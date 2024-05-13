Franz Liszt
Over het leven van een uitzonderlijke muzikant
Introduction
Franz Liszt werd geboren in Raiding, in het huidige Burgenland - dat in die tijd deel uitmaakte van het Koninkrijk Hongarije - als zoon van een musicus in dienst van prins Esterházy, en kreeg al op jonge leeftijd steun. Hij gaf zijn eerste openbare optreden op negenjarige leeftijd en op zijn twaalfde studeerde hij bij Carl Czerny en Antonio Salieri in Wenen. Kort daarna werd hij in Parijs gevierd als "le petit Litz " - een wonderkind met een opmerkelijke podiumprésence.
Liszt werd de superster van de 19e eeuw. Zijn expressieve spel, charismatische podiumprésence en technische brille gaven mede vorm aan de moderne concertscène. Als componist was Liszt een pionier: met symfonische gedichten, virtuoze études, gewijde muziek en orkestwerken verkende hij voortdurend nieuwe mogelijkheden in de muzikale kunst. Zijn grenzeloze creativiteit wordt weerspiegeld in meer dan 800 werken, waaronder de Hongaarse Rapsodieën, Pianoconcert nr. 1, door de literatuur geïnspireerde stukken zoals de Faust Symfonie en de Dante Symfonie, en een uitgebreide collectie late gewijde muziek.
Liszt was niet alleen muzikaal vernieuwend, maar ook een cultureel betrokken, meertalig en diep spiritueel persoon. Hij las filosofie, correspondeerde met schrijvers als Victor Hugo, George Sand en Heinrich Heine en overwoog vaak om priester te worden. Vanaf 1865 verscheen hij als abbé in het zwart gekleed en legde hij zich steeds meer toe op kerkmuziek, waaronder de Hongaarse Kroningsmis.
Zijn bewogen leven bracht hem naar Wenen, Parijs, Genève, Weimar, Rome en Boedapest. Naast muziek was zijn persoonlijke leven intens - gekenmerkt door affaires, schandalen, reizen, ziektes en omwentelingen, maar ook door diepe vriendschappen.
Franz Liszt stierf in 1886 in Bayreuth aan een longontsteking. Hij liet veel meer na dan een muzikale nalatenschap: Liszt was een buitengewone figuur - als kunstenaar, denker en persoon. Een visionair die niet alleen een revolutie teweegbracht in de pianomuziek, maar ook vorm gaf aan het Europese muziekleven tot op de dag van vandaag.
Franz Liszt wordt beschouwd als een muzikaal wonderkind: hij begon op zesjarige leeftijd piano te spelen en gaf zijn eerste openbare concert toen hij negen was.
Ontmoet Franz Liszt
In de voetsporen van Franz Liszt
Liszt Festival in Raiding
Muzikaal genot in het geboorteland van Liszt: het Liszt Festival brengt internationale sterren uit de klassieke muziek op het podium - in het centrum van Burgenland.
Liszt-centrum in Overvallen
De locatie voor concerten, matinees en speciale evenementen het hele jaar door. Naast het festival in de lente en de herfst vinden er ook kleinere concertseries plaats.
Liszt huis in Raiding
Het geboortehuis van Liszt in Burgenland is nu een museum met multimediale inzichten en een schat aan muziekgeschiedenis. Ernaast: een concertzaal met unieke akoestiek.
De Nieuwe Duitse School
De Nieuwe Duitse School was een beweging die muzikale vooruitgang, innovatie en de combinatie van muziek met niet-muzikale thema's promootte. Het ontstond rond 1850, met Franz Liszt als middelpunt in Weimar, en werd gevormd door componisten als Richard Wagner en Hector Berlioz. De term werd geïntroduceerd door muziekschrijver Franz Brendel om "muziek van de toekomst " te beschrijven als een nieuw tijdperk na Beethoven.
Lisztomania
De term beschrijft een 19e-eeuws fenomeen dat van Franz Liszt de eerste popster in de muziekgeschiedenis maakte. Lisztomanie werd in 1844 bedacht door Heinrich Heine, die de term gebruikte om het extatische enthousiasme van het publiek te beschrijven: vrouwen bestormden het podium, verzamelden haarlokken van Liszt en vielen flauw.
Lisztomanie was veel meer dan alleen maar bewondering - het was massa-euforie, een mediahype en een teken van culturele verandering. Met wilde haren, dramatische gebaren en zorgvuldig geënsceneerde concerten bracht Liszt een revolutie teweeg in de concertwereld.
Merchandise, overvolle zalen en enthousiaste persaandacht maakten van hem een voorbeeld voor latere idolen - van Beatlemania tot de huidige popcultuur. Liszt zelf bekeek de hysterie kritisch en noemde het "pathologisch".
Fun facts over Franz Liszt
Een kapsel met herkenningswaarde
Franz Liszt was niet alleen een uitzonderlijk muzikaal talent, maar ook een markant figuur. Zijn charismatische podiumprésence, gecombineerd met een opvallend kapsel, maakte van hem een icoon - zelfs een Zuid-Amerikaanse apensoort, de Liszt-aap, draagt vandaag de dag nog steeds zijn naam.
Een komeet kondigt een genie aan
In de herfst van 1811 doorkruiste een heldere komeet de hemel van de Habsburgse monarchie. Een waarzegster voorspelde de familie in Raiding dat ze gezegend zouden worden met een buitengewoon kind. Kort daarna werd Franz Liszt geboren - een multigetalenteerde figuur die later de geschiedenis zou ingaan als componist, virtuoos, schrijver, geestelijke en dirigent.
Een kus van Beethoven
Een van de bekendste anekdotes over de jonge Liszt: de grote Ludwig van Beethoven zou het twaalfjarige wonderkind na een optreden op het voorhoofd hebben gekust - een symbolische erkenning voor zijn toekomstige carrière.
Familiebanden met Wagner
Liszt en collega-componist Richard Wagner deelden een lange en hechte vriendschap. Toen Wagner echter met Liszts dochter Cosima trouwde, bekoelde hun relatie merkbaar. Desondanks blijft Franz Liszt deel uitmaken van de muziekgeschiedenis, niet alleen als een uitzonderlijk kunstenaar, maar ook als Wagners schoonvader.
Liszts favoriete eten
Keramisch kunstenaar Mia Kostyan heeft drie elegante keramische borden gemaakt voor het lievelingsgerecht van componist en pianovirtuoos Franz Liszt: kalfskop, hersenen en salade. De culinaire interpretatie komt van topkok Alain Weissgerber van het restaurant taubenkobel.