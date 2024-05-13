Geldzaken
Introduction
Als lid van de Europese Gemeenschap en onderdeel van de Economische en Monetaire Unie gebruikt Oostenrijk de euro als gemeenschappelijke munt. Dit maakt je reis veel gemakkelijker, omdat je (vaak) geen geld hoeft te wisselen en je je volledig kunt concentreren op je vakantieervaringen.
Ontdek de rijke cultuur, proef de culinaire specialiteiten en geniet van de warme gastvrijheid.
Valuta
Oostenrijk is lid van de eurozone die in totaal 20 lidstaten omvat. Als onderdeel van de invoering van een eenheidsmunt werd de schilling vanaf 1 januari 2002 vervangen door de euro.
Gasten uit de eurozone (zoals Nederland en België) kunnen daarom in Oostenrijk betalen in hun gebruikelijke valuta, terwijl gasten uit landen met een vreemde valuta moeten letten op de actuele wisselkoers.
Toeristen met een verblijfplaats buiten de Europese Unie kunnen de Oostenrijkse btw terugbetaald krijgen onder bepaalde voorwaarden.
Geld
De volgende Eurobankbiljetten en -munten zijn sinds januari 2002 in omloop
Bankbiljetten met een nominale waarde van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro
Munten van 1 en 2 euro en van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent
Binnenlandse en buitenlandse betaalmiddelen kunnen in onbeperkte hoeveelheden worden geïmporteerd en geëxporteerd. Echter, reizigers met 10.000 euro of meer in contanten moeten rekening houden met de verplichting tot registratie.
Het is raadzaam om alleen kleine geldbedragen bij je te hebben in geval van diefstal. Om kleine aankopen te kunnen betalen, is het aan te raden om altijd wat contant geld bij de hand te hebben in Oostenrijk.
Ga je in de winter skiën of in de zomer hiken? Het is handig om in de bergen en bij berghutten, altijd wat contant geld bij je te hebben. Je kan namelijk niet altijd pinnen.
Wisselkantoren en geldautomaten
Vreemde valuta kun je wisselen bij tal van banken, wisselkantoren en postkantoren. Let daarbij op de wisselkoers om hoge kosten te voorkomen.
Banken in Oostenrijk zijn over het algemeen geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 8.00 en 15.00 uur en op donderdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.
Contant geld kan worden opgenomen bij Geldautomaten. Binnen- en buitenlandse Maestro-, MasterCard-, American Express-, Visa en Diners-kaarten worden geaccepteerd. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor geldopnames.
Kaartbetalingen
In Oostenrijk worden kaartbetalingen geaccepteerd door veel, maar niet alle winkels, benzinestations, hotels en restaurants. Of en welke kaarten worden geaccepteerd, kun je meestal zien aan het logo bij de ingang (vaak op de voordeur). Voor gasten uit de eurozone worden meestal geen kosten in rekening gebracht.
Handige tips
Tips voor een zorgeloze vakantie
Via de website Bankomat-Suche kun je snel de dichtstbijzijnde geldautomaat vinden (site in het Duits).
Let op de creditcardlimiet. Bij het ophalen van bijvoorbeeld een huurauto wordt vaak een borg gevraagd en de limiet van de kaart kan dan snel bereikt zijn.
Hetzeflde geldt voor je pinpas.
Houd verschillende betaalmiddelen apart in geval van diefstal en laat kaarten zo snel mogelijk annuleren als ze verloren of gestolen.
Creditcards en pinpassen worden weliswaar geaccepteerd in hotels, grote restaurants en winkels, maar worden minder gebruikt voor aankopen in kleine winkels, cafés of kruidenierszaken. We raden aan om dit van tevoren bij de locatie te controleren.
Via de website Bankomat-Suche kun je snel de dichtstbijzijnde geldautomaat vinden (site in het Duits).
Let op de creditcardlimiet. Bij het ophalen van bijvoorbeeld een huurauto wordt vaak een borg gevraagd en de limiet van de kaart kan dan snel bereikt zijn.
Hetzeflde geldt voor je pinpas.
Houd verschillende betaalmiddelen apart in geval van diefstal en laat kaarten zo snel mogelijk annuleren als ze verloren of gestolen.
Creditcards en pinpassen worden weliswaar geaccepteerd in hotels, grote restaurants en winkels, maar worden minder gebruikt voor aankopen in kleine winkels, cafés of kruidenierszaken. We raden aan om dit van tevoren bij de locatie te controleren.