Hedy Lamarr
Filmdiva en Lady Bluetooth
Introduction
Geboren in 1914 in Döbling, Wenen, hield de jonge Hedwig Eva Maria Kiesler als klein meisje al van experimenteren. Ze ontdekte ook al op jonge leeftijd haar liefde voor film. En dus schreef ze geschiedenis met haar allereerste uitstapje naar de filmbusiness: Een schermvullende naaktscène in de Tsjechische arthouse film "Ekstase" was een regelrecht schandaal. Later speelde ze keizerin Elisabeth in het Theater an der Wien in Wenen.
In 1933 trouwde de actrice met de veel oudere en jaloerse wapenfabrikant Fritz Mandl, van wie ze in 1937 wegliep naar New York. Ze veranderde haar naam in Hedy Lamarr op aanraden van het legendarische MGM studiohoofd Louis B. Mayer. Lamarr werd omschreven als "de mooiste vrouw ter wereld" en stond meer bekend om haar androgyne, Europese stijl dan om haar acteerkwaliteiten. Eind jaren 1930 kopieerden collega-actrices haar stijl, kleurden hun haar bruin en droegen het in het midden gesplitst. Net als Lamarr droegen ze hoeden, tulbanden en sjaals. Noch de film "Algiers" noch het geschiedenisdrama "Samson and Delilah" geregisseerd door Cecile B. DeMille waren grote hits.
Naast acteren was Lamarr geïnteresseerd in technologische innovaties. Samen met de experimentele muzikant George Antheil, die ook naar de VS was geëmigreerd, ontwikkelde ze een patent voor spread spectrum communicatie met frequentiesprongen die vandaag de dag - in een iets andere vorm - worden gebruikt in draadloze communicatie zoals Bluetooth. Voor deze uitvinding kreeg ze het technologische equivalent van een Oscar, de EEF-Pioneer Award. Hedy Lamarr stierf in 2000 in Florida, in relatieve obscuriteit. Vandaag de dag is haar reputatie als "Lady Bluetooth'' haar belangrijkste nalatenschap.
"Ik moet stoppen met het trouwen met mannen die zich minderwaardig voelen aan mij. Er moet ergens een man zijn die mijn echtgenoot kan zijn en zich niet minderwaardig voelt. Ik heb een superieure inferieure man nodig."
In haar voetsporen in Wenen
Gartenbau bioscoop
Hedy Lamarr werd beroemd met "Ecstasy", die in première ging in de Gartenbau Cinema - met de eerste naaktscène en het eerste orgasme in de filmgeschiedenis.
Muziektheater in Wenen
Hedy Lamarr vond succes in Wenen toen ze Sissy speelde in een Singspiel - op een paard het podium oprijdend voor het keizerlijke volkslied, overstemd door applaus.
St. Karelskerk
Op 10 augustus 1933 trouwde ze in de Weense Karlskirche met de industrieel Fritz Mandl, die haar uit jaloezie verbood in films te spelen.
Hedy Lamarr Prijs
In 1942 ontwikkelde Hedy Lamarr samen met componist George Antheil de frequency-hopping techniek. Hun idee om continu van radiofrequentie te wisselen maakte het mogelijk om torpedo's veilig te geleiden - en legde de basis voor de huidige draadloze communicatie, inclusief technologieën als Bluetooth. In de jaren 1990 werd Bluetooth ontwikkeld om gegevens over korte afstanden tussen apparaten te verzenden. Elk apparaat heeft een zender, een ontvanger en een 48-cijferig identificatienummer. De gegevens worden verzonden via de ISM-band.
Sinds 2018 kent de stad Wenen de Hedy Lamarr-prijs toe aan vrouwen die de digitale wereld vormgeven. In 2024 werd de prijs toegekend aan onderzoeker Laura Koesten van de Universiteit van Wenen. Ze werd geëerd voor haar uitmuntende prestaties op het gebied van informatietechnologie.