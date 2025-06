Tijdens een vakantie op de boerderij staan natuur, ontspanning en duurzaamheid centraal. Hou je van het buitenleven, dan vind je hier het echte geluk.

Vakantie op het "platteland"

Droom jij van weidse velden, koeien in de wei en nieuwsgierige geiten bij het hek? Dan is een vakantie op de boerderij echt iets voor jou! Het platteland zoals we dat kennen, maar dan in het schitterende Oostenrijkse landschap - iets minder plat. De boerderij biedt zoveel activiteiten dat je misschien niet eens de behoefte voelt om weg te gaan. Begin je dag met het helpen van de boer bij het hoeden van de koeien of het rapen van verse eieren uit het kippenhok. Of ontdek de boerentuin, waar je alles te weten komt over de helende eigenschappen van bloemen en kruiden, rechtstreeks van de boer zelf!

Een boerderijvakantie is puur, authentiek en vol warmte. Je ervaart het echte boerenleven en komt dichter bij de natuur. Dit maakt je verblijf niet alleen ontspannend, maar ook onvergetelijk!