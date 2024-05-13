Man with glasses and blue shirt holding up piece of cheese in front of cheese counter with various cheese types.
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Oostenrijkse specialiteiten

Donkere pompoenpitolie uit Steiermark, pittige bergkaas uit Vorarlberg, sappig spek uit Tirol: Elke regio heeft zijn eigen culinaire schatten.

De bodem als schatkamer

De landschappen van Oostenrijk zijn net zo divers als de producten die hier gedijen - tussen boomgaarden, moestuinen, alpenweiden en langs rivieroevers. Deze groeien op voedselrijke, vruchtbare bodems, waar eerlijke voedingsmiddelen van hoge kwaliteit gedijen. De mensen die deze producten verbouwen, verzorgen, oogsten en behandelen ze als kleine schatten en dat zijn ze ook.

Opmerkelijk is het aanzienlijke aandeel biologische producten dat in het hele land wordt verbouwd, geproduceerd en verwerkt - van kaas tot brood en wijn. Oostenrijk behoort tot de top in Europa wat betreft biologische landbouw. Biologische producten smaken beter en zijn goed voor de natuur door het behoud van erfzaden en vergeten diersoorten. Lang leve de diversiteit!

Deze diversiteit wordt ook weerspiegeld in de culinaire specialiteiten waar het land ver over de grenzen bekend om staat. Die gaan we hier verkennen.

Uit de Alpen en alpenweiden: Kaasspecialiteiten

Weelderige alpenweiden, rust en frisse lucht: Koeien voelen zich thuis in de berggebieden van Oostenrijk. Van hun melk maken melkveehouders fijne kazen waarin je hun oorsprong kunt proeven.
Meer dan plezier

Kaasbelevenissen in Oostenrijk

Sauerkäse, plaatselijk bekend als "Sura Kees", is een specialiteit uit Montafon met een lange traditie. Als je deze unieke kaas zelf wilt maken, kun je dat doen in het Käsehaus Montafon in Schruns. In het Waldviertel produceren "Die Käsemacher" een grote verscheidenheid aan kaas- en antipastispecialiteiten. In de Käsemacherwelt kunnen bezoekers het kaasproductieproces ontdekken tijdens een rondleiding.

Van de ene almmakerij naar de andere kunnen gasten zich verdiepen in de eeuwenoude tradities rondom Gailtaler Almkäse op het Gailtaler Kaaspad in Karinthië.

In Salzburg is er de "Genussweg voor kaasliefhebbers"de perfecte route. De Grossarldaldat bekend staat om zijn "Sauakas", een traditionele delicatesse. Proef de lekkernij direct in de berghutten van het dal.

De barokke Abdij Schlierbach in Oberösterreich is ook zeker een bezoek waard, niet in de laatste plaats vanwege de biologische kaasmakerij, waar je tijdens rondleidingen kaasspecialiteiten kunt proeven.

Van de weide naar de steppe: ham, spek en worst

Zout, vuur, lucht en kruiden zijn nodig om vlees te conserveren door het te pekelen, drogen of roken. Een ambacht dat hier met veel gevoel wordt beoefend.

Vulcano ham

De sappige Vulcano-ham is een van de beste ter wereld. Dierenwelzijn is een prioriteit op het familiebedrijf.

Vulcano ham fabriek

Gailtaler spek

Hotel Schloss Lerchenhof is een van de 17 gecertificeerde producenten van het oorsprongsbeschermde Gailtaler Speck, dat wordt beschouwd als een Slow Food specialiteit.

Slow Food Reizen Schloss Lerchenhof

Oost-Tiroolse "Henkele"

De luchtgedroogde Henkele is een fijn stukje vlees van rund, wild of lam uit de rokerij, het recept stamt uit de 18e eeuw.

Slagerij Mühlstätter

Innviertler Sur Bacon

Deze bloesemwitte lekkernij heeft een geschiedenis. Het spek wordt fijngesneden op brood of als belangrijkste ingrediënt in Innviertel spekknoedels.

Regio Innviertler Sur Bacon

Lungau Greilhof (Link alleen in het Duits)

Spek, worst, jong rundvlees, vers gejaagd wild en meer huisgemaakte producten zijn in biologische kwaliteit verkrijgbaar op de Greilhof boerderij in het SalzburgerLand op 1.024 m boven de zeespiegel.

Biologische producten van de Greilhof
Varkensvlees en rundvlees

Lekkernijen uit Burgenland

Een zeldzame specialiteit uit de regio Seewinkel in Burgenland is het Pannonische Mangalitza varken, een van de oudste rassen van Europa. Dit varken, dat bekend staat om zijn wollige vacht en forse omvang, produceert spek en reuzel die verrassend weinig cholesterol bevatten, met vlees dat doet denken aan wild zwijn. De Mangalitza, met zijn vriendelijke karakter, helpt ook bij het bewerken van velden en het herstellen van bosgrond.

In het Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel, grazen grijze steppe runderen extensief, waardoor rietgroei wordt voorkomen en een van de rijkste habitats van Europa in stand wordt gehouden. Hun vlees wordt verwerkt tot delicatessen voor fijnproevers, waarbij de worstjes van Karlo's slagerij een must zijn.

Vis uit het SalzburgerLand

Bluntausaibling uit het Bluntautal in Golling

In het zuiverste bronwater en met grote zorgvuldigheid kweekt Sigi Schatteiner al tientallen jaren zoetwatervissen in het Bluntautal in Golling, waaronder ridderforel, forel en steur. De Bluntautaler riddervis, verfijnd door topkok Andreas Döllerer, een pionier van de creatieve Alpenkeuken, blijft de specialiteit van de vijver. Tegenwoordig heeft de volgende generatie - Franz Rettenbacher en Alexander Gruber - de viskweek overgenomen.

Wat het visvlees zo uitzonderlijk maakt, is de combinatie van koud water (niet meer dan 10°C) en een sterke stroming. Om in deze omstandigheden te kunnen zwemmen, ontwikkelen de vissen sterke spieren, wat de kwaliteit van het vlees aanzienlijk verbetert.

Het goede uit meren, beken en vijvers

Van ridderforel tot meerforel en alpengarnalen: Er is veel te vinden in de Oostenrijkse wateren. Van de lekkernijen uit het water kun je het beste genieten in geselecteerde herbergen en restaurants die zich hebben toegelegd op de verfijning ervan.

Michi's verse vis

De bergforel groeit langzaam op en zwemt in het bronwater in het natuurpark Mürzer Oberland. Ze zijn verkrijgbaar gepekeld, gerookt en naturel in biologische kwaliteit.

Michi's verse vis

Visserij Ausseerland

Sinds 2018 kweekt de Ausseerlandse visserij met moderne methoden char en forel uit de Grundlsee in zoet bronwater. Van ei tot eetbare vis.

Visserij Ausseerland

Genieten Gasthaus Kohlröserlhütte

Herberg Kohlröserlhütte: Dineren met verse vis in het Stiermarkse natuurreservaat Ödensee: Teriyaki-vis op een zoutsteen of in geklaarde boter gegaarde molenaarvis

Herberg Kohlröserhütte

Visserij Kasteel Fuschl

De visserij aan het Fuschlermeer biedt al tientallen jaren duurzame visspecialiteiten. Geniet van de vers gerookte vis in de Fischerstüberl of aan de oever van het meer.

Kasteelvisserij Fuschl

Kasteel Lichtengraben

"Slow Fish" uit het Lavanttal: rondleiding met visproeverij in de Fischeria. Welkomstdrankje, rondleiding door kasteel Lichtengraben en inzicht in de viskweek.

Inzicht in viskwekerij

Biologische vis Marc Mössmer

Pioniers van duurzame viskweek. Van de visvijver in het Waldviertel tot de wekelijkse markt in Wenen bieden wij de hoogste kwaliteit en versheid door eerlijk handwerk.

Biologische vis Marc Mössmer

Bootshaus aan de Traunsee

De bekroonde chef-kok Lukas Nagl in restaurant Bootshaus kent de viskeuken. Regionale producten uit het Salzkammergut worden gewaardeerd en inspireren hem en zijn team.

Restaurant Bootshaus

Vis- en kreeftenkweek in het Nationaal Park Seewinkel

Robert Jungwirth kweekt karpers en bedreigde diersoorten zoals rivierkreeften en zackelschapen in het Nationaal Park Seewinkel. Het hele jaar door vis te koop.

Karper- en rivierkwekerij

Waldviertel Karper

De karperkweek heeft een lange traditie. Op initiatief van de kloosters wordt er ook vandaag nog bij de vijverkweek op gelet dat de vissen op de juiste manier worden gehouden.

Waldviertel Karper
Van pompoenvelden en oliemolens

Zwart goud: Steiermarkse pompoenzaadolie

Donkergroen tot zwart van kleur, dik van consistentie, met een pittig-fris aroma en intense smaak, Steiermarkse pompoenzaadolie een unieke delicatesse die in heel Europa wordt erkend. Het nootachtige aroma verfraait niet alleen soepen, salades en vleesgerechten, maar ook kaas en desserts zoals parfaits, soufflés en vanille-ijs.

In veel Steiermarkse oliemolens blijft het traditionele roosteren en persen van pompoenzaden onveranderd. Deze voorzichtige verwerking zorgt ervoor dat de olie zijn gezondheidsbevorderende en helende eigenschappen behoudt. Van de vitaminen en mineralen in pompoenzaadolie is aangetoond dat ze hart- en vaatziekten voorkomen, het lichaam ontgiften en het immuunsysteem versterken. Het 'zwarte goud' wordt met bijzondere zorg vervaardigd in gerenommeerde traditionele molens zoals Fandler, Auer, Birnstingl, Pelzmann en Steirerkraft - namen die al tientallen jaren staan voor hoge kwaliteit.

Zoet, rond en vlezig

De heerlijke Wachauer abrikoos

Abrikozen gedijen goed in de werelderfgoedregio Wachau, waar het milde klimaat en de vruchtbare grond ideale groeiomstandigheden creëren. De ongeveer 180 abrikozenboeren verzorgen deze kleine, ronde vruchten met de grootste zorg, bijna alsof het hun eigen kinderen zijn. De smaak van de traditionele variëteiten is zo uitzonderlijk dat de Wachauer abrikoos een beschermde oorsprongsbenaming heeft verdiend.

Wanneer de abrikozen in juli rijpen, moet de oogst snel gebeuren, op voorwaarde dat er geen ongunstige weersomstandigheden zijn geweest, zoals hagel of late vorst, waartegen de tere vruchten niet bestand zijn. Na de oogst worden de abrikozen vaak verwerkt tot weelderige, fruitige jam of gebruikt als warme vulling voor zoete abrikozenknoedels, die ook koud met vanille-ijs worden gegeten.

Tip: De abrikozenbloesem in de Wachau is een spektakel. Van half maart tot half april bloeien duizenden bomen langs de Donau in hun witte en roze pracht.

Van boomgaarden en zoet fruit

Kersen, abrikozen, vijgen, pruimen en appels: Fruitbomen groeien in dit land van oost naar west. Sommige variëteiten worden al duizenden jaren gekweekt.

Schartner fruit

Op de Firlingerhof boerderij in Scharten kun je kersen, abrikozen en pruimen kopen - maar ook sappen, brandewijn en cider die de familie Hubmer ervan maakt.

Firlingerhof

Stiermarkse appel

De knapperige Steiermarkse appels rijpen in de grootste appelstreek van Oostenrijk. Het smaakspectrum van de variëteiten varieert van delicaat zuur tot zoet en fruitig.

Stiermarkse appel

Stanzer Pruim

De hoogstgelegen fruitteeltregio van Europa ligt in het Tiroolse Oberland op meer dan 1.000 m boven zeeniveau. Hier groeien pruimen, die onder andere tot brandewijn worden verwerkt.

Stanzer Pruim

Leithaberger fijne kers

De klimatologische omstandigheden in het noorden van Burgenland zijn ideaal voor de kersenteelt: Het meer Neusiedl ligt vlakbij en de grond is rijk aan voedingsstoffen.

Leithaberger fijne kers

Biologische vijgenboerderij

De hoofdstad heeft ook veel te bieden op het gebied van fruit. Bijvoorbeeld vijgen van de biologische vijgenboerderij. Je kunt ze van de boerderij krijgen - vers of fijn verwerkt in een potje.

Biologische vijgenboerderij

Uit de bergen, bossen en weiden: Kruiden en specerijen

Heerlijk geurende thee- en specerijenkruiden groeien hoog en laag in Oostenrijk en worden in fabrieken verwerkt tot delicatessen.

Kruidendorp Irschen

Karinthisch bergdorp met kleurrijke kruidenweiden, koele bergmeren en prachtige panoramische bergtoppen - evenals de "Healing Garden of the Alps", een showtuin om in te vertoeven.

Kruidendorp Irschen

Sonnentor in het Waldviertel

Sonnentor biedt liefdevol verpakte theesoorten, kruiden en specerijen in de beste biologische kwaliteit - evenals fijne koekjes, siropen en vruchtenspreads.

Sonnentor

Sallmannsberg kruidenmakerij

Van lavendel tot hysop: Ongeveer 45 biologische thee- en specerijenkruiden worden in het familiebedrijf gekweekt. En verwerkt tot delicatessen - siropen, jam, azijn.

Sallmannsberg kruidenfabriek
Van berg naar dal

Waarom kruiden het goed doen in Oostenrijk

De gevarieerde landschappen van Oostenrijk zijn niet alleen visueel prachtig, maar bieden ook ideale omstandigheden voor het kweken van kruiden. In de frisse Alpenlucht gedijen wilde kruiden zoals gentiaan, arnica en bergmunt. Zowel in het hoogland als in het laagland worden kruiden gekweekt voor verschillende doeleinden, waaronder lekker eten. De zonovergoten regio Burgenland, met zijn milde klimaat, is bijvoorbeeld perfect voor het kweken van mediterrane kruiden zoals lavendel, tijm en rozemarijn. De vulkaanregio van Steiermark is ook bijzonder geschikt voor kruiden en geneeskrachtige planten. Elke Oostenrijkse deelstaat heeft zijn eigen unieke habitat voor kruiden, zoals blijkt uit de vele kruidenwandeltochten die je kunt maken, van Wenen tot Vorarlberg, op zoek naar lavas, munt en nog veel meer.

Verrassende regionale producten uit Oostenrijk

Van saffraan tot slakken en wasabi: Ontdek voedingsmiddelen en producten die in Oostenrijk worden geteeld en geproduceerd en die je niet per se hier zou verwachten.

Weense slakken

Andreas Gugumuck kweekt slakken op een boerderij in het zuiden van Wenen, waarvan je ter plekke kunt genieten. Ze zijn in verfijnde vorm verkrijgbaar in geselecteerde delicatessenwinkels.

Gugumuck

Paddenstoelen op koffiedik

Bij Hut und Stiel worden heerlijke oesterzwammen gekweekt op een bijna oneindig beschikbare bron in een stad als Wenen: Koffiedik. Win-win!

Hut en Stiel

1001 tomaten

Biologische boer Erich Stekovics is de keizer van de tomaten: hij heeft meer dan 3200 oude variëteiten gekweekt in meer dan 20 jaar. Zijn tomaten, puur of in een potje, zijn cult!

Stekovics

Chilifabriek

Verse chili en chiliproducten "van mild tot hels" zijn verkrijgbaar bij Fireland Foods in Neder-Oostenrijk: Sauzen, snacks, ketchup en meer van meer dan 1200 soorten.

Fireland Voedingsmiddelen

Pannonisch saffraan

In Burgenland wordt in het Safranoleum een oude traditie nieuw leven ingeblazen: de teelt van pittig, kruidig, echt saffraan, de veelzijdige "koningin der planten".

Safranoleum

Wasabi

Heerlijk pittig, ontstekingsremmend en antibacterieel: wasabi wordt beschouwd als een "superplant". Het bedrijf PhytonIQ kweekt de plant duurzaam in zijn binnenboerderij.

PhytonIQ

Citrustuin

In de mediterrane showtuin van Karinthië - de enige in zijn soort in Oostenrijk - zijn meer dan 280 soorten citrusplanten te vinden, waaronder eeuwenoude variëteiten. Met delicatessenwinkel!

Citrus tuin

Zwarte knoflook

Zwarte knoflook is gefermenteerde, natuurlijk gerijpte knoflook zonder geur. Het heeft een lichtzoete smaak van vanille, karamel, balsamicoazijn en tamarinde. Heerlijk!

Holzer Oostenrijk

Granen en peulvruchten

Het hoeft niet altijd tarwe te zijn: Steeds meer producenten verbouwen variëteiten zoals quinoa, maïs en zelfs rijst. Peulvruchten worden ook steeds populairder.

Snijbonen en quinoa

De Bäcksteffls bieden specialiteiten van eigen bodem, zoals de paarszwart gemarmerde, handgesorteerde scharlakenrode pronkbonen en echte quinoa uit Steiermark.

Bäcksteffl boerenspecialiteiten

Waldviertel maanzaad

De familie Greßl cultiveert exquise papavervariëteiten rond hun boerderij en verwerkt ze tot oliën, likeuren, pesto en cosmetische producten. Er is zelfs een museum!

Maanzaadboerderij Greßl

Riebelmais

Dit voedzame gerecht van ronde, gebruinde brokken griesmeel past heerlijk bij appelmoes, compote of kaas.

Riebel recept

Zeekraal rijst

De biologische boerderij Leyrer experimenteert graag: ze hebben succes met het verbouwen van rijst. Wat is er nog meer beschikbaar? Zoete aardappelen, beluga linzen, kikkererwten en meer.

Biologische boerderij Leyrer

Snoepjes voor momenten van geluk

Van traditioneel tot experimenteel: Oostenrijk is de thuisbasis van een aantal fabrikanten die hun hart en ziel hebben gewijd aan zoete verwennerij.

Originele Mozartkugel

Zachte marsepeinen pistachekern, bedekt met fijne nougat en gedompeld in een laagje pure chocolade: Het origineel volgens Paul Fürst is een handgemaakte lekkernij met een geschiedenis.

Banketbakkerij Fürst

Zotter chocolade

"Van boon tot reep", biologisch en eerlijk: De met de hand geschepte experimentele creaties van de geniale Josef Zotter zijn de avant-garde van de chocolade.

Zotter

Tiroler Edle

Fijne chocolade met melk van de edele Tiroolse grijze runderen, die nu nog maar af en toe worden gehouden. Wie deze chocolade koopt, steunt ook de lokale landbouw.

Tiroler Edle

Zuckerlwerkstatt

De handgemaakte snoepjes, geleien en lolly's die worden gemaakt volgens een eeuwenoud recept zijn "eye candy": ze zien eruit als kleine, kleurrijke kunstwerkjes.

Zuckerlwerkstatt

FAQ

Kaasspecialiteiten in Oostenrijk zijn Bregenzerwälder Alp- und Bergkäse uit Vorarlberg, Alpbachtaler Heumilchkäse uit Tirol, Almenland Stollenkäse uit Steiermark en Gailtaler Almkäse uit Karinthië.

Oostenrijk staat bekend om typische culinaire producten zoals Kaasspecialiteiten, Spek, ham en worst, Vis en alpengarnalen, Pompoenpitolie, de Wachauer abrikoos en andere Fruit zoals de Steiermarkse appel, Kruiden en specerijen en Chocolade.

Speciale spekdelicatessen zijn het mild zoute en licht kruidige Gailtaler Speck uit Karinthië of het bloesemwitte Innviertler Surspeck, een origineel product uit Oberösterreich

Van saffraan tot slakken en wasabi: Oostenrijk verbouwt en produceert ook speciale producten en voedingsmiddelen die maar weinig mensen kennen.

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