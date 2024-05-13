De beste snowboardplekken in Oostenrijk
Introduction
Snowboarden in Oostenrijk is niets minder dan buitengewoon. Of je nu je eerste bochten maakt of al jaren de pistes kent, snowboarden in Oostenrijk is een belevenis op zich. Van diepe poedersneeuw in Tirol tot freestyleparken in het SalzburgerLand – hier vind je alles voor jouw ultieme snowtrip.
Perfecte pistes, indrukwekkende bergpanorama’s en een bruisende après-ski maken elke afdaling onvergetelijk. Oostenrijk is dé plek voor boarders die avontuur, vrijheid en natuur willen combineren.
St. Anton
St. Anton in Tirol is een winterklassieker: Door sommigen ook wel de "wieg van het alpineskiën" genoemd, maar snowboarders zijn net zo welkom in deze regio. Je vindt hier talloze pistes en geweldige poedersneeuwafdalingen. Met in totaal 87 liften heb je eenvoudig toegang tot alles wat het skigebied te bieden heeft. En omdat veel van deze liften gondels en stoeltjesliften zijn, is het voor snowboarders veel gemakkelijker en aangenamer om de berg op te gaan dan met sleepliften.
De STANTON Freestyle Park met zijn kickers, rails en boxen die geschikt zijn voor verschillende vaardigheidsniveaus heeft zich in de loop der jaren gevestigd als een waar freestyle hoogtepunt. Het is gemakkelijk bereikbaar via twee liften. En mocht je een kleine pauze nodig hebben, dan biedt het Rendl-terras met zijn bars en restaurants een geweldig uitzicht over het hele park.
Sölden
Sölden in Tirol heeft een speciaal plekje in de harten van de feestgangers. Maar voor het feest is het tijd voor de pistes! Snowboarders die graag off-piste gaan, vinden hier de ideale omstandigheden om hun poederbochten te perfectioneren. De Giggijoch-berg is geschikt voor beginnende freeriders, omdat het terrein maar matig steil is, terwijl de Gaislachkogl-berg alleen wordt aanbevolen voor ervaren snowboarders. Beide zijn voorzien van freeride checkpoints met informatie over het actuele weer en lawinegevaar - veiligheid staat voorop!
In de afgelopen jaren heeft het AREA 47 Snowpark Sölden met al zijn regelmatig wisselende jumps, rails, wall rides en boxen, zoals een "double elbow rail" met twee bochten, snowboarders van over de hele wereld aangetrokken. Het is geschikt voor beginners, gevorderden en echte freestyle liefhebbers.
Ski amadé
Op een steenworp afstand (60 km) van de stad Salzburg ligt het grootste skigebied van Oostenrijk, een combinatie van 5 regio's, 25 skigebieden, 760 km aan pistes en 270 liften. Snowboarders kunnen optimaal gebruikmaken van alle pistes en off-piste mogelijkheden, duidelijk aangegeven en geschikt voor alle niveaus, van beginners tot gevorderden. Wil je je vaardigheden onder de knie krijgen? Boek een cursus of huur een professionele instructeur voor een paar dagen.
Ski Amadé heeft ook 10 sneeuwparken en 13 funpistes met halfpipes, hindernisbanen en geweldige poeder. En als je tussendoor even de benen wilt strekken, zijn er maar liefst 260 berghutten en restaurants waar je altijd terecht kunt voor traditionele Oostenrijkse wintergerechten zoals "Kaiserschmarren".
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
In het Skicircus vind je een enorme verscheidenheid aan snowboard-vriendelijke pistes voor alle niveaus, verspreid over 270 km (168 mijl). En mocht je ooit geen keuze meer hebben - of gewoon eens iets nieuws willen proberen - dan ben je niet beperkt tot de regio: De SKI ALPIN CARD geeft je toegang tot twee extra skigebieden, Zell am See - Kaprun en de Kitzsteinhorn gletsjer) en maar liefst 408 km aan pistes voor een geweldige prijs.
Snowboarders die op zoek zijn naar een extra kick (of hun vaardigheden in een veilige omgeving onder de knie willen krijgen) kunnen terecht in de funparken in de regio, zoals het Nitro Snowpark in Leogang met zijn vele obstakels, rails en jumps. Hier vind je ook het grootste NITRO Snowboard Testcentrum van Oostenrijk (wekelijks).
Zell am See - Kaprun
Zell am See-Kaprun is een populaire bestemming voor snowboarders en biedt gevarieerd terrein en moderne faciliteiten. Het gebied beschikt over verschillende snowparken en een halfpipe, voor zowel beginnende als ervaren rijders. Het prachtige berglandschap en de uitstekende sneeuwcondities vormen de perfecte omgeving voor wintersport. Met een breed aanbod aan après-ski activiteiten kun je na een dag op de piste ontspannen en de lokale sfeer opsnuiven.
Hochficht en Kasberg
Opper-Oostenrijk biedt uitstekende snowboardmogelijkheden, van glooiende hellingen tot spannende funparken. Kasberg, in de regio Almtal is populair bij snowboarders van alle niveaus, met 21 km aan pistes, van beginnershellingen tot meer uitdagende afdalingen. Freestyle-fans kunnen hun hart ophalen in het funpark met diverse hindernissen en jumps. De ontspannen sfeer en het alpine uitzicht maken Kasberg perfect voor zowel sportievelingen als gezinnen, met traditionele hutten met lokale gerechten.
Hochficht in het Boheemse Woud is een andere snowboard-hotspot in Oberösterreich. Met meer dan 20 kilometer aan pistes en moderne liften is het geschikt voor alle niveaus. Hoogtepunten zijn het snowpark en de boardercrossbaan, die adrenalinezoekers aantrekken. De nabijheid van de grens en de gezinsvriendelijke sfeer maken Hochficht tot een favoriete winterbestemming.
Besneeuwde toppen & zonnige pistes
Karinthië is een fantastische bestemming voor snowboarders en biedt een breed scala aan mogelijkheden voor alle niveaus. Bekend om zijn zonnige pistes en moderne resorts zoals Nassfeld en Katschberg, staat deze Oostenrijkse deelstaat garant voor uitstekende snowboardomstandigheden. Je kunt hier genieten van brede pistes die ideaal zijn om te carven, maar ook van leuke parken voor freestyleliefhebbers.
Op de grens met Steiermark ligt Turracher Höhe, en biedt aantrekkelijk terrein. Naast geweldig snowboarden trekt Karinthië bezoekers met zijn prachtige alpine landschap en een levendige après-ski scene, perfect om je wintervakantie kracht bij te zetten.
De meest westelijke deelstaat van Oostenrijk
Als je liever wegblijft van alle drukte in de grote skigebieden, is een snowboardvakantie in een van de kleinere skigebieden in het westen van Oostenrijk misschien wel iets voor jou.
De Sneeuwpark Montafon dicht bij de Zwitserse grens is een van de beste terreinparken in de Alpen, met ongeveer 40 hindernissen en geschikt voor alle niveaus. De Snowpark Crystal Ground in Kleinwalsertal staat bekend om zijn creatieve en steeds veranderende opstellingen. Elke woensdag van 19.00 tot 21.00 uur kun je er 's avonds rijden.
Lech Zürs is de thuisbasis van Lech Snow Park met een speciale pro line naast 305 km perfect geprepareerde pistes en freerides zover het oog reikt, zodat snowboarders keuze te over hebben.
LawinebewustzijnHier volgen enkele tips voor jouw veiligheid buiten de piste.
Maak altijd een plan!
Je moet altijd een plan maken als je een toertocht wilt maken of wilt freeriden - het beste is om met een gids te gaan!
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