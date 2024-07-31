Koffiehuizen maken deel uit van het DNA van Wenen. Ze zijn een instituut met een eigen cultuur, die om veel meer draait dan alleen koffie en gebak.

Het koffiehuis

Je moet het "ervaren" hebben om het te begrijpen. De schrijver Stefan Zweig beschreef het als een "instituut van een speciaal soort dat met geen enkel ander in de wereld kan worden vergeleken". En inderdaad, het koffiehuis heeft een heel eigen sfeer, een oervorm van gezelligheid. Omdat de Weense koffiehuiscultuur zo uniek en vol verhalen is, heeft UNESCO deze in 2011 erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Wat kenmerkt een Weens koffiehuis?

Nergens anders wordt koffie geserveerd op een zilveren schotel, altijd met een glas water en een discrete koffielepel. De interieurs van weleer - marmeren tafels, gestoffeerde banken en de Thonet-stoel - zijn een ander herkenbaar kenmerk dat je vandaag de dag nog steeds kunt vinden in traditionele etablissementen.

Naast de traditionele koffiehuizen is er ook de nieuwe golf van Koffiebars, waar de koffiebonen de echte sterren zijn. Ze trekken koffieliefhebbers aan voor wie koffie veel meer is dan alleen een drankje.