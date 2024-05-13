De legendarische actrice Hedy Lamarr stond in Hollywood bekend als "de mooiste vrouw ter wereld". Haar filmcarrière begon in Wenen, haar geboorteplaats.

Geboren in 1914 in Döbling, Wenen, hield de jonge Hedwig Eva Maria Kiesler als klein meisje al van experimenteren. Ze ontdekte ook al op jonge leeftijd haar liefde voor film. En dus schreef ze geschiedenis met haar allereerste uitstapje naar de filmbusiness: Een schermvullende naaktscène in de Tsjechische arthouse film "Ekstase" was een regelrecht schandaal. Later speelde ze keizerin Elisabeth in het Theater an der Wien in Wenen.

In 1933 trouwde de actrice met de veel oudere en jaloerse wapenfabrikant Fritz Mandl, van wie ze in 1937 wegliep naar New York. Ze veranderde haar naam in Hedy Lamarr op aanraden van het legendarische MGM studiohoofd Louis B. Mayer. Lamarr werd omschreven als "de mooiste vrouw ter wereld" en stond meer bekend om haar androgyne, Europese stijl dan om haar acteerkwaliteiten. Eind jaren 1930 kopieerden collega-actrices haar stijl, kleurden hun haar bruin en droegen het in het midden gesplitst. Net als Lamarr droegen ze hoeden, tulbanden en sjaals. Noch de film "Algiers" noch het geschiedenisdrama "Samson and Delilah" geregisseerd door Cecile B. DeMille waren grote hits.

Naast acteren was Lamarr geïnteresseerd in technologische innovaties. Samen met de experimentele muzikant George Antheil, die ook naar de VS was geëmigreerd, ontwikkelde ze een patent voor spread spectrum communicatie met frequentiesprongen die vandaag de dag - in een iets andere vorm - worden gebruikt in draadloze communicatie zoals Bluetooth. Voor deze uitvinding kreeg ze het technologische equivalent van een Oscar, de EEF-Pioneer Award. Hedy Lamarr stierf in 2000 in Florida, in relatieve obscuriteit. Vandaag de dag is haar reputatie als "Lady Bluetooth'' haar belangrijkste nalatenschap.