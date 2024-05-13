Angelika Kauffmann
In de voetsporen van de kunstenaar
Introduction
"De hele wereld is angelicamad!"
Toen de kosmopolitische en zeer begaafde schilder Angelika Kauffmann haar studio opende in Londen - na een tijd in verschillende vooraanstaande kunstcentra in Italië te hebben doorgebracht - was ze pas midden twintig. En al snel was de hele wereld "angelicamad" - gek op Angelika.
Net als Mozarts muzikale vader, herkende Kauffmanns schilderende vader het talent van zijn dochter al vroeg en steunde haar op alle mogelijke manieren. Op 16-jarige leeftijd schilderde ze al muurfresco's in de kerk van Schwarzenberg in het Bregenzerwald, het dorp waar haar vaders familie vandaan kwam en de plek die ze als haar levenslange thuis beschouwde.
Onconventioneel, getrouwd, blut
Kauffmanns portretten, die perfect pasten bij de mode van die tijd, waren erg gewild. Iedereen die iemand was zocht "Miss Angel" op om zijn portret te laten schilderen. Dit bracht de kunstenares al snel aanzienlijke rijkdom en maakte van haar atelier - waar ze ook werkte - een centrale ontmoetingsplaats voor de high society.
Hoe beschaafd, getalenteerd en glamoureus ze ook was, ze had geen ervaring in liefdeszaken: in 1767, toen ze in Londen was, werd ze het slachtoffer van huwelijksfraude. Slechts drie maanden na het huwelijk werd ze gescheiden en zonder geld achtergelaten - meer dan genoeg materiaal voor een schandaal.
Een pionier van haar tijd
Vele jaren later trouwde ze opnieuw, dit keer met de veel oudere schilder Antonio Zucchi. Opmerkelijk is dat hij zijn eigen carrière opgaf ten gunste van zijn rijke en getalenteerde vrouw en in plaats daarvan de hare beheerde.
Kauffmann bleef haar hele leven vasthouden aan haar artistieke onafhankelijkheid. Ze wees aanstellingen aan het hof af en gaf de voorkeur aan opdrachten uit de hele wereld - van tsaren, keizers, de paus, rijke burgers en bankiersfamilies. Ze bepaalde haar eigen prijzen en koos haar onderwerpen. Ze schilderde in Rome, Londen, Napels, Venetië en Florence.
Merchandising met "Miss Angel
Hoewel niet iedereen zich de originelen kon veroorloven, sierden gravures van haar schilderijen bijna elk modern huishouden uit die tijd. Tot ver in de 19e eeuw - en zelfs tot in de 20e eeuw - verschenen motieven uit de werken van Angelika Kauffmann op decoratieve borden en porseleinen serviezen.
Deze vroege vorm van merchandising had veel te maken met de fascinatie rond haar opmerkelijke persoonlijkheid. Zelfs Goethe, die ze tot haar vrienden mocht rekenen, bewonderde haar en beschreef haar als een "wondervrouw". Toen ze in 1807 in Rome stierf, werd ze daar met pracht en praal begraven.
Van het Bregenzerwald naar de wereld
In de 18e eeuw ontstond er een trend onder jonge aristocraten en rijke leden van de bourgeoisie in heel Europa: de educatieve reis die bekend staat als de "Grand Tour". Als souvenir namen veel reizigers een portret mee naar huis - en degenen die het zich konden veroorloven gingen naar de beste: Angelika Kauffmann. Het resultaat was dat de Oostenrijkse kunstenares haar portretten over de hele wereld verkocht.
De Grand Tour markeerde ook het begin van het toerisme in de Alpen. En vandaag de dag treedt iedereen die de Alpen in Oostenrijk doorkruist en wordt geraakt door de schoonheid van de natuur, in zekere zin ook in de voetsporen van de schilderes en haar tijdgenoten.
Belangrijke mijlpalen in het leven van Angelika Kauffmann
Kindertijd en jeugd
1741: Geboren in Chur, Zwitserland. Haar vader, ook een schilder, kwam uit Schwarzenberg in het Bregenzerwald; haar moeder was Zwitserse. Kauffmann bracht haar kindertijd en jeugd door in Milaan en Como.
1753: Kauffmann schildert haar eerste zelfportret - als zangeres. Ze was ook muzikaal begaafd.
1757: Na de dood van haar moeder keert Kauffmann met haar vader terug naar Schwarzenberg, waar hij de pas herbouwde kerk met fresco's versiert. Ze schildert er 13 portretten van de apostelen.
Tijd doorgebracht in het buitenland
1760-1762: Verblijft in Milaan, Modena en Florence, waar ze de klassieke oudheid en de oude meesters bestudeert.
1762: Wordt erelid van de Accademia Clementina in Bologna en behaalt haar diploma aan de Accademia del Disegno.
1763: Verblijft in Napels en Ischia, woont daarna met haar vader in Rome. Daar specialiseert ze zich in portretten van beroemde reizigers naar Italië, voornamelijk Engelse geportretteerden.
1766: Vestigt zich in Londen. In 1768 wordt ze stichtend lid van de Royal Academy of Arts. Haar studio wordt een centraal ontmoetingspunt voor de high society.
Huwelijken en settelen
1767: Haar huwelijk met een oplichter kost haar haar spaargeld.
1781: Trouwt met Antonio Zucchi, die het management van haar carrière overneemt.
1782: Het echtpaar verhuist naar Rome. Ook daar wordt haar atelier een ontmoetingsplaats voor kunstenaars, intellectuelen en leden van de aristocratie.
1807: Kauffmann overlijdt in Rome. In hetzelfde jaar wordt haar buste geplaatst in het Pantheon in Rome.
2007: Het Angelika Kauffmann Museum wordt geopend in Schwarzenberg.
Het Angelika Kauffmann Museum in Schwarzenberg
Het Angelika Kauffmann Museum in Schwarzenberg biedt een kijkje in de fascinerende wereld van deze belangrijke kunstenares. Het museum is gevestigd in het meer dan 400 jaar oude Kleberhaus - een traditionele boerderij - en toont originele schilderijen, tekeningen en textielwerken van Kauffmann. Bezoekers kunnen zien hoe deze vrouw uit Vorarlberg de kunst en mode in de 18e eeuw beïnvloedde.
Wat maakt het speciaal? Ondanks het gebruik van moderne tentoonstellingstechnieken is het historische karakter van het gebouw bewaard gebleven. Het museum combineert kunst, geschiedenis en de cultuur van het Bregenzerwald tot een indrukwekkende ervaring.