, het land biedt een ware smaaksensatie.
Populaire golfplekken
Plaatsen als Zell am See, Kitzbühel en St. Johann in Salzburg staan bekend om zowel skiën als golfen en zijn daarom perfect om het hele jaar door te bezoeken.
Vriendelijke sfeer
Golfen in Oostenrijk is ontspannen en vriendelijk, met een gastvrije sfeer. De nadruk ligt op het genieten van het spel, het prachtige uitzicht en het goede gezelschap, niet alleen op de scorekaart.
De mooiste golfbanen aan het water
Golfvakantie met je hond
Oostenrijk biedt een reeks golfhotels waar honden welkom zijn, zodat zowel jij als je huisdier een onvergetelijk verblijf hebben.
Met prachtige golfbanen, huisdiervriendelijke voorzieningen en services op maat is het de ideale bestemming voor hondenbezitters die van golf houden.
Top golf hotels voor jouw vakantie in Oostenrijk.
Waar golfen in Oostenrijk
Noord-Oostenrijk
Oberösterreich: Oberösterreich combineert natuurlijke schoonheid met uitstekend golfen en biedt prachtige banen met uitzicht op meren en bergen. De golfbanen liggen verspreid over het vlakke platteland, het heuvelachtige Mühlviertel en de meren van het Salzkammergut.
Niederösterreich: Niederösterreich staat bekend om zijn schilderachtige golfbanen op het charmante platteland en biedt golfers schilderachtige landschappen en een rustige sfeer. Meer dan een kwart van de golfbanen in Oostenrijk ligt hier.
Oost-Oostenrijk
Burgenland: Burgenland, bekend om zijn zonovergoten banen en glooiende heuvels, heeft het langste golfseizoen van Oostenrijk en biedt golfers het hele jaar door schilderachtige landschappen. Hier vind je ook het grootste golfresort van Oostenrijk.
Wenen: Ja, je kunt golfen in de hoofdstad van Oostenrijk! Wenen biedt een mix van historische en moderne golfbanen, met schilderachtige uitzichten over de stad en het omringende platteland - perfect voor een unieke golfervaring met de flair van een stadsvakantie.
Zuid-Oostenrijk
Steiermark: In het noorden van Steiermark kun je golfen tegen een achtergrond van imposante bergen, alpenweiden en kristalheldere meren. In het zuiden worden je slagen omringd door schilderachtige wijngaarden, historische kastelen en uitgestrekte parken.
Karinthië: Met prachtige banen aan meren en een mild klimaat biedt Karinthië een perfecte golfervaring aan het water. In combinatie met de Karinthische Alpen-Adriatische keuken zorgt dit voor een onvergetelijke golfvakantie.
West-Oostenrijk
SalzburgerLand: Te midden van imposante bergtoppen, weelderig groene heuvels en glinsterend blauw water is het SalzburgerLand een waar paradijs vol mogelijkheden en afwisseling.
Tirol: Tirol staat bekend om zijn alpine golfbanen met adembenemend uitzicht op de bergen en biedt een unieke golfervaring midden in de natuur.
Vorarlberg: Vorarlberg biedt met zijn prachtige banen in de Alpen een adembenemend berglandschap en een rustige, natuurlijke omgeving.
Oostenrijk is de ideale bestemming voor een golfvakantie die leuk is voor alle leeftijden. Veel golfresorts hebben kindvriendelijke faciliteiten, lessen en activiteiten, zodat het hele gezin zich welkom voelt. Terwijl de ouders genieten van uitdagende rondes omringd door prachtige landschappen, kunnen de kinderen het plezier van de sport ontdekken. Buiten de golfbaan zorgen nabijgelegen attracties, schilderachtige wandelingen en fietsroutes tussen meren en bergen voor een veelzijdig en gedenkwaardig uitje voor iedereen.
Duurzame golfvakanties
Gebruik milieuvriendelijke golfballen: Biologisch afbreekbare ballen minimaliseren de impact op natuurlijke habitats.
Respecteer de lokale flora en fauna: Vermijd het verstoren van dieren en hun leefomgeving op de golfbaan.
Blijf lokaal: Kies golfbanen die milieu-initiatieven ondersteunen, zoals minder waterverbruik en groene energie.
E-carts: Kies golfbanen die e-carts aanbieden.
Milieucertificeringen: Kies golfbanen met certificeringen zoals Audubon International of GEO Certified® om inspanningen voor duurzaamheid te ondersteunen.