De beste snowboardplekken in Oostenrijk

Eindeloze pistes, perfecte poedersneeuw - dit zijn de beste plekken in Oostenrijk om te snowboarden.

Snowboarden in Oostenrijk is niets minder dan buitengewoon. Of je nu je eerste bochten maakt of al jaren de pistes kent, snowboarden in Oostenrijk is een belevenis op zich. Van diepe poedersneeuw in Tirol tot freestyleparken in het SalzburgerLand – hier vind je alles voor jouw ultieme snowtrip.

Perfecte pistes, indrukwekkende bergpanorama’s en een bruisende après-ski maken elke afdaling onvergetelijk. Oostenrijk is dé plek voor boarders die avontuur, vrijheid en natuur willen combineren.