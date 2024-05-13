Vakantie op de alm
Herontdek de alpine levensstijl
Introduction
In Oostenrijk zijn nog zo’n 8.400 almen actief in gebruik. Elk van deze bergweiden is anders: van kruidige grasvelden tot plekken waar kaas wordt gemaakt, en van weiden met runderen tot schapen en paarden. Van het voorjaar tot de herfst kun je het bergleven van dichtbij meemaken, want de meeste almen worden bewerkt tussen mei en september.
Wanneer de avond valt en de koele berglucht binnenstroomt, merk je meteen wat er níet is: geen lichtvervuiling, geen verkeer. Alleen sterren die helder fonkelen aan de hemel, en een stilte die je bijna kunt aanraken. Slapen in de bergen is ongewoon diep en verkwikkend.
De mooiste almgebieden in Oostenrijk
Overnachten op almenWat een gevoel: wakker worden en je ogen openen in een adembenemend decor van bergen en almen. In veel almhutten verblijf je eenvoudig, midden in het bergleven – met koebellen als wekker, een almontbijt op tafel en uitzicht op boeren die aan het werk zijn.
Op de Teichalm
De Almhütte Angerwirt is ideaal voor wandel- en fietstochten. De Teichalmsee ligt vlakbij en het Almgasthaus nodigt je uit om te stoppen voor een hapje eten.
In de Nockbergen
In het UNESCO-biosfeerreservaat Karinthische Nockberge wachten talrijke berghutten op je met overnachtingsmogelijkheden, zoals de Hiaslalm.
In het Großarldal
Ongeveer 40 berghutten zijn 's zomers geopend in het dal van de almen. Sommige, zoals de Filzmoosalm of de Gerstreitalm, bieden ook overnachtingsmogelijkheden.
Op de Bodenweise
Via de grootste alm van Niederösterreich of de Eng ga je naar de Gahns (1.250 m) - een uitloper van de Schneeberg met het natuurvriendencentrum Knofeleben.
Hier vind je Huttenvakantie in Oostenrijk - van eenvoudige self-catering hutten en bergboerderijen tot comfortabele vakantiehuizen en premium hutten.
Waarom is een almvakantie zo goed voor je?
Astma en hoogte - een goede combinatie
Mensen met astma voelen zich vaak beter op grotere hoogten omdat de lucht dunner is en minder verontreinigende stoffen bevat.
Als het lichaam zich aanpast aan de hoogte, nemen de ademhaling en hartslag in het begin toe. Het duurt meestal vijf tot zeven dagen voordat het lichaam aan de berglucht gewend is.
Stuifmeel, huisstofmijt en schimmels nemen aanzienlijk af naarmate de hoogte toeneemt.
Berglucht doet wonderen
Berglucht versterkt het immuunsysteem en vermindert stress.
Het stimuleert ook de aanmaak van rode bloedcellen.
Deze verse rode bloedcellen verbeteren de zuurstoftoevoer naar de lichaamsweefsels.
De combinatie van hoogte, zon, frisse lucht en levendige kleuren stimuleert alle zintuigen.
De Alm versterkt lichaam en geest
Eenvoud, onthaasten en leven op de Alm creëren ruimte voor nieuwe gedachten, doelen en ideeën.
De hoogte, rust en duisternis hebben zeer positieve effecten op de slaapkwaliteit.
Astma en hoogte - een goede combinatie
Mensen met astma voelen zich vaak beter op grotere hoogten omdat de lucht dunner is en minder verontreinigende stoffen bevat.
Als het lichaam zich aanpast aan de hoogte, nemen de ademhaling en hartslag in het begin toe. Het duurt meestal vijf tot zeven dagen voordat het lichaam aan de berglucht gewend is.
Stuifmeel, huisstofmijt en schimmels nemen aanzienlijk af naarmate de hoogte toeneemt.
Berglucht doet wonderen
Berglucht versterkt het immuunsysteem en vermindert stress.
Het stimuleert ook de aanmaak van rode bloedcellen.
Deze verse rode bloedcellen verbeteren de zuurstoftoevoer naar de lichaamsweefsels.
De combinatie van hoogte, zon, frisse lucht en levendige kleuren stimuleert alle zintuigen.
De Alm versterkt lichaam en geest
Eenvoud, onthaasten en leven op de Alm creëren ruimte voor nieuwe gedachten, doelen en ideeën.
De hoogte, rust en duisternis hebben zeer positieve effecten op de slaapkwaliteit.
Verblijf in zelfvoorzienende huttenStilte. Alleen vogelgezang, een beekje en het geluid van koeienbellen. Volledig aanwezig zijn, voor jezelf zorgen. Na een korte tijd voel je het: onafhankelijkheid, en een gevoel van bij jezelf aankomen.
KernAlm, Mühlviertler Alm
Met vrienden, met z'n tweeën of in een kleine groep - op de KernAlm ben je ongestoord, helemaal alleen en ontspannen in de eenvoud van de natuur.
Nockstern Hütte, Turracher Höhe
Een afgelegen huis op 1.250 m, omgeven door bos en natuur. Helemaal van jou, maar toch op slechts enkele minuten van liften, een meer en wandelpaden.
Hirschalm
Rustige blokhutten in het bos met open haard, sauna en terras. Ontspannen, genieten, samen zitten - alles is mogelijk.
Almhütte Raith, Teichalm
De almhut is rustig gelegen op 1.250 meter boven zeeniveau. Wandelpaden en haltes voor verfrissingen zijn vlakbij, de Teichalmsee ligt op slechts 30 minuten lopen.
Vorderkaseralm, Großarldal
deal voor gezinnen: herten, marmotten & co bekijken, buiten zijn, de bergen voelen - huttenvakantie midden in het Hohe Tauern National Park.
Pointhütte, Elmautal
Rustiek en comfortabel: De hut ligt op 1.200 meter boven zeeniveau en is het ideale uitgangspunt voor wandelingen in de zomer. Zonneterras en barbecueplaats inbegrepen.
Almhaus Alpenrose, Postalm
Centrale ligging aan de zonzijde met directe toegang tot de wandelpaden. Het Almhaus biedt appartementen en tweepersoonskamers en kan exclusief gehuurd worden.
Dompel jezelf onder in het eenvoudige leven - met een houtkachel, krakende vloerplanken en uitzicht op de bergen. Hier vind je rustieke vakantiehuizen voor je huttenvakantie in Tirol.
Je wilt een alm in Oostenrijk huren?In onze onderstaande aanbevelingen vind je talrijke hutten, almen en luxe chalets.
Almliesl
Bij Almliesl vind je rustieke hutten, gezellige chalets en boerderijen voor je bergvakantie in Oostenrijk. Met familie, vrienden of honden - van Tirol tot Oost-Tirol kun je je persoonlijke time-out naar eigen smaak huren.
Huetten
Almhut, skihut of chalet met sauna - hier vindt u uw vakantieverblijf in de Alpen. Voor wandeldagen, winterplezier of tijd met het gezin. Veel hutten zijn huisdiervriendelijk. Ontdek het nu en ervaar charmante retraites.
Huettenpartner
Bij de specialist voor huttenvakanties in Oostenrijk kun je snel en eenvoudig je hut in de Alpen huren. Of het nu gaat om een skitoerhut, een chalet met visvijver of een bike-stop - hier kun je je vakantie midden in de Oostenrijkse bergen op maat samenstellen.