Naar de sauna in Oostenrijk

Voor Oostenrijkers is de sauna meer dan alleen een plek om te ontspannen en te zweten; het is een culturele ervaring die het Oostenrijkse "Lebensgefühl" weerspiegelt.

Oostenrijkers staan bekend om hun relaxte leven, hun liefde voor de natuur en hun focus op welzijn. Daar hoort ook bij dat ze af en toe naar de sauna gaan - om te ontspannen, om vrienden te ontmoeten en om nieuwe energie op te doen.

Maar waarom gaan Oostenrijkers zonder kleren naar de sauna?

Daar zijn twee redenen voor: traditie en gezondheid.

Kleren dragen in een sauna kan warmte en zweet vasthouden, wat de ervaring minder comfortabel en hygiënisch maakt. Zweet heeft ook de neiging zich op te hopen in badkleding, zodat het niet verdampt en het lichaam afkoelt zoals de bedoeling is, wat de gewenste effecten van een sauna tegenwerkt.

Synthetische badpakken kunnen stoom afgeven door de hitte. Dit proces kan negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid en die van andere saunagasten. Dit is vooral belangrijk als je in een bubbelbad of zwembad bent geweest dat met chloor is behandeld, omdat de stoom die vrijkomt uit zwemshorts licht giftig kan zijn.