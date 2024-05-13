Naar de sauna in Oostenrijk
Oostenrijkers staan bekend om hun relaxte leven, hun liefde voor de natuur en hun focus op welzijn. Daar hoort ook bij dat ze af en toe naar de sauna gaan - om te ontspannen, om vrienden te ontmoeten en om nieuwe energie op te doen.
Maar waarom gaan Oostenrijkers zonder kleren naar de sauna?
Daar zijn twee redenen voor: traditie en gezondheid.
Kleren dragen in een sauna kan warmte en zweet vasthouden, wat de ervaring minder comfortabel en hygiënisch maakt. Zweet heeft ook de neiging zich op te hopen in badkleding, zodat het niet verdampt en het lichaam afkoelt zoals de bedoeling is, wat de gewenste effecten van een sauna tegenwerkt.
Synthetische badpakken kunnen stoom afgeven door de hitte. Dit proces kan negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid en die van andere saunagasten. Dit is vooral belangrijk als je in een bubbelbad of zwembad bent geweest dat met chloor is behandeld, omdat de stoom die vrijkomt uit zwemshorts licht giftig kan zijn.
Wat zijn de voordelen van een bezoek aan de sauna?
Het immuunsysteem stimuleren
De uitwisseling van warme en koude behandelingen brengt je immuunsysteem op gang en regelmatig saunabezoek helpt verkoudheid te voorkomen en je algehele immuunsysteem te versterken.
Pure ontspanning
In een sauna ontspant je niet alleen je lichaam, maar ook je geest. Saunawarmte verlicht de spanning in je spieren en helpt om stress weg te zweten.
De bloedsomloop op gang brengen
In de hitte van een sauna verwijden je bloedvaten zich, wat leidt tot een betere bloedsomloop. Het is ideaal voor mensen met een lage bloeddruk en een kickstart voor de bloedsomloop.
Je systeem ontgiften
Als je zweet, elimineert je lichaam gifstoffen. Dit is niet alleen heel goed voor je huid, maar geeft je ook een licht en verfrist gevoel.
Sauna etiquette
Elk hotel en elke wellnesstempel in Oostenrijk heeft zijn eigen sauna-etiquette, maar de belangrijkste regels zijn meestal
Sauna's en dompelbaden zijn alleen textielvrij, tenzij anders vermeld.
De meeste sauna's in hotels en wellnesstempels bieden handdoeken en badjassen aan.
De saunahanddoeken waarop je in de sauna zit en waarmee je jezelf afdroogt, moeten van natuurlijke materialen zijn gemaakt (bijvoorbeeld katoen).
Het wordt aanbevolen om een badjas te dragen in de ontspanningsruimtes.
Mobiele telefoons zijn meestal niet toegestaan.
Veel sauna's zijn alleen toegankelijk voor volwassenen.
Welke soorten sauna's zijn er?
Finse sauna - de klassieker
Voor liefhebbers van heet! Met temperaturen tussen 80-100 graden Celcius en een aangenaam droge atmosfeer krijg je een intense warmte-ervaring.
Stoombad - mild & vochtig
Voor mildere temperaturen van 40-50 graden Celsius en veel vochtigheid is dit je ultieme wellness-retraite. Het helpt je luchtwegen vrij te maken en laat je huid stralen.
Bio sauna - voor beginners
Met gematigde temperaturen van 50 tot 60 graden Celsius en een hogere luchtvochtigheid is dit perfect voor zowel beginnende saunaliefhebbers als ontspanningszoekers.
Do's & Dont's
Tips voor jouw saunabeurt
Douche voordat je de saunacabine ingaat om je huid te reinigen.
Begin rustig met een biosauna of infraroodcabine. Als je voor de Finse sauna kiest, blijf dan in het begin niet langer dan 8 - 10 minuten.
Voor één saunabezoek zijn drie saunabeurten ideaal. Neem voldoende pauzes tussen de sessies en gun jezelf de tijd om volledig te ontspannen.
Koel af na de sauna! Dit kan in de winter door gewoon naar buiten te gaan, in de sneeuw te springen, je huid in te smeren met ijs of een duik te nemen in een koud dompelbad.
Wat je NIET moet doen
Draag geen badpak of zwembroek in een textielvrije ruimte.
Gebruik geen zware maaltijd of alcoholische dranken voor een saunagang/stoombad/biosauna/infraroodsauna.
Vergeet niet veel water te drinken om gehydrateerd te blijven!
Meer dan drie saunabezoeken per keer belasten je bloedsomloop onnodig, dus doe het rustig aan.