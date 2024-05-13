Ecologie ontmoet kunst: De Weense kunstenaar en architect sloeg nieuwe wegen in met organische vormen en visionaire ideeën voor milieubescherming.

Friedensreich Hundertwasser was een kunstenaar, architect en milieuactivist. Zijn buitengewone gevoel voor kleur en vorm kwam al op jonge leeftijd tot uiting. Ondanks de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog schilderde de jonge Hundertwasser dromerige landschappen in rijke tinten – weelderige bossen en fantasierijke paradijzen.

Na een korte studie aan de Akademie van Beeldende Kunsten in Wenen ontwikkelde hij in de jaren 50 zijn onmiskenbare stijl: organische vormen, levendige kleuren en de spiraal als terugkerend motief.

Vanaf de jaren 70 richtte hij zich steeds meer op architectuur. Hij ontwierp meer dan 40 gebouwen wereldwijd en zette zich in voor groene daken, “boombewoners” en ontwerpen geïnspireerd op de natuur.

Kunst als levensfilosofie

Voor Hundertwasser was kunst geen vak, maar een manier van leven. Duurzaamheid was voor hem geen trend, maar een overtuiging. Hij leefde eenvoudig, gebruikte hernieuwbare energiebronnen en ontwikkelde alternatieve recyclingconcepten, lang voordat duurzaamheid mainstream werd.

Tijdens zijn reizen plantte hij naar schatting zo’n 100.000 bomen. In zijn woningen maakte hij gebruik van zonne- en waterkracht, installeerde hij composttoiletten en creëerde hij natuurlijke leefomgevingen. Hij ontwierp ook talloze affiches ter ondersteuning van organisaties als Greenpeace en de Cousteau Society.

Veel van zijn verf mengde hij zelf met eigen recepturen. In al zijn werk – tot aan zijn dood in 2000 – stond de vraag centraal: wat is de plek van de mens in de natuurlijke kringloop?

Zoals hij zelf had gewenst, werd Friedensreich Hundertwasser begraven onder een boom in Nieuw-Zeeland – teruggegeven aan de natuur die hij zo liefhad.