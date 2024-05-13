Of je nu slaapt in een almhut of het boerenleven van dichtbij meemaakt, elk moment wordt een avontuur voor lichaam, geest en ziel.

In Oostenrijk zijn nog zo’n 8.400 almen actief in gebruik. Elk van deze bergweiden is anders: van kruidige grasvelden tot plekken waar kaas wordt gemaakt, en van weiden met runderen tot schapen en paarden. Van het voorjaar tot de herfst kun je het bergleven van dichtbij meemaken, want de meeste almen worden bewerkt tussen mei en september.

Wanneer de avond valt en de koele berglucht binnenstroomt, merk je meteen wat er níet is: geen lichtvervuiling, geen verkeer. Alleen sterren die helder fonkelen aan de hemel, en een stilte die je bijna kunt aanraken. Slapen in de bergen is ongewoon diep en verkwikkend.