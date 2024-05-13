Oostenrijkse specialiteiten
Introduction
De bodem als schatkamer
De landschappen van Oostenrijk zijn net zo divers als de producten die hier gedijen - tussen boomgaarden, moestuinen, alpenweiden en langs rivieroevers. Deze groeien op voedselrijke, vruchtbare bodems, waar eerlijke voedingsmiddelen van hoge kwaliteit gedijen. De mensen die deze producten verbouwen, verzorgen, oogsten en behandelen ze als kleine schatten en dat zijn ze ook.
Opmerkelijk is het aanzienlijke aandeel biologische producten dat in het hele land wordt verbouwd, geproduceerd en verwerkt - van kaas tot brood en wijn. Oostenrijk behoort tot de top in Europa wat betreft biologische landbouw. Biologische producten smaken beter en zijn goed voor de natuur door het behoud van erfzaden en vergeten diersoorten. Lang leve de diversiteit!
Deze diversiteit wordt ook weerspiegeld in de culinaire specialiteiten waar het land ver over de grenzen bekend om staat. Die gaan we hier verkennen.
Uit de Alpen en alpenweiden: KaasspecialiteitenWeelderige alpenweiden, rust en frisse lucht: Koeien voelen zich thuis in de berggebieden van Oostenrijk. Van hun melk maken melkveehouders fijne kazen waarin je hun oorsprong kunt proeven.
Kaasbelevenissen in Oostenrijk
Sauerkäse, plaatselijk bekend als "Sura Kees", is een specialiteit uit Montafon met een lange traditie. Als je deze unieke kaas zelf wilt maken, kun je dat doen in het Käsehaus Montafon in Schruns. In het Waldviertel produceren "Die Käsemacher" een grote verscheidenheid aan kaas- en antipastispecialiteiten. In de Käsemacherwelt kunnen bezoekers het kaasproductieproces ontdekken tijdens een rondleiding.
Van de ene almmakerij naar de andere kunnen gasten zich verdiepen in de eeuwenoude tradities rondom Gailtaler Almkäse op het Gailtaler Kaaspad in Karinthië.
In Salzburg is er de "Genussweg voor kaasliefhebbers"de perfecte route. De Grossarldaldat bekend staat om zijn "Sauakas", een traditionele delicatesse. Proef de lekkernij direct in de berghutten van het dal.
De barokke Abdij Schlierbach in Oberösterreich is ook zeker een bezoek waard, niet in de laatste plaats vanwege de biologische kaasmakerij, waar je tijdens rondleidingen kaasspecialiteiten kunt proeven.
Van de weide naar de steppe: ham, spek en worstZout, vuur, lucht en kruiden zijn nodig om vlees te conserveren door het te pekelen, drogen of roken. Een ambacht dat hier met veel gevoel wordt beoefend.
Vulcano ham
De sappige Vulcano-ham is een van de beste ter wereld. Dierenwelzijn is een prioriteit op het familiebedrijf.
Gailtaler spek
Hotel Schloss Lerchenhof is een van de 17 gecertificeerde producenten van het oorsprongsbeschermde Gailtaler Speck, dat wordt beschouwd als een Slow Food specialiteit.
Oost-Tiroolse "Henkele"
De luchtgedroogde Henkele is een fijn stukje vlees van rund, wild of lam uit de rokerij, het recept stamt uit de 18e eeuw.
Innviertler Sur Bacon
Deze bloesemwitte lekkernij heeft een geschiedenis. Het spek wordt fijngesneden op brood of als belangrijkste ingrediënt in Innviertel spekknoedels.
Lekkernijen uit Burgenland
Een zeldzame specialiteit uit de regio Seewinkel in Burgenland is het Pannonische Mangalitza varken, een van de oudste rassen van Europa. Dit varken, dat bekend staat om zijn wollige vacht en forse omvang, produceert spek en reuzel die verrassend weinig cholesterol bevatten, met vlees dat doet denken aan wild zwijn. De Mangalitza, met zijn vriendelijke karakter, helpt ook bij het bewerken van velden en het herstellen van bosgrond.
In het Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel, grazen grijze steppe runderen extensief, waardoor rietgroei wordt voorkomen en een van de rijkste habitats van Europa in stand wordt gehouden. Hun vlees wordt verwerkt tot delicatessen voor fijnproevers, waarbij de worstjes van Karlo's slagerij een must zijn.
Bluntausaibling uit het Bluntautal in Golling
In het zuiverste bronwater en met grote zorgvuldigheid kweekt Sigi Schatteiner al tientallen jaren zoetwatervissen in het Bluntautal in Golling, waaronder ridderforel, forel en steur. De Bluntautaler riddervis, verfijnd door topkok Andreas Döllerer, een pionier van de creatieve Alpenkeuken, blijft de specialiteit van de vijver. Tegenwoordig heeft de volgende generatie - Franz Rettenbacher en Alexander Gruber - de viskweek overgenomen.
Wat het visvlees zo uitzonderlijk maakt, is de combinatie van koud water (niet meer dan 10°C) en een sterke stroming. Om in deze omstandigheden te kunnen zwemmen, ontwikkelen de vissen sterke spieren, wat de kwaliteit van het vlees aanzienlijk verbetert.
Het goede uit meren, beken en vijversVan ridderforel tot meerforel en alpengarnalen: Er is veel te vinden in de Oostenrijkse wateren. Van de lekkernijen uit het water kun je het beste genieten in geselecteerde herbergen en restaurants die zich hebben toegelegd op de verfijning ervan.
Michi's verse vis
De bergforel groeit langzaam op en zwemt in het bronwater in het natuurpark Mürzer Oberland. Ze zijn verkrijgbaar gepekeld, gerookt en naturel in biologische kwaliteit.
Visserij Ausseerland
Sinds 2018 kweekt de Ausseerlandse visserij met moderne methoden char en forel uit de Grundlsee in zoet bronwater. Van ei tot eetbare vis.
Genieten Gasthaus Kohlröserlhütte
Herberg Kohlröserlhütte: Dineren met verse vis in het Stiermarkse natuurreservaat Ödensee: Teriyaki-vis op een zoutsteen of in geklaarde boter gegaarde molenaarvis
Visserij Kasteel Fuschl
De visserij aan het Fuschlermeer biedt al tientallen jaren duurzame visspecialiteiten. Geniet van de vers gerookte vis in de Fischerstüberl of aan de oever van het meer.
Kasteel Lichtengraben
"Slow Fish" uit het Lavanttal: rondleiding met visproeverij in de Fischeria. Welkomstdrankje, rondleiding door kasteel Lichtengraben en inzicht in de viskweek.
Biologische vis Marc Mössmer
Pioniers van duurzame viskweek. Van de visvijver in het Waldviertel tot de wekelijkse markt in Wenen bieden wij de hoogste kwaliteit en versheid door eerlijk handwerk.
Bootshaus aan de Traunsee
De bekroonde chef-kok Lukas Nagl in restaurant Bootshaus kent de viskeuken. Regionale producten uit het Salzkammergut worden gewaardeerd en inspireren hem en zijn team.
Vis- en kreeftenkweek in het Nationaal Park Seewinkel
Robert Jungwirth kweekt karpers en bedreigde diersoorten zoals rivierkreeften en zackelschapen in het Nationaal Park Seewinkel. Het hele jaar door vis te koop.
Zwart goud: Steiermarkse pompoenzaadolie
Donkergroen tot zwart van kleur, dik van consistentie, met een pittig-fris aroma en intense smaak, Steiermarkse pompoenzaadolie een unieke delicatesse die in heel Europa wordt erkend. Het nootachtige aroma verfraait niet alleen soepen, salades en vleesgerechten, maar ook kaas en desserts zoals parfaits, soufflés en vanille-ijs.
In veel Steiermarkse oliemolens blijft het traditionele roosteren en persen van pompoenzaden onveranderd. Deze voorzichtige verwerking zorgt ervoor dat de olie zijn gezondheidsbevorderende en helende eigenschappen behoudt. Van de vitaminen en mineralen in pompoenzaadolie is aangetoond dat ze hart- en vaatziekten voorkomen, het lichaam ontgiften en het immuunsysteem versterken. Het 'zwarte goud' wordt met bijzondere zorg vervaardigd in gerenommeerde traditionele molens zoals Fandler, Auer, Birnstingl, Pelzmann en Steirerkraft - namen die al tientallen jaren staan voor hoge kwaliteit.
De heerlijke Wachauer abrikoos
Abrikozen gedijen goed in de werelderfgoedregio Wachau, waar het milde klimaat en de vruchtbare grond ideale groeiomstandigheden creëren. De ongeveer 180 abrikozenboeren verzorgen deze kleine, ronde vruchten met de grootste zorg, bijna alsof het hun eigen kinderen zijn. De smaak van de traditionele variëteiten is zo uitzonderlijk dat de Wachauer abrikoos een beschermde oorsprongsbenaming heeft verdiend.
Wanneer de abrikozen in juli rijpen, moet de oogst snel gebeuren, op voorwaarde dat er geen ongunstige weersomstandigheden zijn geweest, zoals hagel of late vorst, waartegen de tere vruchten niet bestand zijn. Na de oogst worden de abrikozen vaak verwerkt tot weelderige, fruitige jam of gebruikt als warme vulling voor zoete abrikozenknoedels, die ook koud met vanille-ijs worden gegeten.
Tip: De abrikozenbloesem in de Wachau is een spektakel. Van half maart tot half april bloeien duizenden bomen langs de Donau in hun witte en roze pracht.
Van boomgaarden en zoet fruitKersen, abrikozen, vijgen, pruimen en appels: Fruitbomen groeien in dit land van oost naar west. Sommige variëteiten worden al duizenden jaren gekweekt.
Schartner fruit
Op de Firlingerhof boerderij in Scharten kun je kersen, abrikozen en pruimen kopen - maar ook sappen, brandewijn en cider die de familie Hubmer ervan maakt.
Stiermarkse appel
De knapperige Steiermarkse appels rijpen in de grootste appelstreek van Oostenrijk. Het smaakspectrum van de variëteiten varieert van delicaat zuur tot zoet en fruitig.
Stanzer Pruim
De hoogstgelegen fruitteeltregio van Europa ligt in het Tiroolse Oberland op meer dan 1.000 m boven zeeniveau. Hier groeien pruimen, die onder andere tot brandewijn worden verwerkt.
Leithaberger fijne kers
De klimatologische omstandigheden in het noorden van Burgenland zijn ideaal voor de kersenteelt: Het meer Neusiedl ligt vlakbij en de grond is rijk aan voedingsstoffen.
Uit de bergen, bossen en weiden: Kruiden en specerijenHeerlijk geurende thee- en specerijenkruiden groeien hoog en laag in Oostenrijk en worden in fabrieken verwerkt tot delicatessen.
Kruidendorp Irschen
Karinthisch bergdorp met kleurrijke kruidenweiden, koele bergmeren en prachtige panoramische bergtoppen - evenals de "Healing Garden of the Alps", een showtuin om in te vertoeven.
Sonnentor in het Waldviertel
Sonnentor biedt liefdevol verpakte theesoorten, kruiden en specerijen in de beste biologische kwaliteit - evenals fijne koekjes, siropen en vruchtenspreads.
Waarom kruiden het goed doen in Oostenrijk
De gevarieerde landschappen van Oostenrijk zijn niet alleen visueel prachtig, maar bieden ook ideale omstandigheden voor het kweken van kruiden. In de frisse Alpenlucht gedijen wilde kruiden zoals gentiaan, arnica en bergmunt. Zowel in het hoogland als in het laagland worden kruiden gekweekt voor verschillende doeleinden, waaronder lekker eten. De zonovergoten regio Burgenland, met zijn milde klimaat, is bijvoorbeeld perfect voor het kweken van mediterrane kruiden zoals lavendel, tijm en rozemarijn. De vulkaanregio van Steiermark is ook bijzonder geschikt voor kruiden en geneeskrachtige planten. Elke Oostenrijkse deelstaat heeft zijn eigen unieke habitat voor kruiden, zoals blijkt uit de vele kruidenwandeltochten die je kunt maken, van Wenen tot Vorarlberg, op zoek naar lavas, munt en nog veel meer.
Verrassende regionale producten uit OostenrijkVan saffraan tot slakken en wasabi: Ontdek voedingsmiddelen en producten die in Oostenrijk worden geteeld en geproduceerd en die je niet per se hier zou verwachten.
Weense slakken
Andreas Gugumuck kweekt slakken op een boerderij in het zuiden van Wenen, waarvan je ter plekke kunt genieten. Ze zijn in verfijnde vorm verkrijgbaar in geselecteerde delicatessenwinkels.
Paddenstoelen op koffiedik
Bij Hut und Stiel worden heerlijke oesterzwammen gekweekt op een bijna oneindig beschikbare bron in een stad als Wenen: Koffiedik. Win-win!
1001 tomaten
Biologische boer Erich Stekovics is de keizer van de tomaten: hij heeft meer dan 3200 oude variëteiten gekweekt in meer dan 20 jaar. Zijn tomaten, puur of in een potje, zijn cult!
Chilifabriek
Verse chili en chiliproducten "van mild tot hels" zijn verkrijgbaar bij Fireland Foods in Neder-Oostenrijk: Sauzen, snacks, ketchup en meer van meer dan 1200 soorten.
Pannonisch saffraan
In Burgenland wordt in het Safranoleum een oude traditie nieuw leven ingeblazen: de teelt van pittig, kruidig, echt saffraan, de veelzijdige "koningin der planten".
Wasabi
Heerlijk pittig, ontstekingsremmend en antibacterieel: wasabi wordt beschouwd als een "superplant". Het bedrijf PhytonIQ kweekt de plant duurzaam in zijn binnenboerderij.
Citrustuin
In de mediterrane showtuin van Karinthië - de enige in zijn soort in Oostenrijk - zijn meer dan 280 soorten citrusplanten te vinden, waaronder eeuwenoude variëteiten. Met delicatessenwinkel!
Granen en peulvruchtenHet hoeft niet altijd tarwe te zijn: Steeds meer producenten verbouwen variëteiten zoals quinoa, maïs en zelfs rijst. Peulvruchten worden ook steeds populairder.
Snijbonen en quinoa
De Bäcksteffls bieden specialiteiten van eigen bodem, zoals de paarszwart gemarmerde, handgesorteerde scharlakenrode pronkbonen en echte quinoa uit Steiermark.
Waldviertel maanzaad
De familie Greßl cultiveert exquise papavervariëteiten rond hun boerderij en verwerkt ze tot oliën, likeuren, pesto en cosmetische producten. Er is zelfs een museum!
Riebelmais
Dit voedzame gerecht van ronde, gebruinde brokken griesmeel past heerlijk bij appelmoes, compote of kaas.
Snoepjes voor momenten van gelukVan traditioneel tot experimenteel: Oostenrijk is de thuisbasis van een aantal fabrikanten die hun hart en ziel hebben gewijd aan zoete verwennerij.
Originele Mozartkugel
Zachte marsepeinen pistachekern, bedekt met fijne nougat en gedompeld in een laagje pure chocolade: Het origineel volgens Paul Fürst is een handgemaakte lekkernij met een geschiedenis.
Zotter chocolade
"Van boon tot reep", biologisch en eerlijk: De met de hand geschepte experimentele creaties van de geniale Josef Zotter zijn de avant-garde van de chocolade.
Tiroler Edle
Fijne chocolade met melk van de edele Tiroolse grijze runderen, die nu nog maar af en toe worden gehouden. Wie deze chocolade koopt, steunt ook de lokale landbouw.