Anreise mit dem Flugzeug
Introduction
Introduction
In den Abflughallen der Terminals 1 und 3 sowie in der Ankunftshalle des Terminals 3 befinden sich die Informationsschalter des Flughafens. Die telefonische Flugauskunft ist 24 Stunden täglich unter der Rufnummer: +43-1-7007-0 erreichbar.
Vom Flughafen in die Stadt
Ob mit der Bahn, mit dem Taxi oder mit dem Bus – es gibt verschiedene Möglichkeiten in die Stadt zu kommen.
Öffentliche Verkehrsmittel
Der City Airport Train (CAT) verbindet mit einer Fahrzeit von nur 16 Minuten den Flughafen Wien mit dem Stadtzentrum (Bahnhof Wien Mitte).
Für Flüge bestimmter Fluglinien stehen am City Air Terminal Bahnhof Wien-Mitte Check-In-Schalter zur Verfügung. Zusätzlich gibt es Automaten für Gepäck-Check-In und für Handgepäck. Passagiere können ihr Gepäck bis 75 Minuten vor Abflugzeit oder bereits am Vorabend ihres Fluges einchecken und erhalten auch gleich ihre Bordkarte.
Die Vienna Airport Lines verkehren mit Bussen zwischen Flughafen Wien-Schwechat und wichtigen Verkehrsknotenpunkten.
Die Schnellbahn ist eine kostengünstige Möglichkeit, zwischen der Stadt Wien und dem Flughafen Wien zu pendeln. Die Fahrdauer beträgt ca. 25 Minuten ab Wien Mitte; Intervall ca. alle 30 Minuten.
Im Zwei-Stundentakt verkehren ICE-Züge vom Wiener Flughafen über Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling direkt nach St. Pölten und Linz.
Weitere Informationen zur Anreise zum Flughafen Wien
Taxi und Autovermietung
Airport Taxis sind eigene, nur für Fahrten zum und vom Flughafen vorgesehene Taxis. Sie müssen im Voraus bestellt werden und berechnen einen Fixpreis (inkl. Gepäck) ohne Aufpreis für die Leerfahrt.
Bei Fahrten von Wien zum Flughafen (bitte schon bei der Bestellung ein "Flughafentaxi" verlangen) wird für die Retourfahrt des Taxis eine zusätzliche Gebühr für die Leerfahrt zum Fahrpreis verrechnet.
Weitere Informationen zu:
Weitere Flughäfen in Österreich
Anreise zum Flughafen ...
Parken beim Flughafen
Parkplatz A und C, Parkhaus 3 und 4, Kurzparkplätze
Terminalvorfahrt Abflug
Am Flughafen Wien könnt ihr direkt vor dem Terminal kurz halten, um Passagiere ein- oder aussteigen zu lassen.
€ 2,90 / 15 Minuten (10 Minuten gratis)
Parkplätze rund um den Flughafen Wien
Parken beim Flughafen ...
Wichtige Informationen für Flugreisende auf einen Blick
Handgepäcksbestimmungen
Es gelten die EU-Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck für alle Ab- und Weiterflüge von EU-Flughäfen sowie von Island, Norwegen und der Schweiz.
Identitätsüberprüfung der Passagiere beim Boarding
Aufgrund einer EU-Verordnung müssen im Interesse eines hohen Sicherheitsniveaus Passagiere direkt am Abflugsteig die Bordkarte und einen Lichtbildausweis bereithalten. Mit der Kontrolle wird sichergestellt, dass die Bordkarte tatsächlich von jener Person genutzt wird, die am Check-in das Ticket vorgelegt hat. Zusätzlich wird geprüft, ob die vorgelegten Reisedokumente den Einreisebestimmungen des jeweiligen Reiseziels entsprechen, um Unannehmlichkeiten für den Reisenden am Zielort zu vermeiden.
Handgepäcksbestimmungen
Es gelten die EU-Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck für alle Ab- und Weiterflüge von EU-Flughäfen sowie von Island, Norwegen und der Schweiz.
Identitätsüberprüfung der Passagiere beim Boarding
Aufgrund einer EU-Verordnung müssen im Interesse eines hohen Sicherheitsniveaus Passagiere direkt am Abflugsteig die Bordkarte und einen Lichtbildausweis bereithalten. Mit der Kontrolle wird sichergestellt, dass die Bordkarte tatsächlich von jener Person genutzt wird, die am Check-in das Ticket vorgelegt hat. Zusätzlich wird geprüft, ob die vorgelegten Reisedokumente den Einreisebestimmungen des jeweiligen Reiseziels entsprechen, um Unannehmlichkeiten für den Reisenden am Zielort zu vermeiden.
Identitätsnachweis
Flüge (International, Schengen und Non-Schengen-Raum) erfordern unbedingt das Mitführen eines gültigen Reisedokuments (Reisepass oder Personalausweis). Der Führerschein ist kein Reisedokument.
Kinderreisepass
Jedes Kind benötigt einen eigenen Kinderpass. Ein Eintrag im Pass der Eltern ist nicht mehr gültig.
Tipp: Reisen mit Kindern
Austrian Airlines Services
Digitale Services im Überblick
Mit dem Online Check-in sowie dem Hochladen von Reisedokumenten in der Austrian App spart ihr Zeit und bekommt während der gesamten Reise nützliche Informationen.
Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um eure Anreise
Die wichtigsten Notrufnummern im Überblick
Europäische Notrufnummer: 112
Notrufnummern in Österreich:
Feuerwehr: 122
Polizei: 133
Rettung: 144
Pannen-Notruf-Dienste in Österreich:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Bergrettung: 140