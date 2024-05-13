Valuta

Oostenrijk is lid van de eurozone die in totaal 20 lidstaten omvat. Als onderdeel van de invoering van een eenheidsmunt werd de schilling vanaf 1 januari 2002 vervangen door de euro.

Gasten uit de eurozone (zoals Nederland en België) kunnen daarom in Oostenrijk betalen in hun gebruikelijke valuta, terwijl gasten uit landen met een vreemde valuta moeten letten op de actuele wisselkoers.

Toeristen met een verblijfplaats buiten de Europese Unie kunnen de Oostenrijkse btw terugbetaald krijgen onder bepaalde voorwaarden.