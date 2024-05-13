Golfen in Oostenrijk

Oberösterreich: Oberösterreich combineert natuurlijke schoonheid met uitstekend golfen en biedt prachtige banen met uitzicht op meren en bergen. De golfbanen liggen verspreid over het vlakke platteland, het heuvelachtige Mühlviertel en de meren van het Salzkammergut.

Niederösterreich: Niederösterreich staat bekend om zijn schilderachtige golfbanen op het charmante platteland en biedt golfers schilderachtige landschappen en een rustige sfeer. Meer dan een kwart van de golfbanen in Oostenrijk ligt hier.