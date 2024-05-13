Daffodils, pansies and Easter eggs at market stall with busy town square in background.
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Paastradities en Paasmarkten in Oostenrijk 2026
Paastradities in de stad en op het platteland

Als je een beetje paasvreugde mee naar huis wilt nemen, bezoek dan zeker de paasmarkten in Oostenrijk, waar je kunst, handwerk en seizoensgebonden specialiteiten vindt.

Velen zeggen dat Pasen de mooiste tijd van het jaar is. Het is zeker en vast de kleurrijkste tijd. In heel Oostenrijk worden tradities gekenmerkt door felgekleurde paaseieren, de eerste lentebloemen en zorgvuldig gebonden palmtakken, die op Palmzondag in de kerk worden gezegend. Samen versieren en knutselen creëert vrolijke momenten en brengt generaties samen.

Op paaszondag is de paashaas druk bezig met het verstoppen van kleurrijke eieren, chocolade en kleine cadeautjes in huizen en tuinen, zodat kinderen vol enthousiasme op paaseierenjacht kunnen gaan. Volwassenen kunnen genieten van seizoensgebonden lekkernijen zoals malse paaslammetjes en "Reindling" taart.

In de aanloop naar Pasen komen de Oostenrijkse marktpleinen tot leven. Of het nu gaat om beschilderde eieren, versierde boeketten van boswilg en handgesneden beeldjes laten de diversiteit van het Oostenrijkse ambachtelijke vakmanschap zien.

De paastijd in Oostenrijk combineert op levendige wijze traditie en het ontwaken van de lente. Kunstzinnig handwerk, regionale paasspecialiteiten en levendige traditeis maken van Pasen een feest voor alle zintuigen.

Let op!

Onze lijst geeft een overzicht van paasmarkten per provincie, maar is niet volledig. Aangezien er altijd wijzigingen in de data kunnen optreden, raden we je aan om ook de website van de betreffende regio's te raadplegen of rechtstreeks contact op te nemen met de plaatselijke toeristenbureaus.

Paasmarkten

Burgenland

Karinthië

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Stiermarken

Tirol

Vorarlberg

Wenen

Paastradities in het hele land

In verschillende regio's in Oostenrijk behoort Pasen tot een van de vaste rituelen. Palmezelprocessies, paasvuur, vliegende klokken en felgekeleurde eieren brengen Pasen tot leven - tussen levende tradities, gemeenschap en het begin van de lenten.

Palmezel

Wie met Pasen het SalzburgerLand bezoekt, zal veel traditionele gebruiken tegenkomen, zoals de palmezelprocessies in Puch bij Salzburg. Om de intocht van Jezus in Jeruzalem na te spelen, worden houten ezels ("Palmesel") met een Christusfiguur op hun rug door de stad gedragen. De "Palmesel" in Puch dateert uit de 17e eeuw. Elk jaar op Palmzondag dragen vier jonge mannen van de plaatselijke klederdrachtvereniging de ruim 100 kilo zware ezel door het dorp. De ezel is versierd met een hoofdstel van cypraeidae (weekdieren) en een Christusbeeld met een palmtak.

Paasvuren

Paasvuren zijn een andere oude traditie. Tijdens de paasperiode verlichten ze nog steeds de nachthemel in delen van Salzburg, Stiermarken en Karinthië. Gedurende meerdere weken worden torenhoge houten constructies gebouwd, die vaak tien meter hoog zijn. De paasvuren worden in de nacht voor Paaszondag aangestoken.

Net als veel andere paastradities heeft deze tradtie heidense wortels, maar tegenwoordig wordt het paasvuur gezien als een symbool van vreugde voor de verrijzenis van Jezus.

Vliegende bellen

Tijdens de Goede Week zwijgen de kerkklokken. Volgens de legende vliegen ze op Witte Donderdag naar Rome en luiden ze pas weer op Paaszondag. De taak van de kerkklokken wordt in deze periode overgenomen door de "Ratscherbaum". Ratschen zijn van hout gemaaktr instrumenten die een ratelend geluid maken. Kinderen trekken met trommelratschers door het dorp, zeggen versjes voor en zingen liedjes, begeleid door het gekletter van hun ratschers.

Paaseieren verven

Het verven van paaseieren is een eeuwenoude traditie in heel Oostenrijk, die teruggaat tot de 12e of 13e eeuw. In de Lungau regio hebben de inwoners een speciale manier om eieren te versieren, het zogenaamde "Grawirlacheier". Deze prachtige eieren worden gemaakt door een gekookt ei op een linnen doek te leggen, bedekt met "Grawirlach" (kervel), "Kasbleamen" (krokussen) en uienschillen. Het ei wordt vervolgens ingepakt, de uiteinden van het doek worden vastgeboden en het ei wordt enkele minuten in eierverf gelegd. Deze techniek resulteert in delicate, unieke patronen op de eieren.

Paastradities in heel Oostenrijk

Symbolische gebaren staan tijdens de paastijd in Oostenrijk centraal. Versierde eieren, vieringen en kleurrijke heilige paasgraven tonen hoe tradities tot op vandaag worden doorgegeven.

Sinatzer paaseieren

Deze eieren worden bijzonder artistiek versierd. Met een mes worde fijne patronen in de verf gekrast. Het is een eeuwenoude ambacht die veel vaardigheid eist.

Palmwijding en herrijzenisfeest

De abdij van Klosterneuburg nodigt je uit voor talrijke feestelijk diensten en vieringen. Bijzondere hoogtepunten zijn de palmwijding en de paasviering.

Abdij van Klosterneuburg

Libstattsonntag

In 1641 werd de vierde zondag van de vasten voor het eerst gevierd als "Liebstattsonntag". Als teken van affectie worden peperkoekenhartjes als cadeau gegeven.

Liebstattsonntag

Palmbuschen

Een zeer populaire traditie is de palmzegening, waarbij palmtakken - versierd met kleurrijke linten - naar de kerk worden gedragen om gezegend te worden.

Palmtakken

Zegening

Op Stille Zaterdag, na een lange vastenperiode, wordt in verschillende regio's de paasmaaltijd gezegend in de kerk.

Zegening

Kleurrijke paasgraven

UNSECO-werelderfgoed: paasgraven versierd met kleurrijke glazen bollen lichtjes hullen kerken in een mystiek licht en maken de verrijzenis van Jezus voelbaar.

Kleurrijke paasgraven

Dit eten de Oostenrijkers met Pasen

Peperkoekenharten

Aan de Traunsee in het Salzkammergut worden op Liebstattsonntag versierde harten van peperkoek gegeven als teken van affectie en vriendschap.

Liebstattsonntag

Karinthische Reindling

De zoete Reindling is een cake gemaakt van gistdeeg en gevuld met noten, rozijnen en kaneel. Het dankt zijn naam aan de bakvorm, de "Reindl", gemaakt van gebakken klei.

Karinthische Reindling

Paasham in brooddeeg

Malse paasham in een knapperig brooddeeg, geserveerd met verse mirikswortel en mosterd. Dit traditionele gerecht staat in veel regio's van Oostenrijk op de paastafel.

Osterschinken im Brotteig

Mosviertler "Godnküpfi"

De Godnküpfi is een gevlochten gistdeeg, gevormd tot een halve maan met een muntje in. Het wordt aangeboden als zoet cadeautje aan de peetouders - de "Godn".

Godnküpfi
Info over klimaatbescherming

Waarom zijn tradities en gebruiken duurzaam?

Het behoud van tradities en gebruiken in Oostenrijk is nauw verbonden met duurzaamheid. Evenementen zoals de "Almabtrieb" (veedrijven), volksfeesten en regionale ambachten weerspiegelen een diep respect voor de natuur en hulpbronnen. Deze tradities bevorderen het bewustzijn van en de waardering voor de lokale flora en fauna en stimuleren tegelijkertijd het milieubewustzijn.

Tradities dragen ook bij aan sociale duurzaamheid. Traditionele vieringen zoals het heffen van meibomen, paasfestiviteiten en kersttradities versterken de gemeenschapsbanden en moedigen collectieve inspanningen aan om het regionale erfgoed te bewaren. Immaterieel cultureel erfgoed speelt een sleutelrol in het doorgeven van rituelen, gewoonten en vakmanschap van generatie op generatie.

Duurzaam reizen
Met de trein naar de Oostenrijkse paasmarkten

FAQ

Sommige feestdagen zijn gemakkelijk te onthouden: Kerstmis valt altijd op 24 december en Nieuwjaar altijd op 1 januari. Maar Pasen is anders: het ene jaar valt Pasen in maart en het andere jaar in april. En omdat Pasen de datum bepaalt voor andere feestdagen zoals Hemelvaart en Pinksteren, verschuiven die ook mee. Maar waarom?

Voor een antwoord op deze vraag keren we zo'n 1700 jaar terug in de tijd. Op het Concilie van Nicea in 325 na Christus besloten bisschoppen en kerkleiders dat Pasen altijd gevierd moest worden op de zondag na de eerste volle maan van de lente. Die zondag werd gekozen omdat alle vier de evangeliën in het Nieuwe Testament beschrijven dat de verrijzenis plaatsvond op de eerste dag van de week - een zondag.

De traditie om paaseieren te geven heeft zowel historische als symbolische wortels.

Oorspronkelijk waren eieren verboden tijdens de vastentijd, dus werden ze gekookt om ze te bewaren. Ze werden vaak rood geverfd om ze te onderscheiden van rauwe eieren. In de Middeleeuwen werden eieren ook gebruikt als betaling aan landheren of als een vorm van huur.

Symbolisch gezien staan eieren voor wederopstanding, nieuw leven en vruchtbaarheid - een oorsprong die teruggaat tot de 13e eeuw.

Paasgebruiken verschillen per regio in Oostenrijk, maar sommige zijn wijdverspreid.

  • Eieren tikken ("Eierpecken") is een populair spel waarbij twee mensen hun eieren tegen elkaar tikken - degene die heel blijft wint.

  • Op Palmzondag worden versierde palmtakken gezegend in kerken. Op sommige plaatsen wordt ook de intocht van Jezus in Jeruzalem nagespeeld door houten palmezels door de stad te dragen.

  • Van Witte Donderdag tot Stille Zaterdag vallen de kerkklokken stil - er wordt gezegd dat ze naar Rome zijn gevlogen. In deze tijd noemen kinderen "Ratscherbuben" en "Ratscherinnen" en ze vervangen de klokken door houten rammelaars.

  • In veel regio's worden op paasavond paasvuren aangestoken, als symbool voor licht en nieuw leven.

  • Op Pasen gaan kinderen op jacht naar kleurrijke eieren en kleine cadeautjes die door de paashaas zijn verstopt.

  • Culinaire tradities spelen een grote rol, met gerechten zoals paasham, "Osterpinzen" en "Karinthische Reindling".

Paasmarkten in Oostenrijk vinden traditioneel plaats in maart en april, afhankelijk van de datum van de eerste volle maan van de lente.


Pasen in Oostenrijk wordt gevierd met seizoensgebonden specialiteiten, zoals paasham, "Mostviertel Godnküpfi", "Osterpinze", karinthische Reindling en versierde peperkoekenharten.

Vooral de paasmarkten op plekken waar Pasen in een bijzondere omgeving wordt gevierd, zijn een bezoek waard. In Wenen zorgen de markten op de Hof, op de Freyung en voor Schloss Schönbrunn voor een bijzondere sfeer. Locaties zoals Schloss Hof, Burg Forchtenstein of Schloss Rosenburg bieden een historisch decor voor de paasmarkten. In steden zoals Klagenfurt, Villach, Hall in TIrol, Kufstein of Dornbirn komt de diversiteit van regionale paasmarkten tot uiting.

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